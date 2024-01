Pour garantir une expérience utilisateur optimale, Microsoft a équipé Windows de nombreux outils, dont son navigateur web Edge. Peu à peu, ce dernier gagne en popularité, et devient le deuxième navigateur de bureau le plus utilisé après Google Chrome. Mais savez-vous que sur Windows 11, il est parfois impossible de désinstaller Microsoft Edge ? Cela s’explique par le fait que le navigateur est désormais fermement intégré à l’expérience Windows. Cette politique de forçage de Microsoft n’est pas tellement appréciée par bon nombre d’utilisateurs, et beaucoup préfèrent tout simplement s’en défaire.

Alors, comment faire ? Rassurez-vous : il est possible de désinstaller Microsoft Edge sur Windows et le supprimer de votre système à jamais. Suivez le guide !

Avant de commencer

Avant de désinstaller Microsoft Edge, assurez-vous que vous avez un autre navigateur installé sur votre système. Cela garantira que vous ne restez pas sans accès à Internet après la désinstallation. Il y a plusieurs alternatives possibles, comme Google Chrome, Firefox, Opera…

Nous vous recommandons également d’exporter vos signets et favoris avant de désinstaller Microsoft Edge sur Windows. Comme cela, vous conserverez tout quand vous changerez de navigateur.

Voici comment procéder :

Ouvrez une nouvelle fenêtre dans Microsoft Edge et cliquez sur les trois points en haut à droite.

Cliquez sur Favoris > Gérer les favoris.

Autre astuce : Vous pouvez également accéder rapidement à la gestion des favoris en tapant edge://favorites dans la barre d’adresses.

Une fois sur la page des favoris, cliquez sur Exporter les favoris . Edge va alors enregistrer vos signets dans un fichier HTML.

. Edge va alors enregistrer vos signets dans un fichier HTML. Renommez le fichier et sélectionnez un dossier de destination sur votre ordinateur, puis cliquez sur Enregistrer pour le sauvegarder.

Vous pouvez utiliser ce fichier HTML pour importer vos données vers le navigateur de votre choix. Nous vous donnons un exemple ci-dessous avec Google Chrome :

Lancez le navigateur web Chrome, et cliquez sur les trois points sur le coin supérieur droit.

Cliquez sur Favoris > Importer les favoris et les paramètres .

. Maintenant, cliquez sur Ajouter le fichier HTML aux favoris puis sur Choisir un fichier .

puis sur . Rendez-vous dans le dossier où vous avez enregistré vos signets en forme de fichier HTML sur votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir.

Et voilà ! Tous vos favoris et vos signets sont désormais transférés sur Google Chrome. Il est maintenant temps de désinstaller Microsoft Edge de Windows.

Désinstaller Edge via l’invite de commande

L’Invite de commande est un moyen efficace de désinstaller Edge de force, surtout si l’option de désinstallation dans les Paramètres reste toujours grisée. Mais pour pouvoir y parvenir, vous devez connaître la version de votre Microsoft Edge. Vous devez également connaître l’emplacement précis du programme d’installation du navigateur Edge sur votre PC Windows (généralement, c’est dans C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\la version de Microsoft Edge installé sur votre PC\Installer).

Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

Ouvrez Microsoft Edge.

Cliquez sur l’icône en forme d’ellipse en haut à droite du navigateur et sélectionnez Aide et commentaires > À propos de Microsoft Edge .

. Copiez le numéro de version du navigateur juste en dessous de À propos et collez-le dans un bloc-notes. Vous en aurez besoin plus tard.

On peut maintenant désinstaller Microsoft Edge de Windows avec l’Invite de commandes :

Dans le menu Démarrer, recherchez Invite de commandes. Cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur quand l’outil s’affiche dans les résultats de recherche. Confirmez l’accès administrateur en cliquant sur Oui dans la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur.

quand l’outil s’affiche dans les résultats de recherche. Confirmez l’accès administrateur en cliquant sur dans la fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur. Rendez-vous dans le chemin suivant : C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\la version de Microsoft Edge installé sur votre PC\Installer .

. Faites un clic droit sur le fichier « Setup » et sélectionnez Propriétés.

et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez tout le chemin d’installation à côté de « Emplacement » et appuyez sur Ctrl + C .

et appuyez sur . Retournez à l’invite de commande, tapez cd puis collez le chemin que vous avez tout juste copié. Appuyez sur Entrée pour valider : vous verrez alors le chemin du dossier du navigateur Edge s’afficher sur l’Invite de commandes.

Remarque : des fois, vous verrez l’erreur « le système ne peut pas trouver le chemin spécifié ». Cela veut dire que vous avez fait une faute de frappe. Dans ce cas, recommencez l’opération.

Pour terminer le processus de désinstallation, entrez la commande ci-dessous :

setup.exe –uninstall –system-level –verbose-logging –force-uninstall

Et voilà ! Même si l’icône Edge apparaît toujours dans le menu Démarrer, il ne se passera rien si vous cliquez dessus. Cela veut dire que la désinstallation est un succès. Il ne vous reste plus qu’à supprimer le dossier Edge dans C:\Program Files (x86)\Microsoft\.

Comment empêcher Windows de réinstaller Edge ?

Nous l’avons dit au début de l’article : Microsoft a tendance à forcer en installant ses outils sur Windows, sans même demander l’accord de ses utilisateurs. Il se peut alors qu’une mise à jour de Windows peut réinstaller le navigateur automatiquement.

Si vous voulez empêcher le processus, vous devez modifier certaines valeurs via l’éditeur du registre. Toutefois, nous tenons à prévenir que la modification du registre peut affecter gravement le système en cas d’erreur : nous vous conseillons donc de tout sauvegarder avant de procéder.

Bien sûr, si vous n’êtes pas à l’aise avec la manipulation des bases de registre, vous pouvez bien sûr désinstaller Edge à nouveau en employant la méthode décrite ci-haut.

Maintenant que vous êtes prévenus, il est temps de s’y mettre :

Appuyez sur Windows + X ou faites un clic droit sur le menu Démarrer, et sélectionnez Exécuter dans la liste déroulante.

ou faites un clic droit sur le menu Démarrer, et sélectionnez dans la liste déroulante. Tapez regedit et appuyez sur Entrée pour lancer l’éditeur du registre. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur pour confirmer l’accès administrateur.

et appuyez sur Entrée pour lancer l’éditeur du registre. Cliquez sur dans la boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur pour confirmer l’accès administrateur. Une fois dans l’éditeur du registre, développez le chemin suivant en cliquant sur les flèches devant chaque section : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

Faites un clic droit sur Microsoft et sélectionnez Nouveau > Clé . Renommer cette nouvelle clé en « EdgeUpdate » .

. Renommer cette nouvelle clé en . Maintenant, faites un clic droit sur la nouvelle clé et sélectionnez Nouveau > Valeur DWORD (32 bits). Renommez cette valeur en DoNotUpdateToEdgeWithChromium . Elle aura pour rôle d’empêcher la réinstallation d’Edge sur le système.

Renommez cette valeur en . Elle aura pour rôle d’empêcher la réinstallation d’Edge sur le système. Une fois la valeur renommée, double-cliquez dessus et réglez la valeur des données sur 1 .

. Cliquez sur OK, puis fermez l’éditeur du registre.

Redémarrez votre PC pour appliquer toutes les modifications sur votre PC.

Maintenant, vous pouvez dire adieu à Microsoft Edge !

Nous vous invitons également à regarder comment désinstaller Microsoft Edge dans la vidéo ci-dessous :

