Avoir un bureau désordonné signifie au premier regard que vous manquez d’organisation. Pourtant, à l’heure où des tendances comme le minimalisme et des ouvrages tels que La magie du rangement de Marie Kondo valorisent la propreté, un bureau en désordre peut en dire long sur notre manière de travailler.

Des études récentes montrent que l’état de notre espace de travail, qu’il soit rangé ou chaotique, reflète notre personnalité. Il démontre aussi nos émotions et notre approche professionnelle. Un bureau encombré n’est pas nécessairement synonyme d’instabilité mentale, et il peut même stimuler la créativité. Loin d’être un simple défaut, ce phénomène mérite une analyse plus approfondie. Découvrez dans cet article les impacts psychologiques et professionnels du désordre sur le lieu de travail.

Le désordre : Une perception variable

Un phénomène subjectif :

Le « désordre » sur un bureau peut prendre différentes formes : des papiers éparpillés, des objets personnels entassés, des piles de documents non triés. Chacun perçoit ce phénomène de manière unique. Pour certains, un bureau mal ordonné est signe de productivité débordante et d’activité intense. D’autres, en revanche, y voient un manque d’organisation et de professionnalisme.

Cette perception varie selon la culture et la personnalité de chacun. Par exemple, dans certaines cultures, un environnement ordonné est perçu comme le reflet d’une personne sérieuse et fiable, tandis que d’autres valorisent un cadre de travail plus flexible et informel, propice à la créativité. Ainsi, l’idée que l’encombrement est nécessairement synonyme d’inefficacité est remise en question.

Comme le souligne un article de Psychology Today (2022) : « Le désordre sur un bureau n’est pas forcément synonyme d’inefficacité. Certains trouvent de l’inspiration dans le chaos. » En effet, des recherches ont démontré que l’organisation bureautique n’est qu’un aspect parmi d’autres dans l’efficacité d’une personne au travail.

Le lien avec la personnalité :

Le type de bureau que l’on choisit est également influencé par notre personnalité. Des études ont révélé que certaines personnes créatives, impulsives ou à haut potentiel cognitif sont plus à l’aise dans un environnement moins structuré. Le désordre stimulerait en effet leur inspiration. À l’inverse, ceux qui privilégient l’ordre et la prévisibilité ont tendance à adopter un espace de travail plus organisé.

Les résultats d’une étude de l’Université du Minnesota (2021) confirment cette idée : environ 35 % des travailleurs créatifs préfèrent un environnement de travail en désordre pour stimuler leur inspiration (source : Journal of Environmental Psychology). Selon Kathleen Vohs, chercheuse en psychologie à l’Université du Minnesota, « Un environnement propre incite les gens à faire de bonnes choses : ne pas commettre de délits, ne pas jeter de détritus et faire preuve de plus de générosité ». Elle ajoute néanmoins que, « on peut obtenir des résultats vraiment précieux en vivant dans un lieu désordonné ». En d’autres termes, un bureau en désordre peut favoriser une pensée plus divergente et originale. Cette situation pourrait même être crucial dans les métiers créatifs ou les environnements de travail innovants.

Les impacts d’un bureau désordonné sur la productivité

La perturbation de la concentration :

Le désordre visuel sur un bureau peut avoir un impact direct sur votre capacité à vous concentrer. Plusieurs études scientifiques ont montré que l’encombrement de l’espace de travail engendre une surcharge cognitive. Cet état mental rend la concentration sur des tâches spécifiques plus difficile.

Le cerveau, confronté à un flot constant d’informations visuelles et de distractions, a du mal à se focaliser sur une tâche unique. Cela risque d’impacter l’efficacité au travail. Une étude menée par l’Université de Californie en 2019 a révélé que l’environnement de travail en désordre pouvait réduire la capacité de concentration de 20 %, en raison de l’augmentation des stimuli externes qui sollicitent notre attention de manière continue.

