Après un arrêt maladie, encore plus s’il est de longue durée, il est normal d’avoir peur de reprendre le travail. Cette angoisse peut toucher n’importe quel salarié, qu’il ait été arrêté pour une maladie professionnelle, un épuisement professionnel, un burn out ou un souci de santé mentale. Le retour au travail peut représenter une source de stress intense qu’il ne faut pas sous-estimer.

Pourquoi reprendre le travail fait peur après un arrêt maladie ?

Reprendre son poste après une période d’arrêt de travail soulève de nombreuses questions : suis-je vraiment prêt ? Mon état de santé me permet-il de reprendre ? Et si je rechutais ? Ce sont des craintes fréquentes et légitimes, liées à plusieurs facteurs :

La peur du jugement dans l’environnement de travail : certains redoutent le regard des collègues, d’autres celui de leur employeur.

L'état de santé mentale : après un burn out, un épisode dépressif ou une maladie longue, le simple fait de reprendre une activité professionnelle peut réveiller de l'angoisse ou des symptômes physiques.

L'organisation du retour : une reprise brutale, sans accompagnement, peut accentuer la souffrance au travail.

Après un arrêt maladie pour burn out, certaines personnes n’arrivent même plus à dormir rien qu’à l’idée de reprendre, avec une impression que tout le monde les attend au tournant.

Que faire avant de reprendre le travail ?

Une chose est sûre, le retour doit s’anticiper. Avant de reprendre le travail, certaines démarches sont indispensables pour assurer une reprise dans de bonnes conditions :

Prendre rendez-vous avec le médecin du travail : cette visite est obligatoire après un arrêt de plus de 30 jours. Elle permet d’évaluer l’aptitude au poste, de proposer un aménagement ou un temps partiel thérapeutique.

Consulter le médecin traitant : il reste l'interlocuteur principal pour juger de l'évolution de votre état de santé. C'est aussi lui qui peut prolonger l'arrêt maladie si nécessaire ou initier une reprise progressive.

Faire le point avec son employeur : organiser une rencontre avant la reprise pour discuter des conditions de retour, de l'éventuelle modification de poste ou d'un changement de rythme peut être très bénéfique.

: organiser une rencontre avant la reprise pour discuter des conditions de retour, de l’éventuelle modification de poste ou d’un changement de rythme peut être très bénéfique. Vérifier ses droits avec l’assurance maladie : notamment en ce qui concerne les indemnités journalières ou un éventuel reclassement professionnel.

Un bilan de compétences peut également être envisagé si la reprise soulève des doutes sur l’envie ou la capacité de continuer dans le même environnement professionnel.

Comment gérer les premières semaines après la reprise ?

Reprendre une activité professionnelle après un arrêt maladie est une étape sensible. Il est important d’y aller pas à pas, surtout si le burn out, la dépression, ou une maladie chronique sont à l’origine de l’arrêt.

Voici quelques conseils pour vivre cette reprise plus sereinement :

Écouter son corps et son mental : fatigue inhabituelle, irritabilité, stress intense peuvent être des signaux d’alerte.

Éviter de vouloir en faire trop dès les premiers jours. Il faut accepter que la reprise se fasse de manière progressive.

Se faire accompagner : un suivi psychologique peut aider à gérer la peur de reprendre, notamment en cas de traumatisme lié au travail.

: un suivi psychologique peut aider à gérer la peur de reprendre, notamment en cas de traumatisme lié au travail. Ne pas rester seul : parler avec d’autres salariés, un médecin, ou un conseiller en évolution professionnelle peut faire toute la différence.

FAQ – Reprise du travail après un arrêt maladie

Que faire si ma situation ne me permet pas de reprendre le travail sereinement ? Si vous sentez que votre situation personnelle ou professionnelle reste fragile, il est important d’en parler à votre médecin traitant ou au médecin du travail. Ils peuvent émettre un avis médical justifiant la prolongation de l’arrêt ou recommander un aménagement. Vous pouvez aussi solliciter l’aide d’un psychologue si l’anxiété est trop forte. Puis-je refuser un poste modifié à mon retour dans l’entreprise ? En cas d’inaptitude partielle, l’entreprise peut proposer un poste adapté. Toutefois, si ce nouveau poste ne correspond pas à vos capacités ou met en péril votre santé physique ou mentale, vous avez le droit de le refuser. En cas de désaccord, faire appel à un avocat spécialisé en droit du travail peut être utile pour défendre vos droits. Ai-je droit à un congé supplémentaire si je ne suis pas prêt à reprendre ? Au-delà de l’arrêt maladie, vous pouvez, dans certains cas, demander un congé longue maladie ou un congé pour invalidité temporaire. Cela dépend de votre statut (salarié du privé, fonction publique…) et de la reconnaissance éventuelle d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Que faire en cas de difficultés avec l’entreprise lors de la reprise ? Si votre entreprise ne respecte pas ses obligations (refus d’aménagement, pression pour reprendre, absence de dialogue…), il est important de documenter la situation et de solliciter les représentants du personnel, la médecine du travail ou un avocat. Il existe des recours, notamment si votre sécurité ou votre santé est mise en danger. Comment gérer l’anxiété liée au retour à l’emploi ? L’anxiété est fréquente lors du retour à l’emploi après un arrêt. Pour y faire face, pensez à vous entourer (famille, collègues bienveillants), à pratiquer des activités apaisantes (sport, respiration, thérapies douces) et à exprimer vos ressentis. Il est aussi possible de consulter un spécialiste si les difficultés émotionnelles persistent.

Reprendre le travail après un arrêt maladie n’est jamais simple, mais avec un accompagnement médical, un dialogue ouvert avec l’employeur et une attention portée à votre santé mentale, il est possible de retrouver un équilibre professionnel durable, sans culpabilité ni précipitation.

