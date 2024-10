La peur de perdre un enfant est l’une des angoisses les plus profondes et les plus universelles qu’un parent puisse ressentir. Ce sentiment, souvent irrationnel, mais tellement humain, peut devenir obsédant, voire paralysant, pour ceux qui en souffrent.

Que ce soit à cause d’un accident, d’une maladie ou simplement d’une inquiétude constante face à la fragilité de la vie, cette peur touche au plus intime de ce que signifie être parent. Alors, que faire quand cette peur prend le dessus sur votre quotidien ? Comment la gérer et vivre avec elle sans qu’elle ne vous consume ?

1. Une peur profondément enracinée et beaucoup plus courante que vous le pensez

D’abord, il est important de reconnaître que cette peur est profondément ancrée dans notre instinct de survie. En tant que parents, nous avons un besoin biologique de protéger nos enfants, et cette protection passe souvent par des inquiétudes.

Ces peurs sont nourries par notre besoin de contrôler l’incontrôlable. Mais la vérité, aussi difficile soit-elle à accepter, c’est que nous ne pouvons pas tout contrôler, et que certaines choses échappent à notre emprise, y compris la santé et la sécurité de nos enfants.

Il faut apprendre à accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler.

Les peurs irrationnelles, comme celle de voir son fils mourir, peuvent surgir à tout moment. Elles peuvent être déclenchées par une série d’événements, comme l’annonce d’une maladie, des reportages effrayants ou même des pensées soudaines et inexpliquées.

Parfois, cela peut aussi venir d’un traumatisme occulté, comme une fois où vos parents vous ont laissé et vous vous êtes senti abandonné.

Ces peurs sont souvent exacerbées par notre société actuelle, où les dangers sont constamment mis en avant. L’accès permanent aux informations, les alertes sur les dangers et les tragédies rapportées en boucle renforcent cette angoisse.

Exemples : Se dire « et s’il se blessait ? », ou avoir peur de le laisser pendant une journée à quelqu’un d’autre, à la crèche, à l’école, ou bien lorsqu’il est plus grand et qu’il est en retard à son retour de l’école, penser qu’il a eu un accident ou qu’il a été enlevé.

2. Comment gérer cette peur de perdre son fils ou sa fille ?

La première étape pour gérer cette peur est de la reconnaître et de l’accepter. Plutôt que de la fuir ou de la rejeter, il peut être utile de prendre un moment pour comprendre pourquoi elle survient. Réellement, c’est bête dit comme ça, mais c’est la meilleure solution.

Ce n’est pas une faiblesse, mais une expression de votre amour et de votre besoin de protéger votre enfant. Cependant, il est essentiel de ne pas laisser cette peur contrôler votre vie, car elle peut devenir un obstacle à votre propre bien-être et à celui de votre enfant.

Parler de vos angoisses avec un proche, un thérapeute ou un groupe de soutien peut être une première étape vers une gestion plus sereine de cette peur. Le simple fait de verbaliser ce que l’on ressent peut souvent permettre de diminuer l’intensité de cette angoisse.

Ne restez pas seul avec vos pensées, car elles ont tendance à s’amplifier lorsqu’elles sont enfermées dans votre esprit. La peur perd souvent de sa force quand elle est exprimée à voix haute.

3. Essayez de garder l’équilibre entre la protection et la liberté

Il est naturel de vouloir protéger son enfant de tous les dangers, mais il est tout aussi important de leur permettre de vivre pleinement leur vie. La surprotection peut parfois entraîner des effets négatifs, comme une peur excessive de l’extérieur chez l’enfant lui-même. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre protection et liberté.

Permettre à votre enfant d’explorer le monde, de prendre des risques calculés et d’apprendre de ses erreurs fait partie intégrante de son développement. Bien sûr, cela ne signifie pas de négliger la sécurité, mais de lui donner les outils pour affronter la vie avec confiance. La peur de perdre un enfant ne devrait pas vous priver, ni lui, de vivre des expériences enrichissantes.

C’est un peu brut, mais la surprotection peut vite ressembler à cet épisode de Black Mirror :

4. Faire face à l’inconnu, d’une importance capitale

Une des sources principales de cette peur est l’incertitude. L’inconnu est terrifiant parce qu’il nous confronte à notre manque de contrôle. Mais accepter que la vie est incertaine peut aussi nous offrir une forme de liberté. Au lieu de lutter constamment contre ce que nous ne pouvons pas maîtriser, nous pouvons apprendre à vivre pleinement dans le moment présent.

Un adage souvent répété, mais qui prend tout son sens ici, est « profiter de chaque instant ». Cette philosophie ne signifie pas ignorer les dangers, mais plutôt ne pas se laisser submerger par la peur de l’avenir.

Profitez des moments avec votre enfant, soyez présent avec lui, savourez les petites joies du quotidien. Ces instants sont précieux et ne doivent pas être gâchés par des pensées angoissantes sur un avenir que personne ne peut prédire.

5. L’aide professionnelle, ce n’est pas une honte !

Dès lors qu’on est humain, on réfléchit et donc si on réfléchit, on a parfois besoin de thérapies ! Parfois, la peur de perdre un enfant devient tellement envahissante qu’elle nécessite une aide professionnelle.

L’anxiété parentale est un phénomène courant, mais lorsqu’elle devient handicapante, il est important de consulter un spécialiste. Un psychologue ou un thérapeute peut vous aider à identifier les sources de votre angoisse et à développer des stratégies pour la surmonter.

Les thérapies cognitives et comportementales (TCC) sont particulièrement efficaces pour aider les parents à gérer leurs peurs irrationnelles. Elles permettent de restructurer les pensées négatives et d’adopter des comportements plus apaisants face à l’incertitude.

Il est vraiment important d’apprendre à vivre avec cette peur sans qu’elle ne vous définisse. Il faut comprendre que cette peur ne disparaîtra peut-être jamais complètement. Mais cela ne signifie pas qu’elle doit contrôler votre vie.

Vivre avec l’incertitude est une compétence à développer, tout comme l’art de lâcher prise. Vous ne pouvez pas protéger votre enfant de tout, et accepter cette vérité, aussi difficile soit-elle, est un pas vers la paix intérieure. Aucune mère n’est parfaite, aucune. Et c’est très bien comme cela.

