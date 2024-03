L’annonce du piratage de Free sur Facebook a déclenché une réaction vive parmi les internautes. Ces réactions mettent en lumière les vulnérabilités potentielles de la double authentification. Cette faille de sécurité a ravivé les débats autour de la fiabilité des mesures de protection des données personnelles en ligne.

Les utilisateurs de Twitter (X), que ce soient les opérateurs français ou les acteurs du numérique, sont particulièrement prompts à réagir sur le réseau social. Souvent, ils réagissent avant même que l’information ne soit complètement assimilée par tous. Cette réactivité est souvent due à l’engagement des internautes. Entre plaisanteries, frustrations et parfois contentement, nous assistons à différents types de publications ou réactions plus ou moins marquantes sur le réseau social d’Elon Musk. Au cours de la semaine écoulée, différents sujets ont suscité des réactions et principalement la problématique de la double authentification.

Défaut de sécurité de la double authentification de Free

La récente mise en place de la double authentification par Free Mobile a suscité de vives critiques de la part des abonnés. Ceux-ci étaient particulièrement agacés lorsque le SMS de validation tarde à arriver, parfois jusqu’à 30 minutes après la demande. Cependant, une consolation est venue avec la possibilité de pouvoir désormais enregistrer son navigateur. Cela permet d’éviter d’attendre le SMS à chaque connexion à son espace abonné Free Mobile.

Dans la nuit du dimanche au lundi 26 février, le compte Facebook de Free a été compromis, avec la publication d’une histoire à caractère pornographique. L’opérateur a réagi promptement pour reprendre le contrôle de son compte.

Le piratage de Free sur Facebook et les critiques vis-à-vis de la double authentification soulignent l’importance cruciale de renforcer la sécurité des plateformes numériques. Il est impératif pour les entreprises et les utilisateurs de rester vigilants et de prendre des mesures proactives pour protéger leurs informations sensibles.

