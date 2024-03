Dans un contexte où la préparation de la retraite s’impose comme un enjeu crucial pour les Français, les solutions d’épargne dédiées se multiplient. Parmi elles, le Plan d’Épargne Retraite (PER) attire particulièrement l’attention. Ce dispositif, flexible et incitatif, répond à un double objectif : se constituer un capital pour l’avenir tout en bénéficiant d’avantages fiscaux dès aujourd’hui. Focus sur Cachemire PER de La Banque Postale, une offre qui conjugue performance et sécurité.

Qu’est-ce qu’un PER (Plan d’Épargne Retraite) ?

Le PER est un produit d’épargne long terme conçu pour la préparation de la retraite. Ce dispositif permet à l’épargnant de se constituer une réserve financière, mobilisable sous forme de rente ou de capital à l’échéance de la vie active. Sa particularité réside dans sa fiscalité avantageuse : les versements effectués peuvent être déduits du revenu imposable, offrant ainsi un levier de réduction d’impôt significatif.

Le PER embrasse trois formes : individuelle, collective, ou obligatoire, s’adaptant ainsi aux besoins de chacun, salarié ou indépendant.

Cachemire PER : l’offre phare de La Banque Postale pour une retraite sereine

Face à l’importance croissante de la prévoyance retraite dans le paysage financier actuel, La Banque Postale propose Cachemire PER, une solution d’épargne retraite innovante et avantageuse. Conjuguant flexibilité, performance, et sécurité, ce plan s’adapte aux différents profils d’épargnants, offrant une gestion sur mesure et des bénéfices fiscaux attractifs pour construire sereinement son futur. Découvrez ci-dessous notre avis sur le PER de La Banque Postale / Laposte.

Une offre taillée pour tous les profils d’épargnants

Cachemire PER brille par sa capacité à s’adapter à une multitude de situations et d’objectifs financiers. Qu’il s’agisse d’individus à la recherche d’une initiation au monde de l’investissement ou de financiers aguerris, cette solution de La Banque Postale offre un éventail de possibilités. En mettant en avant des stratégies de gestion diversifiées, Cachemire PER se positionne comme une solution d’épargne retraite résolument complète et personnalisable :

Gestion Horizon , pour ceux qui souhaitent une allocation s’adaptant automatiquement à l’approche de la retraite ;

, pour ceux qui souhaitent une allocation s’adaptant automatiquement à l’approche de la retraite ; Gestion Libre , permettant une sélection personnalisée parmi un vaste choix de supports ;

, permettant une sélection personnalisée parmi un vaste choix de supports ; Mandat d’arbitrage, confiant la gestion de l’épargne à des experts pour une optimisation du portefeuille.

Fiscalité allégée et flexibilité remarquable

Au-delà de son aspect modulable, Cachemire PER offre des avantages fiscaux non négligeables, soulignant l’intérêt de planifier sa retraite avec discernement. La possibilité de déduire les versements de l’impôt sur le revenu constitue un atout majeur, tout comme les conditions de déblocage anticipé de l’épargne pour l’acquisition d’un bien immobilier ou lors de situations imprévues, soulignant ainsi la volonté de La Banque Postale de proposer un produit évolutif et attentif aux besoins de ses clients.

Distinctions et qualité reconnues

La renommée de Cachemire PER ne cesse de croître, comme en témoignent les multiples récompenses reçues, telles que le Label d’Excellence 2022 par Les Dossiers de l’Épargne et le Trophée 2022 du meilleur PER individuel par Le Revenu. Ces distinctions mettent en lumière l’engagement de La Banque Postale envers l’excellence et la qualité de ses services, affirmant Cachemire PER comme une solution d’épargne retraite de premier choix.

Un accès simplifié à l’épargne retraite

Cachemire PER se distingue par son seuil d’entrée relativement bas. Avec un versement initial de 500 euros seulement, ce plan s’ouvre à un large public, démocratisant l’accès à l’épargne retraite. Cette accessibilité est un atout considérable, invitant les épargnants, quel que soit leur niveau de revenu, à prendre en main leur avenir financier.

Une offre promotionnelle attrayante

La Banque Postale ne manque pas de valoriser Cachemire PER à travers des offres promotionnelles ponctuelles. Par exemple, la campagne offrant jusqu’à 100 euros pour toute adhésion à un premier contrat Cachemire PER souligne la volonté de la banque d’encourager les démarches proactives en matière de préparation à la retraite. Ces incitations financières sont autant d’opportunités pour les nouveaux souscripteurs de maximiser leur investissement initial.

Des options de sortie flexibles

Lors de la liquidation des droits à la retraite, Cachemire PER offre des modalités de sortie particulièrement flexibles, permettant de choisir entre une rente viagère, une sortie en capital total ou fractionné. Cette polyvalence assure aux épargnants une liberté sans précédent dans la gestion de leur épargne au moment de leur passage à la retraite, adaptant les retours d’investissement à leurs besoins spécifiques de revenus ou de projets de vie.

Protection renforcée en cas de sinistre

Cachemire PER inclut également une garantie plancher en cas de décès, offrant une sécurité supplémentaire à l’épargnant et à sa famille. Cette protection garantit que, quelles que soient les fluctuations du marché, la somme investie (et potentiellement plus, selon les conditions du contrat) sera versée aux bénéficiaires désignés, assurant ainsi une tranquillité d’esprit non négligeable dans la gestion de son patrimoine.

Un accompagnement personnalisé

La Banque Postale met l’accent sur l’accompagnement personnalisé de ses clients dans la gestion de leur Cachemire PER. Outre les options d’arbitrage automatique qui simplifient la gestion de l’épargne, les conseillers sont disponibles pour aider à affiner les choix d’investissement en fonction de l’évolution des marchés et des objectifs personnels de l’épargnant. Ce suivi expert contribue à optimiser les performances du PER et à ajuster la stratégie d’épargne en fonction des besoins changeants de l’investisseur.

Préparer sa retraite avec Cachemire PER de La Banque Postale, c’est choisir la voie d’un investissement réfléchi et d’une gestion personnalisée de son épargne. Ce produit d’assurance vie offre un cadre idéal pour bâtir son projet de vie post-activité, en alliant perspectives de rendement et avantages fiscaux. Avec Cachemire PER, la retraite se prépare sereinement, dans un environnement fiscal incitatif et grâce à des options de placements diversifiées. Une solution à envisager pour qui souhaite conjuguer préparation de la retraite et optimisation fiscale.

Pour plus d’informations, consultez : https://www.labanquepostale.fr/particulier/epargner/assurance-vie-et-solution-retraite/cachemire-per.html

