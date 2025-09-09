L’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) dans les usages numériques bouleverse bien des habitudes. Longtemps, Google a été le point de départ incontournable de toute recherche d’information. Cependant, avec l’explosion des assistants IA comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity, certains internautes se demandent : avons-nous cessé de rechercher sur Google ? La réponse est plus nuancée.

Google, loin de rester spectateur, intègre désormais des fonctionnalités puissantes comme les sources préférées et le mode IA. Ces nouveautés permettent aux utilisateurs de naviguer entre l’efficacité de l’IA générative et la fiabilité des moteurs traditionnels. Concrètement ? Cela change la façon dont vous trouvez, filtrez et utilisez l’information au quotidien.

Quand l’IA redéfinit la manière d’effectuer des recherches sur Google

Pendant plus de vingt ans, Google a dominé la recherche en ligne avec une logique simple : taper un mot-clé et parcourir des liens. Aujourd’hui, les internautes veulent aller plus vite, obtenir des réponses contextualisées, personnalisées et parfois même rédigées.

C’est là que le mode IA de Google prend tout son sens. Il ne se contente plus de vous donner une liste de résultats, il génère une réponse complète, résumée et illustrée, en puisant dans ses données et dans vos sources préférées.

Imaginons : vous recherchez « meilleures destinations pour un week-end en Europe ». Avant, vous auriez cliqué sur plusieurs articles de blogs et comparé manuellement. Avec le mode IA, Google peut vous proposer un résumé :

Lisbonne pour sa gastronomie abordable

Budapest pour ses thermes

Amsterdam pour son ambiance culturelle

Ensuite, il vous indique les articles provenant de vos sites favoris, par exemple Lonely Planet ou Le Routard. Vous gagnez du temps tout en gardant le contrôle.

Pour en savoir plus et bien les utiliser, voici un tour d’horizon du mode IA et de la fonction sources préférées.

Les sources préférées : un filtre intelligent pour vos recherches

La nouveauté la plus marquante est sans doute la possibilité de définir vos sources préférées. En pratique, cela veut dire que vous pouvez indiquer à Google quels médias, sites ou blogs vous jugez fiables. L’algorithme privilégiera alors leurs contenus dans ses résultats et dans ses réponses générées par l’IA.

Comment activer les Sources Préférées ?

L’option est intégrée directement dans l’interface de Google Search. Pour l’instant, elle est en déploiement progressif, mais voici le chemin classique :

Faire une recherche comme d’habitude sur Google

comme d’habitude sur Google Dans la barre de résultats , une petite icône en forme d’ étoile ou de cœur apparaît à côté des articles et sites

, une petite icône en forme d’ ou de apparaît à côté des articles et sites En cliquant dessus, vous ajoutez cette source à vos préférences personnelles

Vous pouvez ensuite gérer la liste complète de vos sources depuis votre compte Google > Paramètres de recherche > Sources préférées

Une fois vos préférences définies, Google ajuste ses résultats :

Les articles de vos médias favoris apparaissent en haut de la page de recherche

Le mode IA s’appuie en priorité sur ces contenus pour rédiger ses synthèses

Vous gardez la possibilité de consulter des résultats plus larges en désactivant le filtre à tout moment

Pourquoi c’est un atout ?

Voici les principaux avantages de cette option toute fraîche sur Google :

Moins de bruit : vous évitez d’être noyé dans une multitude de sites de faible qualité.

: vous évitez d’être noyé dans une multitude de sites de faible qualité. Plus de confiance : vous choisissez vous-même vos références fiables.

: vous choisissez vous-même vos références fiables. Un apprentissage personnalisé : au fil du temps, Google comprend vos goûts et affine encore la sélection.

Quelques exemples pratiques :

Un passionné d’économie peut indiquer Les Échos, Forbes ou Financial Times

Un amateur de sport privilégiera L’Équipe ou ESPN

Un étudiant peut sélectionner des sites académiques comme CNRS, Harvard.edu ou Cairn.info

Un amateur de cuisine pourra choisir 750g, Marmiton ou des chaînes YouTube spécialisées

Le mode IA : votre assistant personnel intégré

Le mode IA de Google n’est pas une option gadget : c’est une transformation de la manière dont vous accédez à l’information. Là où la recherche classique vous donnait une liste de liens, le mode IA vous propose directement une synthèse claire et structurée. En un clic, vous pouvez obtenir des explications, des comparaisons ou même des recommandations personnalisées.

Comment activer le Mode IA ?

Le déploiement du mode IA (appelé aussi Google Search Generative Experience ou SGE) se fait progressivement selon les pays. Voici les étapes générales pour l’activer :

Ouvrez l’application Google sur mobile (iOS ou Android) ou connectez-vous à Google.com avec votre compte

sur mobile (iOS ou Android) ou connectez-vous à Google.com avec votre compte Rendez-vous dans le menu Paramètres (icône en forme de roue dentée en haut à droite).

(icône en forme de roue dentée en haut à droite). Sélectionnez Paramètres de recherche

Activez l’option « Expériences de recherche générative » ou « Mode IA » (l’intitulé peut varier selon la langue et la version)

ou (l’intitulé peut varier selon la langue et la version) Dès lors, vos recherches afficheront une zone supplémentaire appelée « Aperçu IA » ou « Réponse générée par l’IA » en haut des résultats

Sur mobile, l’accès peut aussi se faire via l’onglet Labs (icône en forme d’éprouvette), qui centralise toutes les expérimentations Google.

