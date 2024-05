Préparez votre avenir : voici les 4 types d’épargne

Complexe, incertain, inflationniste, la situation économique n’est pas forcément très enthousiasmante. Disposer d’une épargne peut vous protéger en cas de pépins et pour faire face aux aléas. En effet, c’est une démarche importante pour sécuriser et planifier son avenir financier. Les banques ou autres établissements financiers proposent divers plans d’épargne adaptés aux besoins spécifiques de chaque individu.

En épargnant, vous pouvez être armés face aux imprévus, mais aussi préparer sereinement des projets de vie ou même votre retraite. Que ce soit pour faire face à une urgence, réaliser un investissement, concrétiser un projet personnel, ou assurer une retraite confortable, comprendre les différents types d’épargne disponibles est indispensable. Ces solutions d’épargne se distinguent en termes de liquidité, de rendement, de risque et de fiscalité. L’objectif est de choisir la meilleure option selon votre situation et vos objectifs. Voici les 4 types d’épargne.

Les 4 types d’épargne à connaître

1. Épargne de précaution

Ce type d’épargne sert principalement à deux choses. Avoir de l’argent de côté pour gérer les coups durs, mais aussi pour se faire plaisir de temps en temps ! Certes, il est très faiblement rémunéré, mais vous avez une souplesse inégalable. En effet, vous pouvez récupérer vos fonds à n’importe quel moment sans démarche préalable. Et, c’est toujours important d’avoir de l’argent à votre disposition. Les comptes utilisés pour l’épargne de précaution incluent typiquement :

Livret A : exonéré de taxes et de prélèvements sociaux, avec un taux garanti et un accès immédiat aux fonds. Il propose un plafond de dépôts de 22 950 euros et un taux d’intérêt actuellement fixé à 3% pour toute personne résidant en France, y compris les mineurs, avec le consentement d’un représentant légal.

: exonéré de taxes et de prélèvements sociaux, avec un taux garanti et un accès immédiat aux fonds. Il propose un plafond de dépôts de 22 950 euros et un taux d’intérêt actuellement fixé à 3% pour toute personne résidant en France, y compris les mineurs, avec le consentement d’un représentant légal. LDDS (Livret de développement durable et solidaire) : similaire au Livret A, avec une orientation vers le financement de projets durables. Il est ouvert aux personnes majeures résidant en France et permet de cumuler jusqu’à 12 000 euros à un taux d’intérêt de 3%.

: similaire au Livret A, avec une orientation vers le financement de projets durables. Il est ouvert aux personnes majeures résidant en France et permet de cumuler jusqu’à 12 000 euros à un taux d’intérêt de 3%. Super livrets : offrent un taux d’intérêt plus élevé, mais souvent conditionné à des offres temporaires ou des montants de dépôts plus élevés.

2. Épargne de placement

Orientée vers la croissance du capital à long terme, elle peut impliquer un risque plus élevé pour plusieurs raisons. En effet, le revenu dépend des variations des cours des devises, mais aussi de la conjoncture du pays. Il faut faire preuve de patience, car cette épargne va fructifier avec le temps. Les options incluent :

Actions : investissement direct en bourse, dépendant des performances des entreprises sélectionnées.

: investissement direct en bourse, dépendant des performances des entreprises sélectionnées. Obligations ou titres de placement : prêts à des entités gouvernementales ou des entreprises qui offrent un retour fixe sur une période déterminée.

: prêts à des entités gouvernementales ou des entreprises qui offrent un retour fixe sur une période déterminée. Assurance vie : permet de conjuguer épargne et protection, avec des options d’investissement dans différents supports financiers.

3. Épargne de projet

Cette épargne a pour but de mettre de l’argent de côté pour financer des objectifs à moyen ou long terme. Cela peut servir à acheter un bien immobilier, un véhicule ou à financer des formations. Ce type d’épargne est mieux rémunéré, mais il possède aussi plus de règle. Le plus connu concerne le PEL. Voici les caractéristiques :

Plans d’épargne logement (PEL) : permettent d’accumuler des intérêts avec un taux préférentiel pour un prêt immobilier futur. À l’ouverture, un versement initial de 225 euros est requis, suivi de versements annuels minimum de 540 euros pendant au moins 4 ans, avec possibilité de poursuivre jusqu’à 10 ans sans nouveaux versements. Le taux d’intérêt, fixe et garanti dès l’ouverture, est complété par un prêt immobilier à taux préférentiel après 4 ans d’épargne, pouvant atteindre 92 000 euros pour l’achat ou la rénovation d’une résidence principale. Les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux et, pour les plans ouverts depuis 2018, à l’impôt sur le revenu via le prélèvement forfaitaire unique. La clôture anticipée du PEL peut entraîner des pénalités et la perte de certains avantages.

