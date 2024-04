L’intelligence est une quête perpétuelle, un cheminement personnel et unique. Si certains semblent naturellement prédisposés à la brillance, il n’en demeure pas moins que l’intelligence est un muscle qui se renforce avec la pratique. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les principes évoqués par Shahram Heshmat, docteur en psychologie qui a écrit dans Psychology Today. Focus sur 10 étapes pour devenir plus intelligent : la méthode Heshmat

Cultivez la curiosité insatiable et une bonne ouverture d’esprit

La curiosité est le moteur de l’apprentissage et de la découverte. Elle vous pousse à explorer l’inconnu, à poser des questions et à élargir nos horizons. L’ouverture d’esprit représente une qualité essentielle pour stimuler l’intelligence et s’épanouir intellectuellement. Ces deux vous permettent d’explorer de nouveaux horizons et de remettre en question vos certitudes. Vous développerez ainsi une vision du monde plus riche et plus nuancée.

La curiosité et l’ouverture d’esprit permet d’avoir une pensée critique et autonome.

Nourrissez votre curiosité en vous intéressant à des sujets variés, en lisant des livres sur des thèmes qui vous intriguent et en regardant des documentaires. N’hésitez pas à discuter avec des personnes aux parcours et aux perspectives différentes. Ne laissez aucune question sans réponse.

Ne prenez rien pour acquis. Examinez vos croyances et vos opinions de manière critique. Soyez prêt à les remettre en question et à les modifier si nécessaire. La remise en question est un processus essentiel pour développer une pensée critique et autonome.

Empathie et intelligence émotionnelle

L’empathie se définit comme la capacité à comprendre et partager les sentiments des autres. Elle est de plus en plus reconnue par les scientifiques et les psychologues comme un élément crucial de l’intelligence. Loin d’être un simple « soft skill », elle joue un rôle déterminant dans le développement cognitif, la réussite scolaire et professionnelle, et le bien-être global.

Des études démontrent que ce trait de caractère peut avoir un impact positif pour nous aider à devenir plus intelligent. Les diverses capacités cognitives, telles que la résolution de problèmes, la prise de décision et l’apprentissage deviennent plus aiguisés. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley a examiné le lien entre l’empathie et l’intelligence chez les enfants. Les résultats ont montré que les enfants avec des scores d’empathie plus élevés ont obtenu de meilleurs résultats aux tests d’intelligence.

Introspection et conscience de soi

L’introspection, définie comme la capacité à examiner ses propres pensées, sentiments et motivations, joue un rôle crucial également pour devenir plus intelligent. En prenant le temps de vous analyser et de comprendre vos mécanismes internes, vous prendrez conscience de vos points forts. Vous allez ainsi pouvoir les exploiter au maximum. Vous reconnaîtrez également vos points faibles et vous allez pouvoir aisément vous motiver à les améliorer.

La conscience de soi, définie comme la capacité à se percevoir en tant qu’individu distinct et à comprendre sa place dans le monde, est étroitement liée à l’introspection. En développant votre conscience de soi, vous prendrez des décisions plus éclairées et ferez face aux défis de manière plus résiliente.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Zurich a examiné l’impact de l’introspection sur la performance cognitive. Les résultats ont montré que les participants qui ont reçu une formation à l’introspection ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de mémoire et de résolution de problèmes.

Équilibre et bien-être mental

Maintenir un équilibre entre les différents aspects de votre vie et prendre soin de votre bien-être mental sont des conditions essentielles pour optimiser vos capacités intellectuelles.

Le cerveau est un organe complexe qui fonctionne de manière optimale dans un corps sain. En adoptant un mode de vie saine (alimentation équilibrée, sport, sommeil suffisant), vous aurez un bon fonctionnement cognitif.

De plus, la gestion du stress joue un rôle crucial dans le bien-être mental. Le stress chronique peut nuire à la mémoire, à la concentration et à la capacité d’apprentissage. Il s’avère ainsi crucial d’apprendre à gérer le stress par des techniques de relaxation. La méditation ou le yoga favoriseront un état mental calme et propice à l’apprentissage et à la réflexion.

Essayez également de trouver un équilibre entre les différentes sphères de votre vie (travail, famille, loisirs, etc.). C’est essentiel pour éviter l’épuisement mental et maintenir une bonne concentration. Lorsque vous êtes submergés par une seule activité, vos capacités cognitives s’en ressentent.

Résilience face à l’imprévu

Dans un monde en constante évolution, la capacité à s’adapter aux changements et à surmonter les obstacles est une qualité essentielle pour réussir et s’épanouir. La résilience, définie comme la capacité à rebondir après des épreuves et à faire face à l’adversité, joue un rôle crucial dans le développement de l’intelligence.

