Comment savoir si on a des acariens dans son lit ? Et que faire ?

Ils sont invisibles, silencieux, et pourtant partout. Les acariens vivent dans nos matelas, nos oreillers, nos rideaux, nos tapis… bref, dans tout ce qui peut accumuler chaleur, humidité et peau morte. On les redoute, souvent sans vraiment les comprendre. Est-ce grave d’en avoir ? Comment savoir s’ils ont envahi votre lit ? Et surtout, comment s’en débarrasser ?

Les acariens, ils adorent vos chambres et vos intérieurs

Les acariens sont des arthropodes microscopiques, de minuscules arachnides mesurant entre 0,2 et 0,4 millimètre. Ils se nourrissent principalement de débris de peau humaine et animale, qu’ils trouvent en abondance dans les lits, les moquettes, les canapés ou les peluches.

Il en existe plusieurs milliers d’espèces, mais les plus problématiques pour l’homme sont deux cousins invisibles : Dermatophagoides pteronyssinus et Dermatophagoides farinae.

Leur paradis, c’est une literie à plus de 20 °C et un taux d’humidité supérieur à 60 %. Autrement dit : nos chambres à coucher.

Chaque individu produit jusqu’à 20 déjections par jour, riches en enzymes allergisantes. Ce ne sont donc pas les acariens eux-mêmes qui posent problème, mais leurs excréments et leurs fragments de carapace, responsables d’une majorité des allergies respiratoires dites « domestiques ».

Les symptômes qui traduisent la présence excessive d’acariens chez vous

Mauvaise nouvelle : on ne les voit pas à l’œil nu. Mais certains signes ne trompent pas. Parmi les symptômes, il y a le nez bouché ou qui coule au réveil. Si vos symptômes s’atténuent quand vous quittez la maison, cela peut indiquer une allergie aux acariens.

Vous pourriez aussi avoir les yeux rouges, la gorge irritée, des éternuements matinaux, souvent confondus avec un rhume ou une sinusite chronique. Certains ont aussi de la toux sèche ou des crises d’asthme nocturnes chez les personnes sensibles.

Il y a aussi souvent des démangeaisons cutanées légères, parfois sur le dos, le cou ou les bras, dues à l’irritation de la peau par les débris microscopiques. Et, enfin, le matelas ou l’oreiller peuvent présenter une odeur légèrement poussiéreuse avec beaucoup d’humidité.

Un autre indice : si vous dormez dans un hôtel, une maison secondaire ou chez un ami, et que vos symptômes disparaissent du jour au lendemain, c’est probablement votre propre literie qui abrite ces hôtes indésirables.

Les acariens, c’est normal, mais attention à la prolifération

Avoir des acariens, c’est normal. Tous les foyers en contiennent. L’absence totale serait presque suspecte. Ce sont des éléments naturels de notre écosystème domestique : ils participent à la dégradation de la matière organique.

Le problème n’est donc pas leur présence, mais leur prolifération. Les conditions idéales pour leur multiplication sont simples : Une chambre chauffée au-delà de 19 °C, un taux d’humidité élevé (maison mal aérée, linge séchant à l’intérieur, ventilation obstruée), des tissus épais ou jamais nettoyés : couettes, moquettes, peluches, rideaux, mais aussi des animaux domestiques, qui apportent poils et squames supplémentaires.

Les acariens sont-ils dangereux ?

Un matelas peut contenir jusqu’à deux millions d’acariens après deux ou trois ans d’usage, surtout s’il n’est jamais aéré ni protégé.

Maintenant, est-ce dangereux ? Tout dépend de votre sensibilité. Pour la plupart des gens, les acariens sont inoffensifs : ils ne piquent pas, ne mordent pas, et ne transmettent aucune maladie. Mais pour environ 15 à 20 % de la population, ils provoquent des réactions allergiques parfois invalidantes.

Les allergènes d’acariens peuvent entraîner des rhinoconjonctivites (nez bouché, yeux irrités, éternuements en série), des crises d’asthme (essoufflement, toux, respiration sifflante), des eczémas atopiques chez les enfants, ou encore des troubles du sommeil dus à la gêne respiratoire.

Selon l’OMS, l’exposition chronique à leurs déjections est l’un des principaux facteurs d’allergies respiratoires dans les pays industrialisés. Ces symptômes sont souvent confondus avec ceux d’un rhume persistant, retardant le diagnostic.

