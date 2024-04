Facebook surprend ses utilisateurs en redonnant vie à l’une de ses fonctionnalités les plus anciennes et les plus énigmatiques : le « poke ». Cette option, longtemps délaissée et reléguée au passé, connaît désormais une résurgence inattendue grâce à une mise à jour significative.

Des ajustements importants pour une conversion optimale

Après des années d’oubli, Meta (anciennement Facebook) a décidé d’améliorer les suggestions d’amis à « poker ». Le réseau rend l’accès à cette fonction plus facile via la recherche. Il est même possible de « poker » un ami directement depuis son profil.

Ces ajustements ont déclenché une augmentation spectaculaire des pokes, multipliant leur volume par treize au cours du dernier mois.

Un geste aux interprétations multiples

La tendance d’utilisation des pokes est particulièrement remarquable chez les jeunes utilisateurs. On a plus de 50 % des pokes émanant des 18-29 ans, une génération qui n’a pas connu l’apogée de cette fonctionnalité.

Depuis son avènement en 2004, le poke de Facebook a questionné les utilisateurs à propos de son utilisation réelle. Il donne lieu pour les utilisateurs à une large marge d’interprétation. Certains y voyaient un moyen de flirter, d’autres simplement un geste amical. Au fil du temps, la fonctionnalité avait perdu de son intérêt et a été ignorée au niveau de l’interface utilisateur.

Trouvez ici des conseils pour bien utiliser vos réseaux sociaux pour booster votre business.

Un retour nostalgique et stratégique

À l’approche du 20ᵉ anniversaire du réseau social, Facebook tente de raviver l’intérêt pour le poke. Il est présenté comme une méthode simple et nostalgique de saluer un ami. Sa signification actuelle demeure une question ouverte.

Le retour du poke soulève la question de son sens dans le contexte actuel des réseaux sociaux. Peut-il être compris ou considéré comme un flirt, un geste amical ou même agaçant ? La réponse à la question semble volontairement ouverte, ce qui reste fidèle à la nature ambiguë initiale de cette interaction.

On vous propose ce réseau social si vous êtes un célibataire qui recherche l’amour en ligne.

Une initiative dans une stratégie plus large

Cette réintroduction du poke est considérée comme faisant partie d’une stratégie plus large de Facebook. Elle vise à améliorer l’expérience utilisateur en permettant des fonctions ludiques et engageantes. Le réseau souhaite ainsi tirer profit de la nostalgie des premiers jours du réseau.

Le « poke » incarne à la fois le passé et le présent de Facebook. Il symbolise les débuts expérimentaux du réseau social tout en s’adaptant aux nouvelles dynamiques d’interaction en ligne.

On vous explique pourquoi Facebook est considéré comme le réseau social des vieux.

Ce renouveau du poke illustre la volonté de Facebook de se réinventer et d’explorer de nouvelles manières pour favoriser l’interaction entre ses membres. Les jeunes utilisateurs découvrent le poke pour la première fois et contribuent à redéfinir son usage et sa signification dans un contexte en constante évolution.

Notez cet article