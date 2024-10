Dépression et anxiété : pourquoi se sent-on mieux le soir ?

La dépression est une maladie complexe qui affecte des millions de personnes dans le monde. Elle se manifeste par une profonde tristesse, un manque d’énergie et une perte d’intérêt pour les activités quotidiennes. Beaucoup de gens vivent cela en s’enfermant sur eux-mêmes, en éprouvant de l’anxiété sur plusieurs situations et en se sentant vide avec l’envie de ne rien faire.

Alors que les matinées peuvent être particulièrement difficiles, de nombreuses personnes constatent une amélioration de leur humeur en fin de journée. Alors, pourquoi se sent-on mieux le soir lorsqu’on est en dépression ?

1. Le cycle circadien et son impact sur la dépression, un premier élément de réponse

Le cycle circadien, ce fameux rythme biologique qui régule nos heures de sommeil et d’éveil, joue un rôle essentiel dans notre humeur.

En dépression, ce rythme peut être perturbé, causant des déséquilibres hormonaux. Selon une étude publiée dans The Journal of Clinical Psychiatry, la dépression est souvent associée à un dérèglement de l’horloge biologique, ce qui explique pourquoi les personnes dépressives ressentent souvent leur pire état au réveil.

Le matin, les niveaux de cortisol, l’hormone du stress, sont naturellement plus élevés. Cette montée en flèche est censée nous préparer à affronter la journée, mais chez les personnes dépressives, cela peut avoir un effet inverse, amplifiant les sentiments de stress et d’anxiété.

Au fur et à mesure que la journée avance, ces niveaux de cortisol diminuent, ce qui explique en partie pourquoi l’humeur peut s’améliorer en soirée.

2. L’influence de la lumière et de l’obscurité : entre sentiment de sécurité et apaisement

La lumière joue également un rôle important dans la régulation de notre humeur. En début de journée, la lumière du matin stimule la production de sérotonine, un neurotransmetteur lié à la sensation de bien-être.

Cependant, chez les personnes dépressives, ce mécanisme peut être défaillant. Une étude menée par l’Université de Harvard montre que l’exposition à une lumière trop vive le matin peut aggraver les symptômes de la dépression, en raison d’une hypersensibilité à la lumière.

Les personnes anxieuses et dépressives ont tendance à être hypersensibles à la lumière, se sentant souvent ébloui. D’ailleurs, en France, la lumière du jour est synonyme de journée, et donc d’une société active avec des gens dehors. Ainsi, la nuit, il est fréquent de ne sentir plus calme et plus en sécurité.

Aussi, en soirée, à mesure que la lumière naturelle disparaît, le corps commence à produire de la mélatonine, l’hormone du sommeil. Cela peut entraîner un sentiment de relaxation et de calme, contribuant à une amélioration de l’humeur.

La baisse de l’intensité lumineuse pourrait donc être un facteur expliquant pourquoi certaines personnes dépressives se sentent mieux à mesure que la journée touche à sa fin.

3. Un soulagement des attentes sociales et des obligations

Ça va avec la sensation d’une société moins active de nuit, comme dit plus haut. En effet, du point de vue sociologique, la pression des attentes sociales peut jouer un rôle significatif dans la fluctuation de l’humeur.

Les obligations quotidiennes, le travail, les responsabilités familiales, les interactions sociales, peuvent être accablantes pour une personne en dépression.

La journée, surtout les heures de bureau, est souvent marquée par une attente implicite de performance, de productivité et de sociabilité. Ces pressions peuvent exacerber les sentiments d’insuffisance et d’échec chez les personnes dépressives.

En revanche, le soir marque la fin des obligations sociales. Il devient acceptable de se retirer, de se reposer et d’être moins « productif ».

Une étude de l’Université de Chicago a révélé que les personnes souffrant de dépression trouvent souvent du réconfort dans la réduction des interactions sociales en fin de journée. L’absence de ces pressions externes peut offrir un certain soulagement, contribuant à une amélioration de l’humeur.

4. Pourquoi on se sent mieux le soir en dépression : l’anticipation du repos

Un autre facteur important est l’anticipation du repos. En soirée, les personnes dépressives peuvent se permettre de penser à l’idée du sommeil, qui représente une forme d’évasion, un moment où les soucis peuvent temporairement s’éteindre.

Selon une étude publiée dans Sleep Medicine Reviews, cette anticipation du sommeil peut générer une sorte de soulagement psychologique, favorisant un meilleur état d’esprit à la tombée de la nuit.

Cependant, la relation entre dépression et sommeil est complexe. De nombreuses personnes dépressives souffrent d’insomnie ou de sommeil perturbé, ce qui peut paradoxalement rendre le matin encore plus difficile à gérer.

Pourtant, la simple idée de pouvoir s’échapper des pensées tourmentées pendant quelques heures peut suffire à procurer un répit mental en fin de journée.

5. Dépression et soirée : Une sensation d’avoir « survécu » à la journée

Enfin, il ne faut pas sous-estimer l’importance des habitudes comportementales. Le soir, après une journée remplie d’activités (même minimes), il peut y avoir une satisfaction à avoir « survécu » à la journée.

Cette dynamique est renforcée par des rituels tels que regarder une série, prendre un bain ou s’adonner à une activité réconfortante. Ces petits plaisirs du soir, souvent absents le matin, contribuent à créer un sentiment de bien-être.

En fait, selon la psychologue clinicienne Alice Boyes, créer des moments réconfortants en fin de journée peut devenir un véritable « cercle vertueux ». Ce réconfort, même temporaire, peut entraîner une légère libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, offrant un répit aux émotions négatives qui dominent souvent le matin.

