Québec élargit l’encadrement des signes religieux et des visages découverts au travail : une affirmation nécessaire de notre laïcité

Un pas de plus vers la consolidation de notre modèle de société

Le Québec vient de franchir une étape historique dans la consolidation de son modèle social. Le 2 avril 2026, l’Assemblée nationale a sanctionné le projet de loi 9, intitulé officiellement la Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux. Cette nouvelle législation donne un second souffle crucial à la Loi sur la laïcité de l’État (la fameuse Loi 21) en élargissant son champ d’application. Pour l’ensemble des citoyens, des gestionnaires et des travailleurs québécois, une question fondamentale se pose désormais : comment les gens sont-ils censés gérer la religion en milieu de travail au Québec ?

La réponse est claire : par la primauté du bien commun, de l’égalité des sexes et de la neutralité religieuse. Loin d’être un recul, cette loi balise de façon rigoureuse et juste les balances du vivre-ensemble, en mettant fin au flou juridique qui pesait trop souvent sur les épaules des employeurs.

L’extension de la laïcité aux secteurs subventionnés et à la petite enfance

Pendant trop longtemps, des zones grises subsistaient quant à l’application des principes de neutralité dans les services qui, bien que gérés par des entités privées ou communautaires, sont largement financés par les contribuables québécois. Le gouvernement a choisi de resserrer ces mailles pour assurer une cohérence d’un bout à l’autre de l’espace public et parapublic.

Désormais, l’interdiction du port de signes religieux s’étend à de nouveaux réseaux essentiels, notamment :

Le personnel des centres de la petite enfance (CPE) et des garderies subventionnées.

Les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.

Les employés des écoles privées subventionnées.

Le personnel des établissements de santé privés conventionnés (comme certains CHSLD).

Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial.

Les intervenants du système de protection de la jeunesse.

Toute personne offrant des services d’accueil, de francisation ou d’intégration pour les nouveaux arrivants.

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Protéger nos enfants dès le berceau

L’inclusion des CPE et des garderies subventionnées dans cette loi est une victoire éclatante pour la neutralité de l’État. Les tout-petits sont en pleine période de développement et d’apprentissage. Il est primordial que l’environnement dans lequel ils évoluent soit exempt de tout message d’endoctrinement ou de démonstration d’appartenance religieuse. Les éducatrices et éducateurs, en tant que figures d’autorité, se doivent d’incarner une stricte neutralité.

Pour éviter les ruptures de services brutales, le législateur a sagement inclus des clauses de droits acquis (le principe de « grand-père ») qui protègent les employés déjà en poste avant la sanction de la loi. L’intégration se fera donc de manière progressive, mais la direction est définitivement prise.

Le secteur privé face à un nouveau paradigme : la fin des « contraintes excessives »

L’un des aspects les plus percutants de cette législation est son application directe au secteur privé québécois. Jusqu’à tout récemment, le droit du travail canadien imposait aux employeurs le critère de la « contrainte excessive » pour refuser une demande d’accommodement religieux. Ce fardeau de la preuve était si lourd qu’il paralysait souvent la bonne marche des entreprises, forçant les gestionnaires à plier devant des exigences théologiques au détriment de l’harmonie interne.

Avec l’adoption de la nouvelle loi, le Québec redéfinit complètement les règles du jeu. Le seuil de tolérance passe officiellement de la « contrainte excessive » à la « contrainte plus que minimale ».

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Les nouveaux critères de refus pour les gestionnaires

Désormais, un employeur du secteur privé peut légitimement refuser une demande d’accommodement pour motif religieux dès que celle-ci impose un fardeau qui dépasse le niveau minimal. L’évaluation se base sur quatre piliers fondamentaux :

Le respect des droits d’autrui.

La santé et la sécurité des personnes.

Le bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’organisme.

Les coûts financiers y afférents.

Ce changement de cap est une réponse directe aux dérives du multiculturalisme anglo-saxon. Alors que la Cour suprême des États-Unis a pris le chemin inverse en 2023 dans l’arrêt Groff v. DeJoy pour élargir les accommodements, le Québec réaffirme sa distinction nationale en protégeant son tissu social et son efficacité économique.

Congés et absences religieuses en milieu de travail : l’équité avant tout

La gestion des absences pour motifs religieux a toujours été une source de frictions majeures dans les milieux de travail. Comment concilier les croyances individuelles avec les impératifs de production et le respect des collègues qui doivent trimer dur pour compenser les absences ?

La loi introduit des critères stricts pour guider les départements de ressources humaines lors d’une demande d’absence liée à la religion :

La fréquence et la durée des absences demandées.

La taille de l’unité administrative et sa capacité d’adaptation.

