Mettre en place des routines en optimisant votre début et votre fin de journée représente un outil de méthode de gestion de temps redoutable. Dans le tourbillon de la vie moderne, cela devient un enjeu crucial pour optimiser votre productivité, votre bien-être et atteindre vos objectifs. Si vous n’avez jamais essayé cette stratégie de peur que votre quotidienne devienne trop métro-boulot-dodo, vous verrez que cela sera tout à fait le contraire. Il se révèle, en effet, important de faire la distinction entre une routine figée et une routine dynamique. Cette dernière offre la structure nécessaire pour laisser place à la flexibilité et à la nouveauté. Découvrez le guide des routines matinales et en soirée comme méthode de gestion de temps.

Bien sûr, les habitudes et routines proposées peuvent vous correspondre totalement ou pas du tout. Ne vous découragez pas, car vous avez plusieurs méthodes de gestion de temps à votre portée en 2024. N’hésitez pas à faire le tour de la question pour toujours être motivé autant dans la sphère professionnelle que personnelle. L’organisation, ça s’apprend, ça se défait et ça se refait pour trouver la meilleure stratégie pour vous.

Les routines matinales : propulser votre journée vers le succès

Loin d’être une simple succession de gestes mécaniques, les routines matinales constituent un rituel puissant qui donnent le ton à votre journée. Des études scientifiques démontrent même que les personnes ayant une routine matinale ont tendance à être plus productives, moins stressées et plus résilientes face aux défis.

La clé d’une routine matinale réussie réside dans sa personnalisation. Il n’existe pas de recette universelle, mais certains principes fondamentaux permettent de créer un rituel adapté à vos besoins et à votre rythme de vie. Voici comment débuter.

Commencez par identifier ce que vous souhaitez accomplir avec votre routine matinale. Souhaitez-vous booster votre énergie, améliorer votre concentration ou cultiver la gratitude ?

Définissez une heure de réveil raisonnable que vous êtes capable de respecter sur le long terme. N’essayez pas de changer votre routine du jour au lendemain, commencez par des petits changements progressifs. Listez les activités qui vous procurent du plaisir et de la motivation. Cela peut inclure la lecture, la méditation, l’exercice physique ou la préparation d’un petit-déjeuner sain. C’est le premier pas à faire. Vous verrez ensuite comment les intégrer à une routine dynamique.

Alors, pourquoi une routine matinale serait aussi efficace ? La réponse avec la science. Des recherches menées par l’Université de Californie à Irvine révèlent, en effet, que cela peut vous aider à réduire le stress et l’anxiété. Cela s’explique grâce au sentiment de contrôle et de structure. Le fait de savoir ce que vous allez faire le matin vous permet d’aborder la journée avec plus de sérénité et de confiance en soi.

VOIR AUSSI : Qu’est-ce que la planification inversée et comment l’utiliser ?

Exemples de routines matinales inspirantes et dynamiques

Au lieu de répéter la même routine chaque matin, alternez entre différentes activités. Prenez alors la liste d’activités motivantes que vous avez préalablement noté. Programmez-les selon votre emploi du temps de la semaine. Ce qu’il y a de plus intéressant dans cette méthode, c’est que vous pourrez changer d’activités selon votre humeur ou vos tâches à accomplir.

Pour les adeptes du bien-être, vous pouvez commencer par une séance de méditation ou de yoga, suivie d’un petit-déjeuner sain et d’une lecture inspirante. Si vous sentez que votre organisme a besoin d’un petit boost, au lieu de méditer, remplacez cela par une séance de sport le jour suivant.

Pour les bourreaux de travail, si vous êtes stressé à l’idée de « perdre du temps » (chacun sa perception des choses), à méditer ou bouquiner, voici ce que vous pouvez faire. Levez-vous tôt pour profiter d’un moment de calme et de concentration.

Et la routine pour les créatifs : commencez votre journée par une activité stimulante tels l’écriture, le dessin ou la musique. À vous de les alterner et d’enchaîner avec d’autres routines selon votre humeur. Vous boosterez votre concentration et votre énergie dès le lever. Ainsi, vous abordez la journée avec un esprit vif et déterminé.

