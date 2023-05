Langage corporel du pervers narcissique : ces 5 gestes qui le trahissent !

Un pervers narcissique est une personne très douée pour manipuler les autres. Il adopte donc un langage corporel très spécifique. Dans la volonté de se sentir supérieur aux autres et à sa victime, valorisé, le pervers narcissique utilise de nombreuses techniques de manipulation qui, parfois, passent inaperçues (surtout aux yeux de l’entourage des victimes). Son objectif ? Rendre la victime dépendante de lui, au niveau affectif, au point où il obtiendra tout ce qu’il veut d’elle.

Chantage affectif, manque de respect, dévalorisation de la victime dans la sphère privée, violences… Entretenir une relation avec ce genre de personne peut être extrêmement nocif pour les victimes du manipulateur. C’est pourquoi il est très important de ne pas se jeter dans la gueule du loup. Le pervers narcissique a un langage corporel reconnaissable.

Les personnes manipulatrices ont souvent des caractéristiques physiques similaires. Ils peuvent aussi avoir des gestes, un comportement ou une posture récurrente entre les individus. Voici donc 5 éléments du langage corporel qui devraient vous alerter : la personne en face de vous est peut-être un pervers narcissique.

Le langage corporel du pervers narcissique : son regard ne trompe pas

Être ami ou en couple avec un pervers narcissique, ce n’est pas toujours facile d’en sortir. Peu à peu, cette relation toxique vous fera perdre votre confiance en vous, vos proches, votre flamme. C’est pourquoi il faut impérativement détecter les premiers signaux d’alerte. Et parmi eux, il y a quelques éléments du langage corporel qui évoquent un pervers narcissique. Par exemple : le regard.

Le regard est le reflet de l’âme.

Ainsi, le regard du pervers narcissique est souvent caractéristique. En réalité, sa façon de regarder ressemble beaucoup aux regards d’autres profils manipulateurs ou des observateurs. Exemple :

Le regard plus fixe que la moyenne, il cligne peu ou pas des yeux .

que la moyenne, . Le pervers narcissique détourne très peu le regard de vous. Surtout en phase de « séduction » où il va tenter de vous faire entrer dans ses filets. Il va vouloir flatter votre égo pour vous rendre dépendant de lui. Dans ce cadre, il vous regardera beaucoup et semblera très à l’écoute de vos paroles. C’est une illusion. En réalité, le pervers narcissique cherche à vous apprivoiser pour mieux vous garder sous l’aile.

de vous. Surtout en phase de « séduction » où il va tenter de vous faire entrer dans ses filets. Il va vouloir flatter votre égo pour vous rendre dépendant de lui. Dans ce cadre, il vous regardera beaucoup et de vos paroles. C’est une illusion. En réalité, le pervers narcissique cherche à vous apprivoiser pour mieux vous garder sous l’aile. Lorsque la relation est déjà bien entamée, le regard peut, au contraire, devenir dur, voire dédaigneux, moqueur, jugeur . La personne peut aussi se mettre à regarder par-dessus votre épaule quand vous parlez, à ne pas vous écouter. Elle peut même faire exprès de faire autre chose pendant que vous parlez. En revanche, en public, il se montrera très à l’écoute des autres et vous délaissera, comme s’il partait en chasse d’autres victimes, en phase de séduction. Il charmera les autres et vous montrera ainsi qu’il peut avoir qui il veut, que tout le monde l’apprécie et le croiront plus que vous, que vous n’êtes pas exceptionnel et que vous devez donc faire vos preuves si vous voulez rester avec lui.

. La personne peut aussi se mettre à regarder par-dessus votre épaule quand vous parlez, à ne pas vous écouter. Elle peut même pendant que vous parlez. En revanche, en public, il se montrera très à l’écoute des autres et vous délaissera, comme s’il partait en chasse d’autres victimes, en phase de séduction. Il charmera les autres et vous montrera ainsi qu’il peut avoir qui il veut, que tout le monde l’apprécie et le croiront plus que vous, que vous n’êtes pas exceptionnel et que vous devez donc faire vos preuves si vous voulez rester avec lui. Le blanc de l’œil est très visible lorsque vous dévoilez quelque chose d’intéressant sur vous, qui lui sera utile dans sa stratégie de manipulation.

est très visible lorsque vous dévoilez quelque chose d’intéressant sur vous, qui lui sera utile dans sa stratégie de manipulation. Il ne regarde pas souvent dans le vide, avec le regard fuyant quand il raconte quelque chose. Ou s’il le fait, il le fait exprès. Pourquoi ? Parce que regarder dans le vide en parlant d’un événement est un signe que la personne se remémore ce dont il parle. S’il ne le fait pas, c’est certainement qu’il vous ment ou qu’il cherche à voir vos réactions pour mieux les appréhender.

Le placement des mains qui traduisent la manipulation

Il est aussi récurrent de voir un pervers narcissique parler avec ses mains. Il a tendance à utiliser ses mains pour montrer ses idées et il est donc très expressif avec celles-ci. Notamment, il n’est pas rare de voir le manipulateur rapprocher ses mains de lui et vers sa propre poitrine, signe d’égo.

Mais aussi, il peut faire de grands gestes quand il parle, être tactile avec vous, tenter de vous rapprocher de lui en toutes circonstances. Il peut aussi faire des gestes d’attaque comme pointer du doigt, pointer de la main, serrer le poing.

Le sourire forcé lorsqu’il est en public ou en phase de séduction

N’oubliez jamais une chose : le pervers narcissique utilise un langage corporel attrayant et sympathique en public. Il le fait aussi lorsqu’il cherche à vous séduire, en début de relation. Mais, lorsqu’il a obtenu la confiance de sa victime, son comportement entre le public et le privé est très différent.

En public, il arborera un sourire forcé et figé, il fera des blagues, se montrera intelligent, calme et cool. Vous serez effacé par sa présence. Dans le privé, il vous rabaissera, vous intimidera, il parlera dans le dos des autres, il ne vous sourira plus amicalement non plus.

Le pervers narcissique a un langage corporel très similaire à une personne qui ne vous aimerait pas, d’ailleurs.

Langage corporel du pervers narcissique : Des postures très rigides : un tronc figé, jambes croisées…

En général, le pervers narcissique a aussi une posture assez rigide, signe de stress et d’introspection. Son buste bouge très peu comparé à ses mains, il a les jambes bien ancrées dans le sol, il croise les jambes lorsqu’il s’assoie…

Le pervers narcissique transparait un langage corporel très subtile qui traduit une forme de rejet des autres et des expériences sociales. Mais aussi, une manière pour lui d’affirmer aux autres qu’il est supérieur à eux. Sa poignée de main est dure, sa gestuelle est très calme en public, par exemple.

Il prend beaucoup de place : il éloigne les objets autour de lui, il occupe votre espace

Lorsqu’il est assis à côté de vous, vous avez peu de place pour bouger, votre espace privé est envahi, cela peut traduire d’une domination du manipulateur. Le pervers narcissique a un langage corporel dominant. Il veut avoir le dessus.

Il va aussi avoir tendance à vous effacer par sa présence et à faire de votre espace personnel, le sien.

Ainsi, il veut aussi avoir de la place pour se montrer, occuper les espaces de tous. Ainsi, il n’aimera pas que des objets obstruent son espace, son champ de vision également.