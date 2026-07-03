Avant de remplir votre Livret A, vérifiez si vous avez droit au LEP : vous pourriez gagner beaucoup plus

Pendant des années, le Livret A a été le réflexe de millions de Français pour mettre de l’argent de côté. Facile à ouvrir, disponible dans toutes les banques et exonéré d’impôt, il reste un excellent produit d’épargne. Pourtant, beaucoup ignorent qu’il existe un livret encore plus intéressant : le Livret d’épargne populaire (LEP). Réservé aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond, le LEP offre un taux de rémunération supérieur à celui du Livret A. Si vous y êtes éligible, il est généralement plus judicieux de remplir votre LEP avant de continuer à alimenter votre Livret A. Voici pourquoi.

LEP ou Livret A : lequel est le plus intéressant ?

En 2026, le constat est sans appel : le LEP reste le livret réglementé le plus rémunérateur malgré la baisse de son taux. Depuis le 1er février 2026, il rapporte 2,5 % nets, contre 1,5 % pour le Livret A. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans les deux cas.

Caractéristiques LEP Livret A Taux 2,5 % 1,5 % Fiscalité Exonéré d’impôt Exonéré d’impôt Disponibilité À tout moment À tout moment Capital garanti Oui Oui Conditions de revenus Oui Non Plafond de versement 10 000 € 22 950 €

Autrement dit, si vous remplissez votre Livret A alors que vous pourriez encore verser sur un LEP, vous laissez potentiellement des dizaines, voire des centaines d’euros d’intérêts sur la table chaque année.

Pourquoi remplir son LEP avant son Livret A ?

Le raisonnement est simple : lorsque deux placements présentent le même niveau de sécurité, la même disponibilité des fonds et la même fiscalité, il est logique de privilégier celui qui rapporte le plus. Le LEP coche justement toutes ces cases. Votre capital est garanti par l’État, vous pouvez retirer votre argent quand vous le souhaitez et les intérêts restent totalement exonérés d’impôt. La seule différence est que le LEP offre une rémunération supérieure au Livret A.

Concrètement, si vous disposez d’une somme à épargner, il est généralement plus avantageux de :

alimenter votre LEP jusqu’à son plafond ; puis placer le surplus sur votre Livret A.

Cette stratégie permet d’optimiser le rendement de votre épargne sans prendre davantage de risques.

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Le LEP est-il réservé aux personnes modestes ?

Oui, mais le terme peut être trompeur. Le LEP est accessible sous conditions de revenus. Pour l’ouvrir, vous devez être domicilié fiscalement en France et respecter un plafond de revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur votre avis d’imposition. Ce plafond dépend de votre quotient familial et est révisé chaque année.

Beaucoup de Français pensent, à tort, qu’ils gagnent trop pour en bénéficier. Pourtant, plusieurs millions de personnes éligibles n’ont toujours pas ouvert de LEP. C’est pourquoi il est conseillé de vérifier votre avis d’imposition plutôt que de faire une estimation « à vue ». Quelques minutes suffisent pour savoir si vous pouvez profiter de ce livret plus rémunérateur.

Combien peut vous rapporter un LEP ?

L’écart de rémunération peut sembler faible à première vue : seulement un point entre le LEP et le Livret A. Mais sur plusieurs années et avec des sommes importantes, la différence devient significative.

Somme placée LEP (2,5 %) Livret A (1,5 %) Gain supplémentaire 2 000 € 50 € 30 € +20 € 5 000 € 125 € 75 € +50 € 8 000 € 200 € 120 € +80 € 10 000 € 250 € 150 € +100 €

Ces montants sont calculés hors variations futures des taux et à titre indicatif. Prenons un exemple concret : si vous laissez 10 000 € sur votre Livret A alors que vous êtes éligible au LEP, vous renoncez à environ 100 € d’intérêts supplémentaires chaque année avec les taux actuellement en vigueur. À long terme, cet écart peut représenter plusieurs centaines d’euros, sans avoir pris le moindre risque supplémentaire.

Quelles sont les conditions pour ouvrir un LEP ?

Contrairement au Livret A, le Livret d’épargne populaire n’est pas accessible à tout le monde. Pour en ouvrir un, vous devez remplir plusieurs conditions. Tout d’abord, vous devez être domicilié fiscalement en France. Ensuite, votre revenu fiscal de référence (RFR) ne doit pas dépasser un plafond fixé par l’État. Celui-ci dépend de la composition de votre foyer fiscal et est réévalué chaque année.

À titre d’exemple, en 2026, le plafond est fixé à :

Situation familiale Revenu fiscal de référence maximum 1 part (personne seule) 23 028 € 2 parts (couple) 35 326 € 3 parts (couple avec deux enfants) 47 624 €

Pour les autres situations familiales, le plafond évolue en fonction du nombre de parts fiscales. Le moyen le plus simple de vérifier votre éligibilité reste de consulter votre dernier avis d’imposition ou de demander à votre banque de faire la vérification.

