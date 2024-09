Protéger les enfants sur TikTok est devenu une priorité pour de nombreux parents face aux risques croissants liés à l’utilisation des réseaux sociaux. Bien que TikTok offre un espace créatif et divertissant pour les jeunes, il expose également à certains dangers. Cyberharcèlement, contenus inappropriés et défis dangereux… Cet article a pour objectif de vous guider à travers les mesures de sécurité et les discussions à avoir avec vos e-ado.

La question n’est pas de savoir si vos enfants doivent utiliser TikTok, mais comment ils peuvent le faire en toute sécurité ?

Les problèmes majeurs sur TikTok

Outre les risques standard sur les réseaux sociaux en général, les « challenges » viraux sont une partie intégrante de TikTok. Certains étant amusants, d’autres franchement dangereux. Des défis encourageant des comportements risqués, voire des blessures, ont déjà été signalés. Cela peut mettre vos enfants en danger s’ils essaient de les reproduire.

Le défi Blackout Challenge, par exemple, encourageait les utilisateurs à se filmer en s’étranglant eux-mêmes jusqu’à l’évanouissement. Plusieurs enfants et adolescents dans le monde ont tenté ce défi, dont le cas tragique d’une jeune fille de 10 ans en Italie en 2021. Elle a perdu la vie après avoir participé à ce trend.

On a aussi eu le Skull Breaker Challenge. Ce défi, apparu en 2020, consistait à piéger une personne en la faisant sauter, tandis que deux autres lui donnaient un coup dans les jambes. La personne tombait alors violemment sur le dos ou la tête. Plusieurs adolescents ont été gravement blessés, avec des fractures et des traumatismes crâniens. Aux États-Unis et en Europe, ce défi a conduit certains jeunes à être hospitalisés en urgence.

Par ailleurs, les enfants ne réalisent pas toujours les dangers liés à la divulgation d’informations personnelles en ligne. Partager des détails sur leur emplacement, leurs écoles ou leurs amis peut les exposer à des individus malveillants, y compris des prédateurs en ligne.

Ces risques montrent à quel point il est important que les parents prennent des mesures pour protéger leurs enfants sur TikTok. Voici donc quelques conseils.

Configurez quelques paramètres sur TikTok

Pour un parent, la vie numérique d’un adolescent peut sembler déroutante. C’est pourquoi il est recommandé d’ouvrir un dialogue avec les adolescents. Il est important de choisir ensemble les fonctionnalités de sécurité à activer.

Les outils de Connexion Famille permettent aux parents de lier leurs comptes TikTok à celui de leurs adolescents. Vous aurez ainsi la possibilité de gérer plusieurs paramètres liés au contenu, à la confidentialité et au bien-être. Accéder à certains réglages de sécurité et de confidentialité sera également possible. Ces paramètres peuvent cependant varier selon la région et la version de l’application.

Sur la plateforme, vous aurez des outils et des ressources pour aider les parents, tuteurs et familles. L’objectif étant d’accompagner les adolescents dans leur utilisation en ligne. Voici les options de réglages disponibles pour gérer l’expérience TikTok de votre famille :

Filtrage des commentaires ;

Blocage de comptes ;

Gestion du temps d’écran ;

Désactivation des téléchargements de vidéos.

En combinant ces fonctionnalités, vous réduisez l’exposition aux dangers et améliorez la sécurité générale de vos enfants sur TikTok. Toutefois, les paramètres seuls ne suffisent pas, une éducation sur les risques numériques est également essentielle.

Éduquer vos enfants sur les risques en ligne

L’éducation numérique est l’un des meilleurs moyens de protéger vos enfants sur TikTok et d’assurer leur sécurité en ligne. Bien que les paramètres de sécurité et de confidentialité soient utiles, rien ne remplace une bonne sensibilisation des enfants aux dangers potentiels.

Le premier aspect de l’éducation numérique consiste à aider vos enfants à reconnaître et à éviter les contenus inappropriés. Sur TikTok, même avec des filtres en place, il est possible de tomber sur des vidéos ou des commentaires dangereux. Expliquez à vos enfants qu’ils peuvent rencontrer des vidéos violentes, sexuelles, haineuses ou perturbantes.

Voici quelques conseils pour les sensibiliser aux contenus inappropriés :

Encouragez-les à vous en parler : dites à vos enfants de venir vers vous s’ils voient des contenus qui les mettent mal à l’aise. Cela leur permettra de comprendre qu’ils ne sont pas seuls face à ces situations et qu’ils peuvent se tourner vers vous pour obtenir de l’aide.

dites à vos enfants de venir vers vous s’ils voient des contenus qui les mettent mal à l’aise. Cela leur permettra de comprendre qu’ils ne sont pas seuls face à ces situations et qu’ils peuvent se tourner vers vous pour obtenir de l’aide. Apprenez-leur à signaler : montrez-leur comment signaler du contenu inapproprié directement via TikTok. Cela leur donne un sentiment de contrôle sur ce qu’ils voient et les responsabilise quant à l’amélioration de leur environnement numérique.

Voici quelques autres principes essentiels à enseigner à vos enfants :

Ne jamais partager d’informations personnelles

Limiter l’utilisation de la géolocalisation : expliquez-leur que l’activation de la géolocalisation sur des applications comme TikTok peut permettre à des inconnus de connaître leur position. Encouragez-les à désactiver cette fonctionnalité pour garantir leur sécurité.

expliquez-leur que l’activation de la géolocalisation sur des applications comme TikTok peut permettre à des inconnus de connaître leur position. Encouragez-les à désactiver cette fonctionnalité pour garantir leur sécurité. Créer un pseudonyme : il est plus prudent d’encourager l’utilisation de pseudonymes au lieu d’utiliser leur vrai nom pour rester plus anonymes sur la plateforme.