Hal Elrod, auteur et conférencier américain, a développé la méthode « Miracle Morning » basée sur le concept de se lever tôt pour s’adonner à une routine matinale structurée. Cette méthode, popularisée par son livre du même nom paru en 2016, promet de nombreux bienfaits, dont le bonheur et l’épanouissement. Elle repose sur 6 principes dénommées SAVERS :

S pour Silence (méditation)

A pour Affirmation

V pour Visualisation

E pour Exercice physique

R comme Reading

S comme « Scribing » (écriture)

En respectant un cadre structuré, vous apprenez à gérer votre temps de manière optimale et à éviter la procrastination.

Les routines en soirée : un tremplin vers un sommeil réparateur et une journée réussie

Tout comme les routines matinales, les routines en soirée jouent un rôle crucial dans la gestion du temps et du bien-être. En effet, une soirée bien orchestrée permet de se détendre, de recharger ses batteries et de s’endormir paisiblement.

En 2021, le National Sleep Foundation mène une étude auprès de 6 400 adultes américains afin d’évaluer l’impact des routines du soir sur le sommeil et le bien-être. Les résultats de l’étude ont révélé que les personnes ayant une routine du soir régulière et cohérente étaient moins susceptibles de se sentir stressées, anxieuses ou déprimées. Ils avaient surtout une meilleure concentration tout au long de la journée.

VOIR AUSSI : 3 priorités par jour : la méthode MIT pour une organisation infaillible

Exemples de routines dynamiques en soirée

Pour les adeptes de la relaxation, vous pouvez prendre un bain chaud aux huiles essentielles. Accompagné d’un livre audio avec une voix assez douce vous permettra de vous détendre et de vous immiscer dans une ambiance zen.

Pour les fanatiques d’organisation, ne changez pas de cap. Quand vous étiez plus jeune, vos parents vous ont sûrement déjà dit de préparer vos affaires pour le lendemain. Cela s’applique toujours. Prenez quelques minutes pour préparer vos vêtements, votre sac ou votre lunchbox. Cela vous permettra de gagner du temps le matin et de démarrer votre journée en douceur.

Toujours selon le National Sleep Foundation, voici d’autres éléments que vous pouvez introduire dans vos routines du soir et qui peuvent agir comme méthode de gestion de temps :

Déterminez une heure de coucher raisonnable qui vous permet de dormir suffisamment (environ 7 à 8 heures pour un adulte).

Nous ne le dirons jamais assez, mais éteignez les écrans ! Ils émettent de la lumière bleue qui peut perturber votre sommeil. Évitez votre smartphone ou la télé au moins une heure avant de vous coucher. N’hésitez pas à créer une ambiance relaxante. Tamisez les lumières, prenez un bain chaud ou lisez un livre pour favoriser la détente.

mais éteignez les écrans ! Ils émettent de la lumière bleue qui peut perturber votre sommeil. Évitez votre smartphone ou la télé au moins une heure avant de vous coucher. N’hésitez pas à créer une ambiance relaxante. Tamisez les lumières, prenez un bain chaud ou lisez un livre pour favoriser la détente. Préférez une collation assez light pour le dîner au lieu d’un repas consistant. Il a été démontré que les cerises, les raisins, le kiwi, le riz et les noix aideraient à mieux dormir. Les tisanes sans caféine, en particulier celles à la camomille ou à la lavande, sont une autre bonne façon de calmer l’esprit et de favoriser le sommeil.

Prenez un bon bain chaud et écoutez de la musique (pink noise, white noise).

Pour conclure…

Une routine dynamique et changeante, un paradoxe apparent, mais pas une contradiction en soi. C’est une façon de structurer votre semaine tout en restant flexible et adaptable aux imprévus. En adoptant cette approche, vous éviterez la monotonie et la lassitude afin de rester motivé pour continuer dans la bonne voie.

En adoptant des routines matinales et en soirée, vous prenez le contrôle de votre temps et créez les conditions idéales pour une vie plus productive, épanouissante et sereine.

Établir une nouvelle routine active un mécanisme similaire. Cela peut être difficile à instaurer et demande de la persévérance, mais les avantages sont considérables. En effet, la puissance des habitudes réside dans leur capacité à construire, pierre après pierre, un projet ou une version renouvelée de soi-même.

Notez cet article