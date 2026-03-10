599 $ annoncés changent complètement la donne. Le MacBook Neo vise clairement le premier prix chez Apple. À peine lancé, cet ordinateur portable attire déjà les étudiants, les amateurs d’informatique et les curieux de la gamme MacBook. Le prix reste frappant, car jamais un MacBook n’a approché ce seuil en euros.

Cette machine cible clairement un usage simple. Navigation web, bureautique légère et streaming vidéo passent sans difficulté. En revanche, certains compromis techniques apparaissent rapidement. La puce provient d’un iPhone, la mémoire reste limitée et la connectique USB reste minimaliste. Ce dernier MacBook remplace progressivement l’ancien modèle d’entrée de gamme. La promesse ne peut que séduire. Pourtant, le Neo soulève une question simple. Peut-on vraiment créer un ordinateur Apple performant à moins cher ?

Une fiche technique hybride entre iPhone et MacBook

Ce MacBook Neo adopte une stratégie surprenante. Apple mélange l’univers iPhone MacBook pour produire un ordinateur portable accessible. La puce Apple Silicon emprunte directement la technologie mobile. Cette approche réduit le prix et modifie la philosophie des ordinateurs portables Apple.

Le choix du processeur A18 Pro

Sous le clavier, la puce A18 Pro pilote la machine. Ce choix intrigue dans l’actu Apple. Habituellement, un MacBook utilise une puce M-series. Ici, Apple installe un CPU inspiré de l’iPhone 16 Pro.

Le CPU propose 6 cœurs efficaces et rapides. Le GPU atteint 5 unités graphiques. Ce CPU gère parfaitement le web, les données, le streaming vidéo et la bureautique. La RAM atteint 8 Go et la mémoire interne repose sur un SSD rapide.

Ce Mac démarre vite, ouvre les produits Apple sans ralentir et supporte plusieurs tablettes ou applications. Cependant, ce GPU montre ses limites avec les jeux récents ou le montage vidéo lourd.

L’écran Liquid Retina de 13 pouces

L’écran constitue une autre surprise du Neo. Apple installe une dalle Liquid Retina de 13 pouces avec une luminosité qui atteint 500 nits. La qualité d’image reste nette pour les données, la vidéo et la navigation.

Ce MacBook utilise un espace colorimétrique sRGB. Le P3 disparaît pour réduire le prix. Pourtant, la définition reste confortable sur cet ordinateur. Les bordures apparaissent légèrement plus épaisses que sur d’autres ordinateurs portables Apple.

L’encoche disparaît, ce choix plaît à plusieurs utilisateurs. Le clavier garde une excellente touche et une frappe précise. Vous travaillez facilement plusieurs heures sur cette machine.

Source : Apple

Le prix des concessions : ce que vous sacrifiez pour 599 $

Le tarif frappe immédiatement. Le prix 599 $ annoncé bouleverse la hiérarchie du MacBook chez Apple. Pourtant, ce tarif implique plusieurs choix techniques. Vous gagnez un ordinateur portable élégant et fluide pour la bureautique.

En revanche, certaines fonctions disparaissent pour maintenir un prix très bas. Le MacBook Neo devient ainsi un exercice d’équilibre. La machine reste agréable au quotidien, mais quelques limites apparaissent rapidement. Ces concessions ne ruinent pas l’expérience, pourtant elles changent clairement l’usage comparé à d’autres ordinateurs portables Apple.

Une connectique réduite au strict minimum

La connectique révèle rapidement la stratégie du MacBook Neo. Vous trouvez seulement 2 ports USB-C sur ce portable. Le premier port fonctionne en USB 3 rapide pour transférer vos données ou connecter un SSD externe.

Le second port reste limité à l’USB 2. Cette différence réduit la vitesse pour certains produits informatique. La recharge utilise également l’un de ces ports. L’absence de MagSafe surprend plusieurs utilisateurs du Mac.

Dès que vous branchez le câble, un port disparaît pour vos accessoires. Vous devez donc réfléchir avant de connecter un écran externe, une carte mémoire ou un hub. Ce choix technique diminue le coût de production du MacBook Neo, mais réduit la flexibilité quotidienne.

La mémoire vive et le stockage fixe

La RAM constitue un autre compromis visible. Apple limite ce modèle à 8 Go de mémoire. Aucune extension ne reste possible après l’achat. Cette limite suffit pour la navigation web, la bureautique et la vidéo légère.

