Hébergement à Marseille pas cher : quel quartier privilégier ?

Vous avez décidé de partir à la découverte de la cité phocéenne et vous êtes à la recherche d’un hébergement à Marseille pas cher ? Vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous vous présentons les quartiers à privilégier pour trouver un logement abordable tout en profitant pleinement de cette magnifique ville. Alors, suivez le guide !

Les différents types d’hébergements pas chers à Marseille

Pour commencer, il est essentiel de connaître les différentes options d’hébergements disponibles à Marseille afin de pouvoir faire le meilleur choix en fonction de vos besoins et de votre budget.

Auberges de jeunesse : Elles sont nombreuses dans la ville et offrent des dortoirs partagés à partir d’une dizaine d’euros par personne et par nuit. En optant pour ce type d’hébergement, vous pourrez bénéficier d’un emplacement central et d’équipements basiques tels qu’une cuisine commune et une connexion Wi-Fi.

Chambres d'hôtes : Les chambres d'hôtes sont idéales si vous recherchez un hébergement plus intimiste et chaleureux. Vous serez logé chez l'habitant, qui pourra également vous donner de précieux conseils sur la région et les incontournables à visiter.

Appartements en location : Louer un appartement peut être une solution astucieuse si vous voyagez en famille ou entre amis. Vous y vivrez comme un local, avec toute l'autonomie que cela implique. Une option intéressante pour ceux qui souhaitent séjourner plus longtemps dans la ville.

Hôtels économiques : Bien sûr, il existe aussi des hôtels à des prix abordables. En privilégiant les établissements situés en périphérie ou en optant pour des chambres sans vue sur la mer, vous pourrez faire de belles économies tout en bénéficiant d'un certain confort.

VOIR AUSSI : Stationner dans Marseille : les solutions pour ne plus vous prendre la tête

Les quartiers où trouver un hébergement pas cher à Marseille

Marseille est une grande ville, et tous les quartiers ne se valent pas en termes de prix et d’attractivité. Voici quelques recommandations quant aux secteurs où vous aurez plus de chances de dénicher un hébergement abordable :

Le Panier : le cœur authentique de Marseille

Situé dans le 2e arrondissement, le quartier du Panier est l’un des plus anciens et pittoresques de la ville. Il vous séduira par ses ruelles étroites, ses petites places et ses charmantes boutiques. En logeant dans ce quartier, vous serez à deux pas du Vieux-Port et de la célèbre Cathédrale de la Major.

Le Panier offre une large palette d’options d’hébergements à des prix abordables. Vous y trouverez notamment des auberges de jeunesse, des chambres chez l’habitant ainsi que des appartements en location courte durée. Pour être certain de dénicher un logement à petit prix, n’hésitez pas à réserver à l’avance.

Noailles : ambiance cosmopolite et bons plans

Direction maintenant le 1er arrondissement de Marseille avec le quartier de Noailles, réputé pour sa vie de quartier animée, ses nombreux commerces et son marché. En logeant à Noailles, vous aurez également l’occasion de déguster les saveurs du monde dans l’un des nombreux restaurants exotiques du quartier.

Noailles offre un bon choix d’hébergements abordables, notamment des hôtels à prix modique ou encore des appartements en location. Ce quartier étant particulièrement prisé par les étudiants, il n’est pas rare de trouver des offres de colocations intéressantes si vous prévoyez de passer plusieurs semaines dans la ville.

Le cours Julien : vibrante scène culturelle et nocturne

Toujours dans le 1er arrondissement, le cours Julien est un véritable paradis pour les amateurs de street art, de théâtre, de musique et de bars branchés. Niché au cœur de Marseille, ce quartier vibrant et coloré vaut le détour et est idéal pour se divertir en soirée.

Là encore, vous ne serez pas en reste côté hébergements économiques. Le cours Julien compte plusieurs hôtels, auberges de jeunesse, ainsi que des locations de chambres chez l’habitant. Vous pourrez aussi opter pour un appartement, de quoi profiter pleinement de l’atmosphère dynamique du quartier.

La Belle-de-Mai : un quartier populaire en pleine mutation

Situé dans le 3e arrondissement, le quartier de la Belle-de-Mai est en pleine métamorphose et offre une ambiance résolument « underground ». Cette ancienne zone industrielle est aujourd’hui un véritable vivier d’initiatives culturelles et artistiques. C’est également ici que se trouve la fameuse Friche de la Belle de Mai, lieu emblématique dédié à la création contemporaine.