Vous vous demandez alors : à quoi ça ressemble une fois activé ? Prenons un exemple concret. Vous tapez : « meilleures stratégies d’investissement en 2025 » :

En haut de la page, avant les résultats classiques, apparaît un encadré coloré

L’IA vous propose une synthèse : « Diversifier son portefeuille avec des ETF, miser sur les énergies renouvelables, rester attentif aux cryptomonnaies régulées »

: « Diversifier son portefeuille avec des ETF, miser sur les énergies renouvelables, rester attentif aux cryptomonnaies régulées » Juste en dessous, trois sources vérifiées sont affichées pour approfondir (et si vous avez activé vos sources préférées, ce sont elles qui apparaissent en priorité)

Vous pouvez ensuite cliquer sur « Afficher plus » pour développer la réponse, ou consulter directement les liens proposés.

Les avantages du mode IA

Vous l’avez sans doute déjà compris. Le mode IA de Google vous offrira plusieurs avantages au quotidien :

Gagner du temps : plus besoin d’ouvrir 10 onglets pour comparer

: plus besoin d’ouvrir 10 onglets pour comparer Avoir une vue d’ensemble : parfait pour démarrer une recherche sur un sujet complexe

: parfait pour démarrer une recherche sur un sujet complexe Obtenir des explications accessibles : l’IA simplifie les termes techniques

: l’IA simplifie les termes techniques Comparer rapidement : par exemple, entre deux produits ou deux concepts

Quelques exemples d’usage fréquents :

Vous préparez un dîner et vous recherchez « recette rapide de poulet au curry ». Avec le mode IA activé :

Vous obtenez une recette simplifiée avec les étapes clés en haut de page

Puis, Google affiche les sites culinaires que vous avez choisis comme sources préférées (Marmiton, 750g)

(Marmiton, 750g) Vous gagnez du temps tout en gardant la possibilité de consulter les recettes complètes

Avez-vous vraiment cessé d’utiliser Google ?

Réponse courte : non. Malgré la montée des assistants IA, Google reste le point d’entrée dominant pour la recherche d’informations. Néanmoins, les usages évoluent plutôt vers une cohabitation entre moteur de recherche et IA.

Ce que disent les chiffres

Voici les chiffres à connaître et qui parlent bien d’eux-mêmes :

Ces deux points suffisent à montrer que les internautes n’ont pas arrêté d’utiliser Google.

Et l’IA dans tout ça ?

Il serait donc intéressant de voir également les statistiques côté IA :

Adoption des chatbots : aux États-Unis, 34 % des adultes disent avoir déjà utilisé ChatGPT (juin 2025). Cela progresse vite, mais la majorité ne l’a pas encore utilisé

: aux États-Unis, 34 % des adultes disent avoir déjà utilisé ChatGPT (juin 2025). Cela progresse vite, mais la majorité ne l’a pas encore utilisé IA pour les infos/news : les chatbots émergent comme source, mais les chiffres restent encore modestes au global selon le Digital News Report 2025 du Reuters Institute

En clair, l’IA complète la recherche plus qu’elle ne la remplace.

Ce qui change vraiment dans vos habitudes

Quand un résumé IA s’affiche dans Google, les utilisateurs cliquent moins sur les liens. 8 % des visites aboutissent à un clic sur un résultat classique, contre 15 % sans résumé IA (analyse Pew, mars 2025). (Pew Research Center)

Côté usage global, Google indique que ses AI Overviews ont entraîné > 10 % d’augmentation d’usage. Et cela, pour les types de requêtes où ces aperçus s’affichent. Par exemple aux U.S. et en Inde). Autrement dit, l’IA peut aussi inciter à faire plus de recherches sur Google. (blog.google)

Comment naviguer intelligemment entre IA et Google

Commencez par l’ aperçu IA pour la vue d’ensemble (définitions, étapes, comparaisons).

par l’ pour la (définitions, étapes, comparaisons). Vérifiez/approfondissez via les liens proposés et vos sources préférées (médias, sites spécialisés) pour garder contrôle et fiabilité .

via les liens proposés et vos (médias, sites spécialisés) pour garder . Activez vos sources préférées pour que Google et le mode IA priorisent les éditeurs qui vous inspirent confiance (et limitez le bruit).

Prêt à essayer vos sources préférées et le mode IA ?

Les assistants IA changent la forme de la recherche : plus de synthèses, moins d’allers-retours entre onglets). Toutefois, Google reste central. La bonne pratique n’est pas de choisir l’un ou l’autre : c’est d’orchestrer les deux :

IA pour la synthèse

Google + sources préférées pour la vérification et la profondeur

Ces outils marquent peut-être la fin d’une époque où l’on se contentait de taper des mots-clés et de cliquer sur le premier lien venu. Et si les usages numériques changent sans cesse et que l’avenir reste difficile à prédire, une chose est certaine. Aujourd’hui, vous avez déjà les moyens de garder le contrôle en choisissant ce qui compte vraiment… et en laissant de côté le reste.

