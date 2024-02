En plus des applications que vous installez sur l’App Store, les ordinateurs Mac sont livrés avec un grand nombre d’applications conçues pour améliorer la productivité et l’expérience globale de l’utilisateur. Cependant, quand vous supprimez une ancienne application pour libérer de l’espace disque sur votre Mac, vous devez désinstaller efficacement tous les composants liés à l’application. Dans ce guide, nous vous montrerons comment désinstaller les applications sur un Mac, incluant les fichiers de préférences, d’assistance, et même les fichiers masqués.

Pour désinstaller entièrement et efficacement une application sur Mac, vous avez le choix entre cinq astuces, dont nous allons vous présenter et détailler ci-dessous.

Avant de commencer, déterminez les applications à désinstaller sur votre Mac

Avant de commencer à désinstaller les applications par défaut, prenez le temps d’identifier celles que vous souhaitez supprimer. Dressez une liste des applications que vous n’utilisez plus ou dont vous n’avez plus besoin, tout en gardant à l’esprit leurs fonctionnalités et les alternatives potentielles disponibles dans l’App Store ou en ligne.

Assurez-vous également que les applications que vous allez désinstaller ne font pas partie intégrante du système d’exploitation macOS ou d’autres fonctionnalités essentielles. Certaines applications par défaut, telles que Photos ou Safari, sont profondément intégrées à macOS. Leur désinstallation peut donc engendrer des problèmes de fonctionnement sur votre Mac.

Enfin, avant de désinstaller les applications sur votre Mac, il est conseillé de sauvegarder les données importantes qui y sont associées. Par exemple, si vous désinstallez l’application Mail, veillez à exporter et à sauvegarder tous les e-mails ou contacts importants pour éviter de les perdre définitivement.

Une fois cela fait, il est temps de procéder à la désinstallation des applications sur votre Mac. Elle peut être effectuée à l’aide de l’une des méthodes ci-dessous.

Désinstaller les applications sur Mac via la corbeille

C’est la méthode la plus simple pour désinstaller une application sur un Mac. Pour ce faire, vous n’avez qu’à la faire glisser vers la corbeille, et c’est tout ! De plus, elle fonctionne aussi bien sur les versions récentes de macOS (Ventura ou Monterey) que les plus anciennes comme Catalina ou Mojave.

Nous montrons comment procéder :

Localisez l’application que vous souhaitez désinstaller. En général, les applications sont stockées dans Finder > Applications , mais elles peuvent aussi avoir leurs propres dossiers.

, mais elles peuvent aussi avoir leurs propres dossiers. Cliquez sur l’icône de l’application et maintenez-la enfoncée avec le curseur de votre souris.

Faites glisser l’icône vers l’icône de la Corbeille située dans le Dock.

Une fois que l’application se trouve dans la corbeille, faites un clic droit sur l’icône de la corbeille et sélectionnez « Vider la corbeille » (vous pouvez également ouvrir la corbeille et cliquer sur le bouton « Vider » dans le coin supérieur droit).

Effacer des applications avec Launchpad :

Si vous préférez une approche plus visuelle, vous pouvez utiliser Launchpad pour désinstaller des applications sur votre Mac. Il s’agit d’une fonctionnalité intégrée à macOS, vous permettant d’afficher et d’organiser les applications installées sur votre ordinateur.

Voici comment faire :

Ouvrez Launchpad à partir du Dock ou appuyez sur la touche F4 de votre clavier.

Recherchez l’application que vous souhaitez désinstaller en utilisant le pavé tactile ou les touches fléchées de votre clavier.

Une fois que vous l’avez localisée, cliquez sur l’icône de l’application et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’elle commence à trembler.

Cliquez sur l’icône « X » qui apparaît dans le coin supérieur gauche de l’icône de l’application.

Une boîte de dialogue s’affiche sur votre écran et vous demande si vous confirmez la désinstallation : cliquez alors sur Supprimer.

Et c’est tout ! Si vous voulez désinstaller plusieurs applications, vous pouvez répéter le processeur pour chaque programme.

Supprimer les applications définitivement avec Finder

Finder, l’application de gestion de fichiers par défaut de macOS, est également un outil efficace pour désinstaller les applications sur votre Mac.

Pour ce faire, suivez les simples consignes ci-dessous :

Ouvrez le Finder en cliquant sur son icône dans le Dock. Vous pouvez également appuyer sur le raccourci Commande + N .

