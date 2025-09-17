Close Menu

    Il volait les dons dans les églises : le voleur activement recherché

    Un homme, appelé le "voleur de dons", dérobait l'argent dans les églises, il est maintenant activement recherché.
    Incroyable, mais vrai : cet homme, surnommé « le voleur de dons« , est maintenant activement recherché par les autorités. Pourquoi ? Parce qu’il a volé des dons dans des églises. Le voleur des dons d’églises fait la Une des médias et sa photo a été repartagée partout.

    Le « voleur de dons » dans les églises activement recherché

    D’après Le Journal du Québec, c’est la Sûreté du Québec qui aurait demandé l’aide de la population afin de retrouver le voleur des églises. L’homme se serait introduit à plusieurs reprises dans une église de Rimouski pour y voler les donations des fidèles.

    Apparemment, les vols auraient commencé en janvier 2025, à l’église Saint-Robert. Les caméras de surveillance, sur place, ont permis aux enquêteurs d’émettre son profil dans les médias. L’homme suspecté est activement recherché, il a les cheveux gris et semble âgé de 50 à 65 ans.

    Il mesurerait entre 1,75 m et 1,80 m et pèserait entre 77 kg et 84 kg. Si vous avez la moindre information sur ce sujet, contactez la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

    Une affaire similaire à Annecy en France

    Une affaire qui rappelle aisément une affaire française qui a eu lieu à Annecy ce 31 août 2025. L’homme de 58 ans a été surpris en flagrant délit en train de voler les dons de fidèles dans une église.

    Comme nous le lisons ici, il aurait volé de l’argent à l’église Notre-Dame de Liesse d’Annecy. Il a finalement été identifié grâce à une fidèle.

    L’homme aurait volé une autre église voisine, ce qui a permis de savoir qui il était. Là aussi, l’homme avait pris la fuite mais les caméras de surveillance ont permis de l’identifier formellement.