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Comment ouvrir un LEP ?

L’ouverture d’un LEP est relativement simple. Vous pouvez en faire la demande auprès de la plupart des banques traditionnelles et de nombreuses banques en ligne proposant ce livret.

En général, il suffit de :

présenter une pièce d’identité ;

justifier de votre domicile fiscal en France ;

permettre à la banque de vérifier votre revenu fiscal de référence (souvent automatiquement auprès de l’administration fiscale, avec votre accord).

Le versement minimum à l’ouverture est généralement de 30 €. Une fois le compte ouvert, vous pouvez effectuer des versements et des retraits librement, dans la limite du plafond réglementaire de 10 000 €, hors intérêts capitalisés.

Peut-on cumuler un LEP et un Livret A ?

Oui, et c’est même souvent la stratégie la plus intéressante. Beaucoup de personnes pensent qu’il faut choisir entre les deux, mais c’est faux. Vous pouvez parfaitement détenir :

un LEP ;

; un Livret A ;

; un LDDS, si vous y êtes éligible.

L’idée est simplement de prioriser le LEP tant que son plafond n’est pas atteint, puisqu’il offre une meilleure rémunération. Une fois les 10 000 € de versements atteints sur votre LEP, vous pouvez continuer à placer votre épargne sur votre Livret A, puis éventuellement sur un LDDS ou d’autres placements adaptés à vos objectifs.

Que se passe-t-il si vos revenus augmentent ?

C’est une question qui revient souvent. Le fait de dépasser le plafond de revenus une année ne signifie pas que votre LEP sera immédiatement fermé. En pratique, si votre revenu fiscal dépasse le plafond pendant deux années consécutives, vous perdez votre droit au LEP et votre banque procède à sa clôture. Les fonds seront transférés sur le compte courant avec les intérêts composés. En revanche, si vos revenus repassent sous le seuil dès l’année suivante, vous pouvez conserver votre livret. Autrement dit, une augmentation ponctuelle de vos revenus ne remet pas automatiquement en cause votre épargne.

Les erreurs à éviter avec le LEP

Pour profiter pleinement de ce livret, quelques erreurs sont à éviter.

Ne pas vérifier son éligibilité. Des millions de Français remplissent les conditions sans le savoir.

Des millions de Français remplissent les conditions sans le savoir. Continuer à alimenter uniquement son Livret A. Si votre LEP n’est pas plein, vous gagnez généralement davantage en y plaçant votre argent.

Si votre LEP n’est pas plein, vous gagnez généralement davantage en y plaçant votre argent. Croire que le LEP est bloqué. Comme le Livret A, vous pouvez récupérer votre argent à tout moment.

Comme le Livret A, vous pouvez récupérer votre argent à tout moment. Penser que les intérêts sont imposables. Ils sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Ils sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Oublier de consulter son avis d’imposition. Il permet de vérifier rapidement si vous pouvez ouvrir ou conserver un LEP.

FAQ – LEP

Peut-on avoir un LEP et un Livret A en même temps ? Oui. Les deux livrets sont cumulables. Si vous remplissez les conditions de revenus, il est généralement conseillé de remplir d’abord votre LEP avant d’alimenter votre Livret A. Quel est le plafond du LEP ? Le plafond de versement est de 10 000 €. Les intérêts peuvent toutefois faire dépasser ce montant sans que cela soit interdit. Les intérêts du LEP sont-ils imposables ? Non. Les intérêts sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, comme ceux du Livret A. Peut-on retirer son argent quand on le souhaite ? Oui. Les fonds restent disponibles à tout moment, sans pénalité. Combien de LEP peut-on avoir ? Chaque personne éligible peut détenir un seul LEP. Dans un couple soumis à une imposition commune, chacun peut ouvrir le sien, soit deux LEP au maximum par foyer fiscal. Le LEP est-il garanti ? Oui. Comme les autres livrets réglementés, votre capital est garanti et votre argent reste disponible à tout moment.

Le LEP reste aujourd’hui le livret réglementé le plus avantageux pour les épargnants qui remplissent les conditions de revenus. Avec un taux supérieur à celui du Livret A, une fiscalité particulièrement avantageuse et une épargne disponible à tout moment, il constitue souvent le premier réflexe à avoir avant de placer de l’argent ailleurs. Si vous avez l’habitude d’alimenter régulièrement votre Livret A, prenez quelques minutes pour vérifier si vous êtes éligible au LEP. Cette simple démarche peut vous permettre de percevoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d’euros d’intérêts supplémentaires au fil des années, sans prendre davantage de risques.

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