Choisir et utiliser les polices dans vos projets de design : le guide

Les polices jouent un rôle essentiel dans tout projet de design, qu’il s’agisse de branding, de conception web, de supports imprimés, et bien plus encore. Que vous soyez débutant ou designer expérimenté, savoir choisir et utiliser la bonne police peut véritablement sublimer votre travail.

Une des premières étapes pour trouver la typographie idéale consiste à télécharger une police adaptée depuis une source fiable. Par exemple, Creative Fabrica propose une vaste collection de polices téléchargeables, y compris des polices gratuites que vous pouvez essayer.

Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment choisir les bonnes polices pour différents types de projets, comment les installer sur Windows et Mac, ainsi que les meilleures pratiques pour les associer et les utiliser efficacement. Prêt à maîtriser l’art de la typographie ? C’est parti !

Choisir la bonne police pour différents projets de design

Le choix d’une police peut faire toute la différence dans un design. La typographie d’une invitation d’anniversaire pour enfants ne sera certainement pas la même que celle d’une carte de visite d’entreprise. Voici quelques critères et conseils pour sélectionner la police idéale pour chaque projet.

Comprendre l’ambiance et le message

Les polices possèdent une personnalité. Une police manuscrite fluide évoque l’élégance et la créativité, une police sans-serif en gras donne une impression de modernité et de puissance, tandis qu’une police serif classique inspire tradition et confiance.

Avant de sélectionner une police, réfléchissez à l’ambiance et au message que vous souhaitez transmettre. Par exemple :

Pour un cabinet d’avocats, une police serif épurée peut suggérer professionnalisme et fiabilité.

Pour une affiche de festival de musique, une police décorative ou manuscrite peut renforcer un côté dynamique et festif.

Prioriser la lisibilité

Aussi stylée soit-elle, une police doit avant tout être facile à lire. C’est particulièrement important pour les textes longs ou de petite taille.

Pour les textes de paragraphe (brochures, sites web), optez pour des polices lisibles, souvent des serif ou sans-serif simples. Les polices décoratives sont idéales pour les titres ou accents, mais à éviter pour les longs textes.

Limiter le nombre de polices utilisées

Il peut être tentant d’utiliser plusieurs polices dans un même projet, mais cela peut rapidement donner un effet chaotique.

Une bonne règle est de ne pas utiliser plus de deux ou trois polices par projet :

Une police pour les titres

Une police pour le texte principal

Une troisième pour les accents (si nécessaire)

En appliquant ces principes, vous pourrez choisir des polices qui améliorent votre design au lieu de le surcharger. Une fois votre sélection faite, l’étape suivante consiste à installer vos polices sur votre ordinateur.

Comment télécharger et installer des polices sur Windows et Mac

Après avoir trouvé une police parfaite pour votre projet, il est temps de l’installer. L’installation varie légèrement entre Windows et Mac, mais reste simple. Voici les étapes à suivre.

Installation des polices sur Windows

Télécharger le fichier de police : Une fois la police sélectionnée, cliquez sur le bouton de téléchargement. La police sera généralement enregistrée sous forme de fichier .zip, surtout si elle comprend plusieurs styles. Décompresser le fichier : Un fichier .zip est un dossier compressé qu’il faut extraire. Sur Windows, faites un clic droit sur le fichier, puis sélectionnez « Extraire tout… » et suivez les instructions. Installer la police : Dans le dossier extrait, recherchez un fichier avec l’extension .TTF (TrueType Font) ou .OTF (OpenType Font). Faites clic droit sur le fichier de police et sélectionnez « Installer ». Si vous avez des droits administrateur, vous pouvez choisir « Installer pour tous les utilisateurs » (cela nécessitera un mot de passe administrateur). Une fois installée, la police sera prête à être utilisée dans vos logiciels de design.

Installation des polices sur Mac

Télécharger et décompresser la police : Téléchargez le fichier .zip et ouvrez-le en double-cliquant dessus. macOS extraira automatiquement le contenu dans un dossier du même nom. Ouvrir le fichier de police : Dans le dossier extrait, recherchez un fichier .TTF ou .OTF, puis double-cliquez dessus. Une fenêtre de prévisualisation s’ouvrira avec un bouton « Installer la police ». Installer et vérifier l’installation : Cliquez sur « Installer la police », ce qui ajoutera automatiquement la police à l’application Livre des polices de votre Mac. Confirmez et commencez à l’utiliser : La police est maintenant installée sur votre Mac. Vous pouvez ouvrir Livre des polices pour vérifier qu’elle apparaît bien dans la liste. Pour l’utiliser, ouvrez une application comme Pages, Adobe InDesign ou Photoshop, puis recherchez son nom dans le menu des polices.

