La question de la sécurité des mineurs sur TikTok est devenue primordiale. Cette plateforme, bien que divertissante et éducative pour de nombreux jeunes, pose également des défis sur ce sujet. Contenus inappropriés et interactions dangereuses… Autant de termes qui inquiètent les parents en 2024. Dans cet article, nous explorerons les différentes mesures que TikTok a mises en place pour assurer la sécurité des jeunes utilisateurs.

L’actualité : TikTok sous le feu des critiques aux États-Unis

Le réseau social très populaire chez les jeunes, fait face à une nouvelle vague d’accusations concernant la protection des mineurs aux USA. L’application, déjà au cœur de nombreuses controverses liées à la confidentialité des données, est aujourd’hui visée par un signalement. L’Agence américaine de protection des consommateurs (FTC) engage la procédure en juin 2024. Des groupes de défense des enfants et des parents reprochent à TikTok de ne pas suffisamment protéger les jeunes utilisateurs. Les contenus inappropriés et les risques de cyberharcèlement sont notamment au cœur des préoccupations.

TikTok a exprimé sa déception face à la décision des autorités de poursuivre en justice au lieu de coopérer pour trouver une solution. Cela avait été le cas en 2019. La plateforme rejette alors les accusations de la FTC. Elle affirme que plusieurs concernent des pratiques passées, déjà corrigées ou mal interprétées. TikTok souligne avoir renforcé ses mesures de sécurité, notamment avec des contrôles stricts. Qu’en est-il réellement ?

Paramètres de confidentialité renforcés pour les mineurs

L’une des premières actions prises par TikTok pour garantir la sécurité des mineurs sur TikTok a été la modification des paramètres de confidentialité. Elle s’applique pour les comptes d’utilisateurs de moins de 18 ans. Depuis janvier 2021, tous les comptes appartenant à des utilisateurs âgés de 13 à 15 ans sont automatiquement définis en mode privé. Cela signifie que seules les personnes approuvées par ces jeunes utilisateurs peuvent voir leurs vidéos et interagir avec eux.

Cette mesure limite considérablement l’exposition des mineurs à des inconnus. Cela n’enlève en rien le plaisir d’être sur ce réseau. Les enfants peuvent toujours profiter du contenu de la plateforme de manière plus sûre. En outre, les utilisateurs mineurs ne peuvent pas envoyer de messages directs à des comptes non approuvés. Les vidéos des utilisateurs de moins de 16 ans ne peuvent pas être téléchargées par d’autres utilisateurs. Cela offre une couche supplémentaire de protection, réduisant les risques de harcèlement et d’abus.

Limitation des fonctionnalités interactives

Pour renforcer encore plus la sécurité des mineurs sur TikTok, la plateforme a également pris des mesures pour restreindre certaines fonctionnalités interactives. Les utilisateurs de moins de 16 ans ne peuvent pas accéder à la fonction de diffusion en direct. Une fonctionnalité qui pourrait potentiellement exposer les jeunes à des interactions inappropriées ou à des sollicitations. De plus, ils ne peuvent pas utiliser les systèmes de monétisation, comme les cadeaux virtuels. Cela évite que des mineurs soient tentés par des pratiques commerciales trompeuses ou soient exploités financièrement.

Ces restrictions permettent d’offrir aux jeunes une expérience plus adaptée à leur âge. Elles minimisent aussi les risques de contacts non souhaités avec des adultes mal intentionnés.

Développement de ressources éducatives pour les parents et les utilisateurs

Un autre aspect crucial de la stratégie de TikTok pour assurer la sécurité des mineurs sur TikTok est l’éducation. La plateforme a investi dans la création de ressources éducatives dédiées aux parents et aux jeunes utilisateurs. Grâce à des guides, des vidéos explicatives et des articles, TikTok informe les parents sur les fonctionnalités de contrôle parental. Aussi, vous connaîtrez les bonnes pratiques pour encourager une expérience en ligne plus sûre.

Le Centre de sécurité de TikTok, par exemple, regroupe des conseils pour protéger les mineurs en ligne. Il aide les parents à mieux comprendre l’application, ainsi qu’à configurer des contrôles de confidentialité adaptés. De plus, la plateforme collabore régulièrement avec des experts en sécurité en ligne, des associations pour la protection des enfants, et d’autres organisations. Le but : développer des contenus pédagogiques sur la sécurité numérique.

Modération proactive du contenu

La modération des contenus inappropriés est un autre pilier de la stratégie de TikTok pour assurer la sécurité des mineurs sur TikTok. La plateforme emploie des technologies avancées, basées sur l’intelligence artificielle. Le système identifie et supprime rapidement les contenus qui enfreignent ses directives. Nous pouvons citer les vidéos contenant de la violence, des discours haineux, ou du contenu sexuellement explicite. En parallèle, une équipe de modérateurs humains surveille les rapports d’utilisateurs et prend des mesures contre les comportements inappropriés.

TikTok a également mis en place des restrictions supplémentaires pour limiter la visibilité de certains types de contenu pour les utilisateurs mineurs. Par exemple, certains hashtags ou défis qui pourraient être dangereux pour les jeunes sont automatiquement filtrés ou bloqués pour eux.

Collaboration avec les autorités et les ONG

Pour garantir une approche globale de la sécurité des mineurs sur TikTok, la plateforme collabore activement avec les autorités locales. Les organisations non gouvernementales (ONG), et d’autres acteurs du secteur technologique sont aussi de la partie. TikTok travaille en partenariat avec des organismes comme le Safer Internet Centre en Europe.

Ces collaborations permettent également à TikTok de rester informée des dernières tendances en matière de cybercriminalité et de harcèlement en ligne. Grâce à ces partenariats, le réseau social est en mesure d’adapter rapidement ses politiques. Il peut mettre à jour ses systèmes de sécurité pour répondre aux nouvelles menaces.

TikTok a fait des progrès significatifs pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité des mineurs sur TikTok, mais il est important de rester vigilant face aux nouvelles menaces. La protection des jeunes dans l’univers numérique est un défi permanent, nécessitant des mises à jour constantes et une attention continue.

Quel avenir pour la protection des enfants en ligne ?

Avec les progrès rapides en intelligence artificielle et en apprentissage automatique, de nouveaux outils pourront détecter et prévenir les comportements inappropriés ou dangereux en ligne. Les algorithmes seront de plus en plus sophistiqués pour filtrer les contenus inappropriés et identifier les menaces potentielles en temps réel. Le développement de normes et certification peuvent aussi être considérés. Cela veut dire créer des normes de sécurité en ligne spécifiques pour les sites et applications destinés aux enfants. Avec en bonus : des systèmes de certification qui garantissent le respect de ces normes.

Alors que l’utilisation des smartphones et des réseaux sociaux ne cesse d’augmenter chez les jeunes… Les régulations doivent s’adapter rapidement aux nouvelles pratiques numériques. Dans ce contexte, TikTok et d’autres réseaux sociaux sont contraints de revoir leurs politiques de sécurité et de transparence. Cela afin d’éviter de nouvelles sanctions et préserver la confiance de leurs utilisateurs.

