Pourquoi il ne faut pas mettre le pain à l’envers sur la table ?

Le pain, cet humble compagnon des repas, ce symbole de partage… et de superstition. Vous avez sûrement entendu votre grand-mère râler si, par malheur, vous posez le pain retourné sur la table. Mais pourquoi tant de drame ?

Une histoire de bourreau

L’origine de cette superstition remonte au Moyen Âge. À l’époque, le pain était un bien sacré, un don de Dieu. Mais saviez-vous que les bourreaux, eux, avaient une place à part dans la société ? Peu appréciés, ils étaient souvent évités.

Après une exécution, les bourreaux mangeaient souvent. Ainsi, pour mettre leur pain de côté (et éviter que quelqu’un d’autre ne le mange par accident), les boulangers retournaient le morceau de pain destiné aux bourreaux sur la table. Poser un pain à l’envers, c’était donc l’associer à la mort et au mauvais sort.

C’est aussi une question de respect

Le pain, dans de nombreuses cultures, est sacré. Le jeter, le gaspiller ou, pire, le poser à l’envers, c’est un affront. En renversant le pain, on renverserait symboliquement les bonnes grâces, voire les bénédictions divines. Et, en soi, vous ne trouvez pas cela bizarre de poser le pain sur le côté où il est le plus bombé et beau ?

Et aujourd’hui ?

De nos jours, cette superstition persiste, surtout chez les plus superstitieux. Poser le pain à l’envers sur une table peut encore provoquer quelques regards désapprobateurs, voire un petit sermon familial. Mais, avouons-le, personne n’est jamais mort pour un pain mal orienté.

Que vous soyez superstitieux ou non, le pain à l’envers nous rappelle surtout l’importance des gestes symboliques. Respecter une tradition, même si elle semble étrange, c’est aussi respecter ceux qui y croient.