« Si Silhouette Studio – ou toute autre application dans laquelle vous souhaitez utiliser la police – était en cours d’exécution lors de l’installation de la police, vous devez fermer l’application puis la rouvrir afin qu’elle charge la police, car les applications ne vérifient et ne chargent les polices qu’au moment de leur lancement. » — Andie Letourneau

Bonnes pratiques pour utiliser les polices dans un design

Enfin, voici quelques bonnes pratiques générales à garder à l’esprit lorsque vous travaillez avec des polices de caractères dans le cadre d’une conception :

Établir une hiérarchie : Déterminez quelles polices (et tailles/styles) utiliser pour les titres et le texte principal, puis appliquez cette hiérarchie de manière cohérente dans tout votre design. Une structure typographique claire aide à guider le regard du lecteur et rend la mise en page plus facile à parcourir.

: Déterminez quelles polices (et tailles/styles) utiliser pour les titres et le texte principal, puis appliquez cette hiérarchie de manière cohérente dans tout votre design. Une structure typographique claire aide à guider le regard du lecteur et rend la mise en page plus facile à parcourir. Gérer l’espacement : Faites attention à l’espace entre les lettres (kerning) et entre les lignes de texte (leading). Ajustez ces paramètres si nécessaire pour améliorer la lisibilité. Un bon espacement et un alignement propre rendent le texte plus lisible et visuellement harmonieux.

: Faites attention à l’espace entre les lettres (kerning) et entre les lignes de texte (leading). Ajustez ces paramètres si nécessaire pour améliorer la lisibilité. Un bon espacement et un alignement propre rendent le texte plus lisible et visuellement harmonieux. Ne pas étirer ni comprimer les polices : Évitez de déformer une police en l’étirant ou en la compressant pour qu’elle s’adapte à un espace. Cela peut donner un rendu maladroit et nuire à la lisibilité. Si un texte ne rentre pas, ajustez la taille de la police ou les marges, ou optez pour une version condensée si elle existe. Il est toujours préférable d’utiliser les variantes prévues de la police plutôt que de la modifier manuellement.

: Évitez de déformer une police en l’étirant ou en la compressant pour qu’elle s’adapte à un espace. Cela peut donner un rendu maladroit et nuire à la lisibilité. Si un texte ne rentre pas, ajustez la taille de la police ou les marges, ou optez pour une version condensée si elle existe. Il est toujours préférable d’utiliser les variantes prévues de la police plutôt que de la modifier manuellement. Utiliser le bon format selon le support : Assurez-vous d’utiliser les polices de manière adaptée au projet. Pour un design imprimé, installez simplement la police sur votre système et utilisez-la dans votre mise en page. Pour un projet web, privilégiez les polices web-safe ou intégrez des fichiers de polices web (via Google Fonts ou des services similaires) pour garantir un affichage correct pour tous les utilisateurs.

: Assurez-vous d’utiliser les polices de manière adaptée au projet. Pour un design imprimé, installez simplement la police sur votre système et utilisez-la dans votre mise en page. Pour un projet web, privilégiez les polices web-safe ou intégrez des fichiers de polices web (via Google Fonts ou des services similaires) pour garantir un affichage correct pour tous les utilisateurs. Vérifier le contraste des couleurs : Assurez-vous que le texte se distingue suffisamment de l’arrière-plan pour être facilement lisible. Par exemple, du texte foncé sur un fond clair (ou inversement) fonctionne généralement mieux.

Conclusion

Les polices sont un outil puissant pour tout designer. De la sélection de la bonne typographie, au téléchargement et à l’installation, jusqu’à la mise en œuvre de bonnes pratiques typographiques, maîtriser l’utilisation des polices permet d’améliorer considérablement vos designs.

Grâce aux bibliothèques de polices disponibles en ligne, comme Creative Fabrica, vous avez accès à des centaines de polices adaptées à tous vos besoins.

Rappelez-vous : chaque police a sa propre voix. En choisissant avec soin vos polices et en les utilisant intelligemment, vous renforcez le message de votre design et son impact.

Alors, explorez de nouvelles polices, testez des associations, et surtout, amusez-vous avec la typographie ! Bon design et bonne création !