Les impacts directs sur le rendement au travail du demandeur et de ses collègues.

Les possibilités d’arrangements alternatifs (ex. : modification d’horaire, reprise des heures).

L’équité par rapport aux conditions de travail des autres membres du personnel.

L’obligation de coopérer

Le texte législatif stipule explicitement que l’employé qui formule une demande a une obligation de coopération dans la recherche d’une solution viable. Il ne s’agit plus pour l’employeur de subir des exigences unilatérales. De plus, le critère d’équité envers les autres employés devient un argument de poids : un employeur peut refuser un congé si celui-ci brime le reste de l’équipe ou crée un sentiment d’injustice flagrant au sein du personnel.

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Visages découverts et interdiction des pratiques collectives

La laïcité québécoise s’appuie sur des principes de communication clairs, de sécurité et d’égalité homme-femme. C’est pourquoi les règles sur les visages découverts sont renforcées.

Il est maintenant obligatoire d’avoir le visage découvert lorsqu’on reçoit un service ou qu’on se trouve dans un lieu sous l’autorité d’une garderie, d’un cégep ou d’une université. Cette mesure s’applique également lors de toute formation ou démarche d’intégration financée par l’État. Si une personne refuse de se plier à cette exigence élémentaire de civilité, le service lui est tout simplement refusé.

La fin des prières de groupe dans l’espace public et institutionnel

Pour préserver la paix publique, la loi interdit la « pratique religieuse collective » (comme les prières en groupe) sur les voies publiques et dans les parcs, à moins d’une autorisation municipale très spécifique et de courte durée, garantissant la sécurité et le libre accès au domaine public.

De même, les pratiques religieuses sont proscrites au sein des institutions publiques et des établissements subventionnés (universités, cégeps, CPE). Quelques exceptions historiques subsistent pour certaines chapelles universitaires patrimoniales bien précises, mais la règle générale demeure l’absence totale de rituels religieux collectifs dans nos espaces de savoir et de soins.

Une protection juridique blindée contre l’ingérence fédérale

Comme on pouvait s’y attendre, les milieux activistes confessionnels et certaines organisations bien-pensantes, calquées sur le modèle d’Ottawa, ont crié au scandale. Même le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est permis de critiquer la position du Québec, démontrant une incompréhension totale de notre parcours historique et de notre rejet tranquille du cléricalisme.

Conscient de ces attaques prévisibles, le gouvernement du Québec a utilisé les grands moyens pour protéger sa souveraineté législative. La loi bénéficie d’une double clause de dérogation (la disposition de dérogation, ou article 33 de la Constitution canadienne). Elle s’applique donc malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et malgré les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

Cette armure juridique met nos entreprises et nos institutions publiques à l’abri des contestations judiciaires sans fin qui visent à détricoter les décisions démocratiques de l’Assemblée nationale. Le Québec est maître chez lui, et sa vision de la laïcité est désormais blindée.

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Comment s’adapter dans nos milieux de travail ?

Pour les chefs d’entreprise et les gestionnaires de réseaux, le travail de transition doit commencer sans tarder. Les balises de la contrainte plus que minimale étant maintenant en vigueur depuis le printemps 2026, il est fortement recommandé de réviser les politiques internes de gestion de la diversité.

Mettre à jour les manuels de l’employé : Intégrer les nouvelles définitions de la contrainte minimale pour baliser clairement les attentes.

Intégrer les nouvelles définitions de la contrainte minimale pour baliser clairement les attentes. Former les gestionnaires de premier niveau : Ce sont eux qui reçoivent les demandes de congés ou d’accommodements; ils doivent connaître les critères d’équité et de bon fonctionnement pour prendre des décisions justes.

Ce sont eux qui reçoivent les demandes de congés ou d’accommodements; ils doivent connaître les critères d’équité et de bon fonctionnement pour prendre des décisions justes. Réaffirmer la mixité et l’égalité : La loi interdit formellement de demander à être servi par une personne d’un genre plutôt qu’un autre pour des motifs religieux (sauf cas médicaux d’urgence ou contacts physiques spécifiques). L’égalité hommes-femmes ne sera jamais négociable au travail.

Le choix de la paix sociale

En resserrant les mailles de ses règlements sur les signes religieux et les visages découverts, le Québec ne fait que réaffirmer ce qu’il est : une société moderne, progressiste et profondément laïque. Loin de diviser, ces balises claires permettent à chacun, peu importe ses convictions intimes, de se retrouver sur un pied d’égalité stricte dans la sphère professionnelle. La religion relève du domaine privé; au travail, c’est le professionnalisme, la compétence et le respect des valeurs communes qui doivent dicter notre conduite.

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