. Naviguez jusqu’au dossier Applications dans la barre latérale.

dans la barre latérale. Recherchez l’application que vous souhaitez désinstaller.

Une fois que vous l’aurez trouvé, vous pouvez soit glisser son icône vers l’icône de la Corbeille dans le Dock, soit faire un clic droit sur l’icône de l’application et sélectionner Déplacer vers la corbeille dans le menu contextuel.

Une fois l’application dans la Corbeille, cliquez sur l’icône du Finder dans le Dock et sélectionnez Vider la corbeille.

Désinstaller une application sur Mac via les commandes de Terminal

Pour les utilisateurs plus expérimentés et à l’aise avec l’interface de ligne de commande, l’outil Terminal offre des options supplémentaires pour désinstaller les applications sur Mac. Il permet également de supprimer entièrement l’application et tous les fichiers associés. Cependant, soyez prudent lorsque vous utilisez Terminal, car une mauvaise manipulation peut entraîner des problèmes avec votre Mac.

Ceci étant dit, voici comment procéder :

Ouvrez Terminal à partir du dossier Applications > Utilitaires. Vous pouvez également rechercher l’outil à l’aide de Spotlight (Commande + Espace, puis tapez « Terminal »).

(Commande + Espace, puis tapez « Terminal »). Dans la fenêtre de Terminal, tapez la commande sudo rm -rf /Applications/Nom de l’application.app (remplacez « Nom de l’application » par le nom de l’application par défaut que vous souhaitez désinstaller) et appuyez sur Entrée.

Par exemple, pour désinstaller Skype, vous devez écrire la commande suivante : sudo rm -rf /Applications/Skype.app.

Entrez votre mot de passe d’administrateur lorsque Terminal vous invite à le faire.

Et voilà ! En plus de désinstaller l’application de votre Mac, cette méthode va supprimer tous les résidus et le fichier binaire qui y sont associés. Il ne vous reste plus qu’à répéter le processus pour chaque application que vous souhaitez désinstaller.

Désinstaller une application sur Mac avec les logiciels tiers

Si les méthodes ci-dessus fonctionnent bien pour la plupart des applications, il se peut qu’elles ne suppriment pas tous les fichiers et préférences associés, ce qui risque d’encombrer votre système. Si vous voulez donc nettoyer le système en profondeur, les applications de désinstallation tierces offrent des solutions de suppression plus complètes.

Voici quelques options populaires :

AppCleaner : AppCleaner est une application gratuite qui analyse votre système à la recherche de fichiers associés lorsque vous faites glisser une application vers la corbeille, ce qui garantit un processus de désinstallation plus complet.

CleanMyMac X : il s’agit d’une application haut de gamme qui offre divers outils de maintenance du système, notamment une fonction de désinstallation qui supprime les applications ainsi que les fichiers et les préférences qui leur sont associés.

Voici une vidéo vous expliquant comment nettoyer votre Mac en utilisant CleanMyMac X :

Redémarrez votre Mac et vérifiez la désinstallation des applications

Une fois que vous avez désinstallé les applications, nous vous conseillons de redémarrer votre Mac pour vous assurer que tous les changements sont correctement pris en compte. Après avoir redémarré votre Mac, vérifiez que les applications par défaut ont bien été désinstallées.

Pour cela, rendez-vous dans le dossier Applications et le Launchpad et vérifiez si les applications ont bel et bien été supprimées. Vous pouvez également essayer d’ouvrir les fichiers associés ou d’effectuer des tâches liées aux applications désinstallées pour confirmer qu’elles ne fonctionnent plus.

Enfin, vous pouvez supprimer manuellement les résidus de fichiers liés à l’application que vous avez désinstallé. Pour ce faire, rendez-vous dans les dossiers suivants :

/Applications/ : les fichiers binaires et icônes du dock

~/Bibliothèque/Application Support : fichiers de support des applications

/Bibliothèque/Caches/ et ~/Bibliothèque/Caches : fichiers cache d’assistance

~/Bibliothèque/Internet Plug-Ins/ : plugins

~/Bibliothèque/

~/Bibliothèque/Preferences/ : préférences d’applications

~/Bibliothèque/Application Support/CrashReporter/ : rapports d’erreur

~/Bibliothèque/Saved Application State/ : états enregistrés de l’application

Maintenant que vous savez comment désinstaller efficacement les applications sur un Mac, à vous de jouer !

Découvrez également plus de méthodes de désinstallation de logiciels sur Mac dans la vidéo ci-dessous :

