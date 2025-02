Les frites font-elles vraiment grossir ? La vérité sur ce plaisir coupable

Les frites et les régimes ne font souvent pas bon ménage. Elles sont même considérées comme les ennemis numéro un de la ligne. Mais sont-elles réellement responsables de la prise de poids ? Entre leur composition nutritionnelle, leur mode de cuisson et leur impact sur la santé, découvrons ce qu’il en est réellement et s’il faut les bannir ou pas de votre alimentation.

Quelle est la composition nutritionnelle des frites ?

Les frites sont avant tout des pommes de terre coupées en bâtonnets et cuites, généralement dans de l’huile. La pomme de terre est un féculent riche en amidon, ce qui en fait une bonne source d’énergie. Naturellement, elle contient peu de graisses, mais devient beaucoup plus calorique une fois frite.

En moyenne, 100 g de frites apportent environ :

320 à 400 kcal (selon le type d’huile et la cuisson)

(selon le type d’huile et la cuisson) 40 à 50 g de glucides (majoritairement de l’amidon)

(majoritairement de l’amidon) 15 à 20 g de lipides (absorbés pendant la friture)

(absorbés pendant la friture) 3 à 5 g de protéines

Des vitamines (B6, C, mais en faible quantité après cuisson) et des minéraux (potassium, magnésium, fer)

Ce sont donc surtout les matières grasses qui rendent les frites caloriques et donc potentiellement problématiques pour la ligne.

Les différentes variétés de pommes de terre pour les frites

Toutes les pommes de terre ne se valent pas pour faire de bonnes frites ! Voici quelques variétés populaires :

Bintje : La plus courante, idéale pour des frites croustillantes et moelleuses.

: La plus courante, idéale pour des frites croustillantes et moelleuses. Agria : Très prisée pour sa texture légèrement farineuse et sa capacité à absorber peu d’huile.

: Très prisée pour sa texture légèrement farineuse et sa capacité à absorber peu d’huile. Monalisa : Une alternative plus polyvalente, parfaite pour ceux qui aiment des frites légèrement fondantes.

: Une alternative plus polyvalente, parfaite pour ceux qui aiment des frites légèrement fondantes. Charlotte : Moins farineuse, elle donne des frites plus fermes et moins grasses.

: Moins farineuse, elle donne des frites plus fermes et moins grasses. Ratte : Un goût légèrement beurré en bonus.

VOIR AUSSI : Perte de poids : Quels sont les féculents les moins caloriques ?

Quel est le rôle des frites dans la prise de poids ?

Les frites sont riches en calories et en graisses, ce qui peut favoriser la prise de poids lorsqu’elles sont consommées en excès. Leur indice glycémique élevé (au-dessus de 70) entraîne un pic de sucre dans le sang, favorisant le stockage des graisses.

De plus, elles sont souvent accompagnées de sel et de sauces (ketchup, mayonnaise), ce qui peut accentuer la rétention d’eau et l’excès calorique. Cependant, ce n’est pas la consommation occasionnelle de frites qui fait grossir, mais une alimentation déséquilibrée et un excès de calories sur la durée.

Est-ce qu’elles ont des bienfaits pour la santé ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les frites ont quelques atouts :

Source d’énergie rapide : Grâce aux glucides, elles fournissent un carburant rapide aux muscles et au cerveau.

: Grâce aux glucides, elles fournissent un carburant rapide aux muscles et au cerveau. Riche en potassium : Essentiel pour la contraction musculaire et l’équilibre hydrique.

: Essentiel pour la contraction musculaire et l’équilibre hydrique. Apport en fibres (surtout si elles sont faites maison avec la peau) : Favorise le transit intestinal.

(surtout si elles sont faites maison avec la peau) : Favorise le transit intestinal. Effet plaisir et satiété : Manger des frites en quantité modérée peut éviter les frustrations alimentaires.

Comment les intégrer dans une alimentation équilibrée ?

L’idée n’est pas de bannir les frites, mais de les consommer intelligemment :

Privilégiez les frites maison avec une cuisson au four ou en friteuse sans huile.

avec une cuisson au four ou en friteuse sans huile. Accompagnez-les de protéines maigres (poulet, poisson, tofu) et de légumes pour équilibrer l’assiette.

(poulet, poisson, tofu) et de légumes pour équilibrer l’assiette. Évitez les sauces grasses et optez pour des alternatives plus saines comme un yaourt aux herbes.

et optez pour des alternatives plus saines comme un yaourt aux herbes. Réduisez la fréquence : Une portion de frites 1 à 2 fois par semaine ne pose pas de problème dans un régime équilibré.

VOIR AUSSI : Les amandes font-elles grossir ? On démêle le vrai du faux

Quelles sont les meilleures frites pour ne pas grossir ?

Si vous voulez limiter l’impact calorique des frites, voici quelques options plus légères :

Au four : Avec juste une cuillère d’huile d’olive et des épices pour le goût.

: Avec juste une cuillère d’huile d’olive et des épices pour le goût. À l’Airfryer : Une alternative ultra croustillante avec peu ou pas de matière grasse.

: Une alternative ultra croustillante avec peu ou pas de matière grasse. Patate douce : Plus riches en fibres et en antioxydants, elles ont un indice glycémique plus bas.

: Plus riches en fibres et en antioxydants, elles ont un indice glycémique plus bas. Légumes (carottes, panais, courgettes) : Moins caloriques et tout aussi gourmandes.

Quelques conseils pour consommer les frites avec modération

Évitez les portions XXL : Une portion de 150 g (une petite assiette) est suffisante.

: Une portion de est suffisante. Ne les consommez pas avec un soda ou un burger : Cela fait exploser l’apport calorique.

: Cela fait exploser l’apport calorique. Préférez l’huile d’olive ou de colza pour une meilleure qualité nutritionnelle.

pour une meilleure qualité nutritionnelle. Ajoutez des herbes et épices (paprika, ail, thym) plutôt que du sel en excès.

(paprika, ail, thym) plutôt que du sel en excès. Mâchez lentement : Cela permet de mieux apprécier le goût et de se sentir rassasié plus vite.

Idées de recettes originales à base de frites

Frites au four façon épicées

Coupez des pommes de terre en frites, mélangez avec de l’huile d’olive, du paprika, de l’ail en poudre , puis enfournez à 200°C pendant 30 minutes.

Coupez des pommes de terre en frites, mélangez avec , puis enfournez à 200°C pendant 30 minutes. Frites de patate douce au romarin

Faites mariner des bâtonnets de patate douce avec de l’huile d’olive, du romarin et une pointe de sel , puis cuisez au four jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.

Faites mariner des bâtonnets de patate douce avec , puis cuisez au four jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. Poutine légère

Remplacez la sauce brune par un coulis de tomates maison et optez pour un fromage allégé pour réduire les calories.

Remplacez la sauce brune par un coulis de tomates maison et optez pour un fromage allégé pour réduire les calories. Frites de légumes croustillantes

Mélangez des frites de carottes, courgettes et panais avec un filet d’huile d’olive, du curry et du cumin, puis faites-les rôtir au four.

Les frites ne font pas grossir en elles-mêmes, mais leur excès peut favoriser un déséquilibre calorique. En adaptant leur préparation et en les intégrant dans un repas équilibré, ou de temps en temps, il est tout à fait possible de se faire plaisir sans culpabiliser !

Notez cet article