Apprendre à reconnaître et réagir face au cyberharcèlement

Le cyberharcèlement est malheureusement un problème courant sur les réseaux sociaux. TikTok ne fait pas exception. Des commentaires négatifs, des moqueries ou même des menaces peuvent affecter profondément les enfants. En particulier s’ils sont déjà vulnérables sur le plan émotionnel.

Il est crucial d’enseigner à vos enfants à identifier le cyberharcèlement et à réagir correctement :

Savoir ce qu’est le cyberharcèlement : expliquez que le cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes, des commentaires méchants aux attaques personnelles répétées. Faites comprendre à vos enfants que même s’ils ne sont pas directement impliqués, ils doivent signaler tout comportement de harcèlement qu’ils observent sur TikTok.

expliquez que le cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes, des commentaires méchants aux attaques personnelles répétées. Faites comprendre à vos enfants que même s’ils ne sont pas directement impliqués, ils doivent signaler tout comportement de harcèlement qu’ils observent sur TikTok. Encourager la communication : dites à vos enfants qu’ils peuvent et doivent vous parler de toute forme de harcèlement. Sans crainte d’être punis ou jugés. Le soutien parental est essentiel pour faire face à ce type de situations.

dites à vos enfants qu’ils peuvent et doivent vous parler de toute forme de harcèlement. Sans crainte d’être punis ou jugés. Le soutien parental est essentiel pour faire face à ce type de situations. Bloquer et signaler les harceleurs : apprenez-leur à bloquer les utilisateurs qui les harcèlent et à signaler ces comportements à TikTok. En prenant ces mesures, ils pourront se protéger tout en contribuant à rendre la plateforme plus sûre pour les autres.

Et concernant les défis ou « trends » dangereux ?

Les enfants, surtout les adolescents, sont souvent poussés à participer à ces défis par la pression des pairs ou par le désir de popularité sur la plateforme. Voici comment les aider à faire face à ces pressions :

Expliquer les conséquences des défis dangereux : parlez des exemples tragiques liés à certains défis TikTok, comme le « Blackout Challenge » ou le « Benadryl Challenge ». Les enfants doivent comprendre que ces comportements peuvent avoir des conséquences irréversibles.

parlez des exemples tragiques liés à certains défis TikTok, comme le « Blackout Challenge » ou le « Benadryl Challenge ». Les enfants doivent comprendre que ces comportements peuvent avoir des conséquences irréversibles. Encourager l’indépendance de jugement : Enseignez-les qu’ils n’ont pas à suivre la foule. Aidez-les à développer un esprit critique pour évaluer les tendances et déterminer par eux-mêmes si un défi est dangereux ou inapproprié.

Enseignez-les qu’ils n’ont pas à suivre la foule. Aidez-les à développer un esprit critique pour évaluer les tendances et déterminer par eux-mêmes si un défi est dangereux ou inapproprié. Valoriser les alternatives créatives : encouragez vos enfants à se concentrer sur des défis créatifs ou amusants qui ne présentent pas de danger. Cela les aidera à rester engagés sur la plateforme sans risquer leur sécurité.

Ne pas diaboliser TikTok

TikTok est devenu un élément central de la culture numérique actuelle, surtout chez les jeunes. En tant que parent, il peut être tentant de vouloir protéger vos enfants en interdisant ou en diabolisant TikTok à cause des dangers qui y sont associés. Cependant, cette approche peut avoir des conséquences négatives sur le rapport que vos enfants entretiennent avec la technologie et leur usage d’Internet.

Plutôt que de voir TikTok comme une menace, essayez de le considérer comme un outil éducatif et créatif que vos enfants peuvent utiliser à bon escient. En gardant une attitude positive, ils seront plus enclins à partager leurs expériences avec vous.

Si vous interdisez TikTok à vos enfants, ils risquent de se sentir incompris et coupés du monde social dans lequel évoluent leurs amis. Cela peut créer une rupture dans la communication entre parents et enfants. Vos enfants pourraient être moins enclins à partager ce qu’ils font en ligne et pourraient contourner les règles en cachant leurs activités numériques. Cela compromettrait non seulement votre rôle de guide, mais aussi la capacité de protéger vos enfants sur TikTok de manière proactive.

L’interdiction de TikTok peut également pousser les adolescents à adopter une attitude de rébellion. Lorsqu’un réseau social aussi populaire est interdit, cela peut susciter chez eux une envie encore plus grande de s’y engager… Mais de manière cachée, en utilisant des comptes anonymes ou en accédant à la plateforme via des appareils d’amis. Ce comportement secret est particulièrement risqué, car il élimine toute possibilité de surveillance ou de guidage parental.

Pour conclure…

TikTok est une plateforme où les jeunes peuvent s’exprimer et s’amuser, mais elle n’est pas sans danger. Pour protéger vos enfants sur TikTok, il est essentiel de combiner les paramètres de sécurité de l’application avec une éducation numérique continue et une surveillance appropriée.

Le conseil ultime serait : restez informé des nouvelles tendances et discutez-en avec vos enfants pour les sensibiliser aux dangers potentiels. Et oui, être parent requiert de toujours se mettre à niveau. Cela vous permet aussi de toujours rester jeune et d’être dans l’air du temps !