La diminution de l’efficacité :

Le lien entre désordre et procrastination est également bien documenté. Un bureau désordonné, où les documents sont difficiles à retrouver ou mal classés, entraîne une perte de temps considérable. Il peut ainsi impacter directement l’efficacité du travail. Cette difficulté à organiser l’espace mène souvent à un déclin de la productivité. « Le désordre est une forme de procrastination, car plus on a de choses non traitées sur son bureau, plus on aura tendance à éviter de s’y attaquer », comme l’explique un article de Harvard Business Review (2020).

Le simple fait de repousser l’action de ranger ou de trier les documents crée une « balle de neige » de tâches en attente. Cette procrastination risque d’augmenter le stress et l’anxiété, en réduisant la capacité à avancer sur des projets plus importants.

Le bureau en désordre : un miroir de l’état mental et émotionnel

Un bureau en désordre peut indiquer plusieurs choses.

Indicateur d’un stress ou d’un désengagement :

Un bureau en désordre ne révèle pas uniquement un manque d’organisation ; il peut aussi être le reflet de facteurs émotionnels et psychologiques sous-jacents. Lorsqu’un individu fait face à un stress excessif ou à une surcharge de travail, son espace de travail peut rapidement se retrouver encombré. Dans de tels cas, le bureau en désordre démontre l’incapacité de la personne à gérer l’accumulation de tâches ou de responsabilités.

En effet, la pression accrue, combinée à un sentiment de saturation, empêche souvent de prendre le temps de trier et de ranger. Une étude menée par le Stress Management Institute en 2022 a révélé que 58 % des travailleurs stressés rapportent un bureau en désordre comme un facteur aggravant de leur état de stress.

Procrastination émotionnelle :

Le bureau mal ordonné peut être lié à la procrastination émotionnelle. Les tâches non réalisées sur un bureau ne sont pas seulement laissées de côté pour des raisons pratiques. Elles sont dues à une difficulté émotionnelle. Certaines personnes les retardent volontairement parce qu’elles les jugent désagréables ou anxiogènes. Parmi eux, la prise de décisions difficiles ou la gestion des responsabilités stressantes.

Ce report des tâches peut rendre l’environnement de travail encore plus désordonné et créer un sentiment de confusion. Comme l’explique Psychology Today (2021), « les tâches non traitées sur un bureau sont souvent celles qui génèrent de l’anxiété, comme des décisions difficiles à prendre ou des responsabilités désagréables ».

Quand le désordre peut être bénéfique ?

Le désordre dans l’espace de travail peut aussi apporter plusieurs avantages :

Un terrain fertile pour la créativité :

Loin d’être un obstacle à la productivité, il peut parfois stimuler la créativité. En effet, un bureau encombrant peut favoriser un environnement propice à la pensée divergente, où les idées ont plus de liberté de se croiser et de s’enrichir.

Selon une étude menée par l’Université de Princeton en 2017, un environnement en désarroi peut en réalité stimuler la créativité en réduisant la pression associée à un ordre excessif. Les chercheurs ont constaté que, dans un espace mal arrangé, les participants étaient plus enclins à générer des idées originales et à briser les conventions.

Le besoin de flexibilité dans le travail :

Dans un monde de travail de plus en plus flexible, un bureau en désordre peut aussi symboliser cette liberté organisationnelle. Un espace non structuré permet à l’individu d’agencer son environnement selon ses besoins spécifiques. Cela offre une organisation plus fluide, loin des contraintes rigides d’un environnement trop ordonné. Comme le souligne The New York Times (2021), « un espace de travail moins rigide peut permettre d’atteindre des niveaux de créativité supérieurs ».

Comment gérer un bureau désordonné : nos conseils

Gérer un bureau en pagaille sans sacrifier la créativité nécessite un équilibre subtil. Pour améliorer l’ordre, des stratégies simples comme le tri quotidien, l’utilisation de boîtes de rangement ou encore le recours à des systèmes numériques peuvent être très efficaces. La règle des 5 minutes est un excellent conseil pratique : consacrer cinq minutes par jour à ranger les éléments les plus encombrants permet de maintenir un espace fonctionnel sans se laisser envahir. L’objectif n’est pas de rendre le bureau excessivement ordonné, mais de concilier efficacité et liberté créative, en permettant à l’inspiration de s’épanouir dans un cadre organisé, mais flexible.