Les tests cutanés ou sanguins effectués par un allergologue permettent de confirmer la sensibilité aux acariens. En cas de réaction positive, une désensibilisation ou un traitement antihistaminique peut être proposé.

Comment limiter leur prolifération chez vous ?

La lutte contre les acariens repose sur un principe simple : les priver de ce qu’ils aiment. Autrement dit, chaleur, humidité et peau morte. Voici nos conseils pour vous débarrasser du surplus d’acariens :

Aérer chaque jour : Ouvrez les fenêtres au moins 10 à 15 minutes, même en hiver. L’air froid et sec est leur pire ennemi.

Ouvrez les fenêtres au moins 10 à 15 minutes, même en hiver. L’air froid et sec est leur pire ennemi. Laver à haute température : Les draps, taies et housses doivent être lavés toutes les semaines à 60 °C, seule température capable de tuer les acariens et détruire leurs déjections.

Les draps, taies et housses doivent être lavés toutes les semaines à 60 °C, seule température capable de tuer les acariens et détruire leurs déjections. Envelopper le matelas et les oreillers : Utilisez des housses anti-acariens certifiées, tissées très serré. Elles forment une barrière physique entre le dormeur et le matelas infesté.

Utilisez des housses anti-acariens certifiées, tissées très serré. Elles forment une barrière physique entre le dormeur et le matelas infesté. Entretenir le matelas : Aspirez-le chaque mois (avec un embout spécial textile), laissez-le respirer à la lumière directe du jour si possible, et retournez-le deux fois par an.

Aspirez-le chaque mois (avec un embout spécial textile), laissez-le respirer à la lumière directe du jour si possible, et retournez-le deux fois par an. Contrôler l’humidité : L’idéal est de maintenir une hygrométrie entre 40 et 50 %. Si besoin, investissez dans un déshumidificateur, surtout dans les logements mal ventilés.

L’idéal est de maintenir une hygrométrie entre 40 et 50 %. Si besoin, investissez dans un déshumidificateur, surtout dans les logements mal ventilés. Limiter les “nids” : Les moquettes, rideaux épais, peluches ou coussins décoratifs retiennent la poussière. Préférez des matières lavables et épurées, notamment dans les chambres d’enfants.

Les moquettes, rideaux épais, peluches ou coussins décoratifs retiennent la poussière. Préférez des matières lavables et épurées, notamment dans les chambres d’enfants. Congeler les textiles fragiles : Les peluches ou oreillers non lavables peuvent être placés 24 h au congélateur pour détruire les acariens, puis nettoyés à froid.

Les peluches ou oreillers non lavables peuvent être placés 24 h au congélateur pour détruire les acariens, puis nettoyés à froid. Aspirer souvent : Utilisez un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, efficace pour retenir les particules allergènes.

Utilisez un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, efficace pour retenir les particules allergènes. Éviter les bombes chimiques : Les sprays “anti-acariens” du commerce ont une efficacité limitée et peuvent irriter les voies respiratoires. Mieux vaut miser sur l’entretien mécanique et la prévention.

VOIR AUSSI : Pourquoi tous les animaux ont des parasites ? Est-ce de la symbiose ?

Les témoins d’un écosystème équilibré, tant qu’il est contrôlé

Peut-on s’en débarrasser totalement ? Non, et ce n’est pas souhaitable. L’objectif n’est pas l’éradication complète, mais le contrôle de la population. Les acariens existeront toujours dans un logement occupé, car ils participent à un équilibre micro-écologique naturel.

Mais leur nombre peut être drastiquement réduit : en dessous de 100 individus par gramme de poussière, les symptômes allergiques disparaissent généralement.

Il est possible que d’autres allergènes soient en cause : pollens, moisissures, poils d’animaux… D’où l’importance de consulter un médecin allergologue avant de s’engager dans une “chasse aux acariens” permanente.

L’expert pourra proposer une désensibilisation, sous forme de comprimés ou de gouttes sublinguales, efficace dans environ 70 % des cas après plusieurs mois de traitement.

En réalité, les acariens sont les témoins d’un foyer vivant. Ils se nourrissent de nos cellules mortes, nettoient les surfaces microscopiques, participent à la décomposition des matières organiques. Leur disparition totale serait illusoire, et probablement inutile.

Mais leur excès devient un indicateur de déséquilibre écologique intérieur : logement trop humide, mal ventilé, ou surchauffé. Apprendre à vivre “avec moins” d’acariens, c’est aussi repenser notre manière d’habiter : plus d’air, moins de chaleur, plus de nature.

Notez cet article