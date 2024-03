Arnaque à l’horodateur : attention à cette escroquerie populaire

Malheureusement, les automobilistes sont souvent visés par les arnaqueurs. Entre l’arnaque au PV, quand vous recevez un rappel pour payer une contravention, et cette arnaque à l’horodateur… Les escrocs veulent vous faire peur et jouer sur votre crainte de la sanction ou faire de l’abus de confiance. Et voici justement comment fonctionne cette dernière arnaque en date qui peut vous coûter cher.

Arnaque à l’horodateur : que font les escrocs pour vous voler ?

L’arnaque à l’horodateur est de plus en plus courante en France. Et malheureusement, des milliers de personnes en auraient déjà été victimes. Comment ça marche ? Selon L’Argus, il y a plusieurs façons de procéder pour les arnaqueurs.

Il y a par exemple le cas où le voleur approche la victime au niveau de l’horodateur et lui demande de payer son stationnement. Sa stratégie ? Il vous montre qu’il a des pièces de monnaie et il vous dit que le parcmètre n’accepte pas les pièces.

Évidemment, la personne vous dit qu’elle va vous rembourser directement en suivant. L’objectif ? Vous payez donc avec votre carte et le voleur va regarder votre code de CB. L’idée pour lui est de vous voler votre carte discrètement après cela tout en ayant maintenant votre code en tête.

Dans un deuxième cas, le voleur propose à la personne ne les aider à payer leur stationnement à l’horodateur. Souvent, cette technique s’adresse aux personnes vulnérables ou âgées. Fréquemment, ils disent à la victime que la carte a été avalée par la machine et subtilise la carte.

Il peut même arriver que des voleurs se fassent passer pour du personnel du parking. Faites donc très attention à cela aussi.

Que faire si on vous vole votre carte et pour l’éviter ?

Que faire ? Déjà, si on vous vole votre carte bleue, faites directement opposition en appelant votre banque. Appelez la banque ou le site officiel de votre banque, ne passez pas par un lien. Cela va permettre déjà de bloquer votre carte. Vous pouvez aussi aller porter plainte contre X à la gendarmerie ou à la police par la suite.

Pour éviter cette arnaque : ne payez pas le stationnement de quelqu’un d’autre, ne saisissez pas votre code et payez le plus possible en sans contact, cachez votre carte dans un endroit très sécurisé (une poche, dans une poche, dans une poche par exemple) ou encore dans un sac banane ou bandoulière placée sur le devant et non sur le côté ou à l’arrière.

