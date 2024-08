Chaque année, à l’approche de l’été, la même question se pose : « Subirons-nous une vague de chaleur ? » Pour 2024, Météo France a déjà annoncé des températures estivales plus élevées que d’habitude. Cependant, certaines régions seront plus impactées que d’autres. Alors, si vous prévoyez des vacances de dernière minute pour ce mois d’août, vous êtes à la bonne adresse.

Même si le printemps 2024 a été frais et pluvieux, les météorologues prévoient un été chaud. Il y a 50 % de chances d’avoir un été plus chaud, 30 % pour des températures normales. Enfin, 20 % pour un été plus frais. L’été s’annonce particulièrement intense en France, avec des vagues de chaleur attendues dans plusieurs régions. Celles-ci touchant surtout le pourtour méditerranéen

Le Sud en alerte

Le Sud de la France, incluant des régions comme l’Aquitaine, la vallée du Rhône, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Languedoc-Roussillon, sera particulièrement affecté. Ces zones sont déjà habituées à des étés chauds, mais 2024 pourrait voir des records de température. Les facteurs tels que le faible niveau de précipitations et les épisodes caniculaires fréquents aggravent la situation. Les habitants comme les vacanciers de ces régions devront se préparer à des conditions météorologiques extrêmes.

Entre le 28 juillet et le 1er août, plusieurs stations du sud-est de la France ont dépassé à plusieurs reprises les 40 °C. Un rapport effectué par Guillaume Séchet de Météo Villes. En tout, 21 stations du réseau national ont franchi ce seuil. Les températures les plus élevées ont été enregistrées à Arcs-sur-Argens (Var) le 1er août avec 41,2 °C et à Granès (Aude) le 30 juillet avec 41,1 °C. Bordeaux (Gironde) a atteint 40,2 °C le 29 juillet.

Où partir pour profiter de la mer sans avoir trop chaud ?

Si vous cherchez une destination pour profiter de la mer sans subir les fortes chaleurs estivales, la Bretagne est idéale. Cette région, située au nord-ouest de la France, offre des températures plus clémentes grâce à son climat océanique.

En plus de ses magnifiques côtes et plages, la Bretagne est souvent épargnée par les vagues de chaleur, même en plein été. Des destinations comme Saint-Malo, la Côte de Granit Rose ou encore les îles bretonnes garantissent des vacances agréables et rafraîchissantes. Vous serez loin des températures extrêmes des zones les plus chaudes en France.

Canicule en France : les dernières infos

Les températures restent élevées dans le sud-est de la France, et Météo France craint de nouvelles alertes canicule pour la fin de cette semaine. De fortes chaleurs peuvent toucher l’ensemble du pays. Après une intense vague de chaleur, une grande partie du pays respire début août, même si la vigilance orange a été levée progressivement dans le Sud.

Les températures en France seront très élevées durant le week-end des 10 et 11 août. Dans le Sud-Ouest, le mercure pourrait dépasser les 40 °C. Dans l’Ouest, certaines régions pourraient voir les températures atteindre 35 °C.

Cet épisode de chaleur résulte d’une « pulsion d’air chaud » provenant du Sud-Ouest, explique Yann Amice, météorologue pour Weather & Co. Des systèmes perturbés se formant sur l’Atlantique changeront le flux d’altitude de l’ouest au sud-ouest, amenant de l’air chaud de l’Afrique du Nord et de l’Espagne. Cette dynamique sera renforcée par une dépression en Espagne, qui poussera également de l’air chaud vers la France.

Les astuces pour affronter la canicule en pleines vacances

La France traverse une période de canicule, avec Paris et l’Île-de-France touchés par des températures extrêmes. Essayer de rester informé et de suivre les bonnes pratiques pour faire face à cette chaleur. En plus des précautions d’usage sur l’hydratation et la protection solaire, voici quelques autres conseils judicieux.

Fermez les volets et rideaux le jour pour bloquer la chaleur. Utilisez des ventilateurs ou des climatiseurs, et aérez le soir pour faire entrer l’air frais. Privilégiez les activités calmes à l’ombre comme la lecture, les musées ou les jeux de société. Les piscines et parcs aquatiques sont aussi d’excellentes options pour se rafraîchir.

Concoctez-vous un « kit de survie canicule » à emporter partout avec vous :

Brumisateur ;

Mini ventilateur

Une gourde pliable ;

Un mini déodorant ;

Un stick d’écran solaire

Les autorités mettent en place des mesures pour garantir la sécurité de tous. N’hésitez pas à faire appel à la plateforme téléphonique « canicule info service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit). Toujours ouverte en cas d’épisode de forte chaleur, tous les jours de 9 h à 19 h.

Restez vigilants

L’été 2024 en France sera marqué par des vagues de chaleur intenses, particulièrement dans les zones les plus chaudes en France comme le sud-est et le sud-ouest. Alors que les températures devraient dépasser les 40 °C dans certaines régions, il est crucial de se préparer et de prendre des mesures pour rester au frais et en sécurité.

Cependant, tout n’est pas sombre. La Bretagne, avec son climat océanique, offre une échappatoire rafraîchissante pour ceux qui souhaitent échapper à la chaleur extrême. Profitez des plages magnifiques et des températures clémentes de cette région pour des vacances estivales agréables. Il sera important de pouvoir anticiper et de vous adapter pour traverser cette période caniculaire en toute sérénité. Préparez-vous, mais n’oubliez pas de savourer les plaisirs de l’été, même dans les zones les plus chaudes en France.