La résilience n’est pas une qualité innée, mais une compétence qui peut être développée avec le temps et l’effort. En la cultivant, vous augmentez votre capacité à apprendre de l’échec, à persévérer face aux difficultés et à gérer l’incertitude. Ces qualités font de vous des individus plus intelligents, plus adaptables et plus aptes à réussir dans un monde en constante évolution.

Expérience

L’expérience et la sagesse, acquises au fil du temps et des épreuves de la vie, constituent des atouts précieux pour le développement de l’intelligence.

Avec l’âge et l’expérience, vous accumulez des connaissances et des perspectives qui permettent de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Vous apprenez à analyser les situations de manière plus complexe, à identifier les nuances et à relier les différents éléments entre eux. L’expérience vous permet également de mettre en pratique vos connaissances théoriques et de développer des compétences pratiques précieuses. En confrontant ces idées à la réalité, vous apprenons à les adapter, à les affiner et à les utiliser de manière efficace dans des situations concrètes. Devenir plus intelligent requiert donc de la sagesse et de l’expérience.

Vision d’ensemble et pensée stratégique

Posséder une vision d’ensemble et développer une pensée stratégique sont des compétences essentielles pour devenir plus intelligent.

En développant une vision d’ensemble, vous prenons du recul et analysez les situations dans leur globalité.

La pensée stratégique, quant à elle, permet d’élaborer des plans d’action efficaces et d’anticiper les conséquences de vos choix. Cette capacité à penser de manière stratégique permet ainsi de prendre des décisions éclairées, de gérer des projets complexes et d’atteindre nos objectifs de manière efficace.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley a examiné l’impact de la pensée stratégique sur la performance cognitive des joueurs d’échecs. Les résultats ont montré que les joueurs d’échecs avec des scores de pensée stratégique plus élevés ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de résolution de problèmes et de planification.

Sens et motivation

Un sens clair de votre objectif donne une direction et nous motive à persévérer face aux obstacles. Vous serez plus enclins à vous engager dans des tâches difficiles et à mettre en œuvre les efforts nécessaires pour atteindre vos buts. Cette capacité à vous concentrer et à vous motiver permet d’optimiser votre performance cognitive et d’accroître votre productivité.

Lorsque vous êtes animés par un sens profond, vous êtes plus susceptibles de penser de manière créative. Vous trouverez alors des solutions innovantes aux problèmes. Ne vous étonnez pas si vous êtes plus ouvert à de nouvelles idées et plus enclin à prendre des risques.

Contrôle des émotions

Savoir gérer ses émotions est une compétence essentielle pour devenir plus intelligent. Vous avez sûrement déjà remarqué que lorsque nous sommes submergés par des émotions fortes, il devient difficile de penser clairement et de prendre des décisions judicieuses. En apprenant à les contrôler, vous pouvez garder une tête froide. Vous serez plus apte à analyser les situations de manière objective et faire des choix réfléchis.

Le 10e et ultime conseil

L’intelligence et la sagesse : deux notions distinctes, mais complémentaires. Si l’intelligence représente la capacité à acquérir et à comprendre des connaissances, la sagesse va au-delà. Elle implique l’aptitude à utiliser ces connaissances de manière judicieuse et éclairée. Pour devenir plus intelligent, vous devrez ainsi tenir compte des expériences de la vie et des leçons du passé.

Il est possible d’être intelligent sans être sage. Un individu brillant intellectuellement peut manquer de discernement et de jugement, commettre des erreurs ou prendre des décisions impulsives. En revanche, une personne sage, bien que moins brillante intellectuellement, sait tirer parti de ses connaissances et de ses expériences pour réussir dans la vie.

Les personnes sages ont tendance à mener une vie plus épanouissante. Elles savent appliquer leurs connaissances à bon escient pour atteindre leurs objectifs. Vous pouvez surmonter les obstacles et vivre en harmonie avec vous-mêmes et votre environnement. Vous comprendrez que vos capacités et votre intelligence constituent des outils précieux pour réussir. Se prémunir contre les épreuves de la vie sera une tâche aisée.

Le mot de la fin

En cultivant ces qualités, vous pouvez non seulement augmenter votre intelligence cognitive, mais également votre intelligence émotionnelle, sociale et spirituelle. Tout cela contribue ainsi à votre épanouissement personnel et à votre réussite dans tous les domaines de votre vie. La méthode Heshmat vous offre donc une feuille de route concrète pour devenir plus intelligent. Vous pourrez alors atteindre votre plein potentiel. N’oubliez pas que l’intelligence n’est pas une destination, mais un réel cheminement et un beau voyage intérieur.