Cependant, plusieurs applications ouvertes peuvent ralentir la machine. Les utilisateurs avancés remarqueront vite cette contrainte. Le stockage suit la même logique. Le MacBook Neo démarre avec 256 Go sur un SSD interne.

Cette capacité couvre facilement les documents, quelques données et des applications courantes. En revanche, les créateurs de contenu ou les amateurs de jeux devront gérer l’espace avec attention.

L’absence de Touch ID sur le modèle de base

Le clavier réserve aussi une surprise. Le MacBook Neo de base ne possède pas de touche ID. Vous devez saisir votre mot de passe pour déverrouiller le Mac ou valider certains achats.

Cette absence surprend dans l’écosystème Apple. Heureusement, une version supérieure existe. En ajoutant environ 100 $, vous obtenez le capteur d’empreintes et 512 Go de SSD. Cette version améliore clairement le confort d’utilisation.

Plusieurs store spécialisés et la Fnac évoquent déjà cette option dans leurs offre de lancement. Vous devez donc décider rapidement entre le moins cher ou le plus pratique.

Source : Apple

Pourquoi le Macbook Neo reste une option séduisante

Malgré ces compromis, le Neo garde plusieurs arguments solides. Apple propose ici un ordinateur portable accessible qui conserve l’ADN de la marque. L’expérience Mac reste fluide, l’interface reste simple et la qualité de fabrication impressionne pour ce niveau de prix.

Un design coloré et ultra-portable

Le design constitue l’un des grands atouts du MacBook Neo. La pomme propose plusieurs couleurs originales. Indigo, Blush, Citrus et Silver dynamisent la gamme. Le coloris rose poudré attire particulièrement l’attention de certains utilisateurs.

Le châssis aluminium garde une finition premium. Vous tenez entre les mains un ordinateur portable léger et solide. Ce format compact facilite les déplacements des étudiants et des travailleurs mobiles. Vous glissez facilement ce portable dans un sac, puis vous travaillez partout sans contrainte.

L’autonomie et l’écosystème Apple Intelligence

L’autonomie impressionne également sur cette machine. Apple annonce jusqu’à 16 h d’utilisation continue. Vous pouvez travailler une journée entière sans chercher une prise. Cette endurance provient de la puce Apple Silicon optimisée pour l’efficacité énergétique.

De plus, toutes les fonctions d’Apple Intelligence fonctionnent sur ce MacBook. Résumé de texte, tri des données et assistance intelligente accélèrent votre travail quotidien. Le MacBook Neo devient ainsi un ordinateur simple, moderne et parfaitement intégré à l’univers iPhone, iPad et Apple.

Comparatif : devez-vous choisir le Neo ou le MacBook Air M5 ?

Le choix dépend directement de votre usage quotidien. Le MacBook Neo vise clairement un budget serré. Le prix autour de 599 $ attire les étudiants et les utilisateurs qui veulent un ordinateur portable simple. Vous rédigez des documents, vous naviguez sur internet et vous regardez du contenu vidéo sans difficulté. Dans ce contexte, ce MacBook couvre parfaitement les besoins basiques. La puce Apple Silicon issue de l’iPhone reste rapide pour le web et la bureautique. Vous profitez aussi d’un ordinateur léger et d’une autonomie solide.

Le MacBook Neo : le choix du budget et de la simplicité

Le Neo MacBook répond aux besoins des utilisateurs qui privilégient le prix et la mobilité. Vous transportez facilement ce portable dans un sac et vous travaillez partout. Les tâches quotidiennes passent sans effort. Navigation web, rédaction de textes et gestion de données fonctionnent avec fluidité. Pour les étudiants ou pour un premier Mac, ce modèle représente une porte d’entrée convaincante dans l’univers Apple.

Le MacBook Air M5 : la puissance pour un usage intensif

Le MacBook Air M5 cible un public différent. Ce modèle coûte plus cher, mais il propose une puce plus puissante et une mémoire mieux adaptée aux tâches exigeantes. Les créateurs de contenu, les développeurs et les professionnels du télétravail ressentent immédiatement la différence. Le CPU plus performant gère mieux le montage vidéo, les applications lourdes et certains jeux. Ce Mac supporte aussi plusieurs écrans externes, un avantage pour un poste de travail complet.