: permettent d’accumuler des intérêts avec un taux préférentiel pour un prêt immobilier futur. À l’ouverture, un versement initial de 225 euros est requis, suivi de versements annuels minimum de 540 euros pendant au moins 4 ans, avec possibilité de poursuivre jusqu’à 10 ans sans nouveaux versements. Le taux d’intérêt, fixe et garanti dès l’ouverture, est complété par un prêt immobilier à taux préférentiel après 4 ans d’épargne, pouvant atteindre 92 000 euros pour l’achat ou la rénovation d’une résidence principale. Les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux et, pour les plans ouverts depuis 2018, à l’impôt sur le revenu via le prélèvement forfaitaire unique. La clôture anticipée du PEL peut entraîner des pénalités et la perte de certains avantages. Comptes épargne spécifiques : certains comptes offrent des avantages fiscaux ou des conditions favorables pour des projets spécifiques.

4. Épargne de retraite

Elle est prévue pour sécuriser les finances après la vie active. C’est le moyen d’anticiper la baisse de revenu au moment de la retraite. Souvenez-vous qu’il est important de commencer à épargner le plus tôt possible pour accumuler le maximum de fonds. Les véhicules d’épargne retraite comprennent :

Plans d’épargne retraite (PER) : permettent de constituer un capital ou de percevoir une rente à la retraite, avec des avantages fiscaux à la clé. Le versement des fonds se fait de manière libre ou programmée, avec des avantages fiscaux significatifs. Les versements peuvent être déduits du revenu imposable, sous certaines conditions, offrant ainsi une réduction d’impôt immédiate. Les fonds accumulés peuvent être retirés sous forme de capital ou de rente viagère au moment de la retraite, bien que les retraits avant la retraite soient généralement pénalisés, sauf exceptions (achat de la résidence principale, expiration des droits au chômage, invalidité, etc.). Le PER se décline en trois catégories : individuel, catégoriel, et d’entreprise, chacun avec des spécificités propres, notamment en termes de gestion et de transférabilité. Les sorties en capital à la retraite sont soumises à l’impôt sur le revenu, tandis que les rentes sont imposées comme des pensions de retraite.

: permettent de constituer un capital ou de percevoir une rente à la retraite, avec des avantages fiscaux à la clé. Le versement des fonds se fait de manière libre ou programmée, avec des avantages fiscaux significatifs. Les versements peuvent être déduits du revenu imposable, sous certaines conditions, offrant ainsi une réduction d’impôt immédiate. Les fonds accumulés peuvent être retirés sous forme de capital ou de rente viagère au moment de la retraite, bien que les retraits avant la retraite soient généralement pénalisés, sauf exceptions (achat de la résidence principale, expiration des droits au chômage, invalidité, etc.). Le PER se décline en trois catégories : individuel, catégoriel, et d’entreprise, chacun avec des spécificités propres, notamment en termes de gestion et de transférabilité. Les sorties en capital à la retraite sont soumises à l’impôt sur le revenu, tandis que les rentes sont imposées comme des pensions de retraite. Contrats de retraite par capitalisation : offrent une sortie en rente ou en capital à la retraite, basée sur les contributions accumulées.

Toutes les raisons d’épargner

Sécurité financière : l’épargne de précaution est primordiale pour se prémunir contre les aléas de la vie, comme les urgences médicales, les réparations importantes ou la perte d’emploi. Elle assure ainsi une sécurité financière immédiate.

: l’épargne de précaution est primordiale pour se prémunir contre les aléas de la vie, comme les urgences médicales, les réparations importantes ou la perte d’emploi. Elle assure ainsi une sécurité financière immédiate. Réalisation de projets : accumuler des fonds dans un plan d’épargne de projet permet de financer des ambitions telles que l’achat d’une maison, l’acquisition d’une voiture neuve ou le financement des études supérieures, sans recourir à un endettement excessif.

: accumuler des fonds dans un plan d’épargne de projet permet de financer des ambitions telles que l’achat d’une maison, l’acquisition d’une voiture neuve ou le financement des études supérieures, sans recourir à un endettement excessif. Optimisation des retours sur investissements : l’épargne de placement offre la possibilité de fructifier son capital sur le long terme, en tirant profit des marchés financiers ou d’autres formes d’investissements productifs, malgré une exposition à des risques variables.

: l’épargne de placement offre la possibilité de fructifier son capital sur le long terme, en tirant profit des marchés financiers ou d’autres formes d’investissements productifs, malgré une exposition à des risques variables. Préparation de la retraite : dans un contexte où les systèmes de retraite traditionnels deviennent de plus en plus incertains, constituer une épargne retraite est essentiel pour maintenir son niveau de vie une fois les activités professionnelles terminées.

: dans un contexte où les systèmes de retraite traditionnels deviennent de plus en plus incertains, constituer une épargne retraite est essentiel pour maintenir son niveau de vie une fois les activités professionnelles terminées. Avantages fiscaux : de nombreux plans d’épargne offrent des incitations fiscales qui réduisent le fardeau fiscal des épargnants, rendant l’épargne encore plus attractive et profitable.

Ces diverses motivations soulignent l’importance de l’épargne non seulement comme une nécessité, mais aussi comme une stratégie financière astucieuse dans la gestion de ses finances personnelles.

Des conseils supplémentaires pour épargner :

Ces plans d’épargne varient selon les institutions financières. Ils peuvent offrir des avantages spécifiques en fonction des besoins individuels et des conditions de marché. Il est essentiel de bien comprendre chaque option et de consulter un conseiller financier pour aligner vos choix d’épargne avec vos objectifs personnels et votre tolérance au risque.

