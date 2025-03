Prêt personnel ou crédit renouvelable : comment faire votre choix ?

Entre prêt personnel et crédit renouvelable, votre cœur balance ? Je vous comprends ! Chaque solution a ses atouts, mais aussi ses propres limites. Alors, comment trancher ? Voici ce qu’il faut savoir pour faire le bon choix.

Prêt personnel et crédit renouvelable : quelles différences ?

Pour commencer, voyons ce qui distingue ces deux types de crédit à la consommation.

C’est quoi un prêt personnel ?

Le prêt personnel est un prêt amortissable. En clair, vous empruntez une somme d’argent à taux fixe et vous remboursez le capital et les intérêts aux échéances prévues dans le tableau d’amortissement. Au fil du temps, la proportion d’intérêts diminue tandis que la part du capital augmente. À la fin de la période contractuelle, le prêt est remboursé et clôturé.

Quant aux fonds mis à votre disposition, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez donc acheter une voiture, partir en vacances ou faire plaisir à vos proches. Le prêt personnel se distingue, en effet, du crédit affecté. Ce dernier vous oblige à justifier vos dépenses auprès de votre organisme de crédit ou de votre banque.

Vous pensez que le prêt personnel peut répondre à vos besoins ? Commencez par effectuer une simulation gratuite et sans engagement ici : https://www.cofidis.fr/fr/pret-personnel/simulation-pret.html

C’est quoi un crédit renouvelable ?

Ici le terme “renouvelable” à son importance. L’organisme de crédit met à votre disposition une somme d’argent. Mais, contrairement au prêt amortissable, votre capital se reconstitue progressivement au fil de vos remboursements. Vous disposez donc d’un crédit permanent et vous ne payez des intérêts que sur la somme réellement utilisée.

Prenons un exemple simple pour mieux comprendre. Vous disposez d’une limite de crédit de 6 000 €. En décembre 2024, vous réalisez vos achats de Noël et vous dépensez 2 000 €. Vos intérêts sont calculés uniquement sur ces 2 000 €. Puis en janvier 2025, vous remboursez 1 000 €. Votre capital disponible s’élève désormais à 5 000 €. Attention, cet exemple ne tient pas compte des intérêts que doit payer le client.

Autre particularité : le contrat de crédit renouvelable est conclu pour une durée d’un an. Il peut être renouvelé chaque année, sous réserve d’accord de votre organisme prêteur.

Enfin, clarifions un point important. Peu importe votre choix, un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez toujours vos capacités de remboursement avant de vous engager.

VOIR AUSSI : Qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit ?

Alors prêt personnel ou crédit renouvelable ?

En réalité, tout dépend de vos projets et de vos besoins.

Si vous recherchez une solution de financement flexible, le crédit renouvelable peut être une bonne option. Il vous permet de combler des besoins ponctuels de trésorerie ou de faire face à de petites dépenses imprévues. Vous pouvez, par exemple, l’utiliser pour remplacer une machine à laver en panne ou pour acheter un nouvel ordinateur pour les études de votre aîné.

Mon conseil : restez vigilant. Les taux d’intérêt des crédits renouvelables sont généralement élevés. Ce type de financement est donc coûteux si vous ne remboursez pas rapidement les sommes dépensées. Utilisé à répétition ou pour des montants importants, il peut vous entraîner dans une spirale de l’endettement difficile à maîtriser.

Moins flexible que le crédit renouvelable, le prêt personnel reste une solution plus adaptée pour financer des achats importants. Avec ce type de crédit, tout est clair dès le départ : vous connaissez à l’avance le montant de vos mensualités, la durée du remboursement et le coût total de l’emprunt. Cela vous permet de gérer votre budget plus sereinement.

Autre point positif, les taux d’intérêt d’un prêt personnel sont généralement bien plus bas que ceux d’un crédit renouvelable. Il est donc bien plus économique sur le long terme, surtout si vous empruntez des montants élevés.

Peu importe votre choix. Le meilleur crédit est celui qui correspond à vos besoins et à votre capacité de remboursement. Alors prenez le temps de comparer les options avant de vous engager.

Notez cet article