En choisissant la Belle-de-Mai comme pied-à-terre lors de votre séjour marseillais, vous bénéficierez d’un choix varié d’hébergements à petit prix. Entre hôtels abordables, auberges de jeunesse et appartements en locations saisonnières, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur en termes de logement.

Le vieux port : proximité des sites touristiques et animations

Impossible de parler hébergement à Marseille sans mentionner le Vieux-Port, le point central de la ville. Si les tarifs y sont généralement plus élevés qu’ailleurs, il est toutefois possible de dénicher quelques bons plans pour vous loger à moindre coût. Voici quelques astuces pour dormir pas cher près du Vieux-Port :

Optez pour une auberge de jeunesse : il en existe plusieurs situées à moins de 10 minutes à pied du Vieux-Port. Vous disposerez ainsi d'une chambre propre et confortable, souvent avec salle de bain privative, à un tarif très abordable. Cherchez les offres en colocation : de nombreux marseillais proposent des chambres en colocation à proximité du Vieux-Port. Une excellente option si vous êtes prêt(e) à partager votre intimité avec d'autres voyageurs ! Réservez à l'avance : plus vous anticiperez la réservation de votre hébergement, plus vous aurez de chances de trouver des tarifs compétitifs sur les sites de location saisonnière ou d'hôtel.

Les Cinq Avenues

Un peu en retrait du centre-ville, Les Cinq Avenues est un quartier résidentiel calme qui propose des hébergements abordables tout en restant bien desservi grâce au tramway. Vous y trouverez également le Palais Longchamp et son somptueux parc, idéal pour une balade détente après une journée de visites touristiques ou professionnelles.

La Joliette

Quartier en plein essor, la Joliette est située non loin de la gare Saint-Charles et bénéficie d’un excellent réseau de transports en commun. Si vous êtes prêt à renoncer à la proximité immédiate des plages, cette zone peut être une solution avantageuse côté budget.

Astuce : Évitez les quartiers les plus touristiques

Bien que très prisés, certains secteurs comme le Vieux-Port ou Le Pharo sont assez onéreux en termes d’hébergement. Privilégiez donc les quartiers moins touristiques évoqués précédemment pour faire quelques économies.

Quand réserver pour profiter des meilleures offres ?

En matière d’hébergement Marseille pas cher, le timing est crucial. La période de réservation a en effet une incidence majeure sur le prix de votre logement.

L’importance de s’y prendre à l’avance : Si vous souhaitez venir en haute saison, sachez que les hébergements affichent souvent complets plusieurs mois avant la date. Plus vous réservez tôt, plus vous aurez de choix et de chances de profiter d’un tarif avantageux.

Les promotions de dernière minute : Certes, elles sont rares, mais il arrive que des hôteliers ou des particuliers proposent des offres spéciales en cas d'annulation de dernière minute. N'hésitez donc pas à consulter régulièrement les sites de réservation pour dénicher une bonne affaire.

Voyager hors-saison : Pour bénéficier d'un hébergement Marseille pas cher sans prise de tête, privilégiez les mois d'octobre à avril (hors vacances scolaires). Les tarifs sont globalement plus bas et il y a moins de monde.

Comparer pour mieux économiser

Avant de vous lancer dans la quête de votre hébergement Marseille pas cher, prenez le temps de comparer les prix et les prestations proposées sur différents sites. Pour cela, vous pouvez utiliser :

Les comparateurs en ligne : Ils permettent de visualiser rapidement les meilleurs tarifs pour votre séjour. Il ne faut toutefois pas hésiter à fouiller un peu, car les meilleures opportunités ne se trouvent pas forcément en première position. Les sites de réservation spécialisés : Certains sites sont dédiés aux auberges de jeunesse (HostelWorld) ou aux chambres d'hôtes (BedAndBreakfast), tandis que d'autres proposent des appartements à louer entre particuliers (Airbnb, Booking.com). Consultez également les sites d'agences locales qui peuvent disposer de bons plans. Les avis clients : Prenez le temps de lire les commentaires laissés par d'autres voyageurs pour vous faire une idée des hébergements qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Les étoiles ou notes attribuées ne sont pas toujours représentatives de la réalité, et certains logements peu chers peuvent s'avérer très satisfaisants si l'on accepte quelques concessions.

Pour séjourner à Marseille pas cher, privilégiez les quartiers du Panier, de Noailles, du cours Julien ou de la Belle-de-Mai, qui offrent un large choix d’hébergements économiques et permettent de profiter pleinement de l’effervescence et des richesses culturelles de la ville. N’oubliez pas non plus que réserver à l’avance est souvent synonyme d’économies !

