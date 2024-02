Toxicité en couple : qu’est-ce que le « spider webbing » ?

Lorsqu’on est dans une relation amoureuse ou amicale, il peut malheureusement arriver de tomber sur une personne toxique qui littéralement vous vampirise votre énergie. Qu’il s’agisse de pervers narcissique qui tente de vous rabaisser ou d’une personne qui n’a pas conscience du mal qu’elle fait, elle peut utiliser ce qu’on appelle le « spider webbing » contre vous. On vous explique.

Reconnaître une relation toxique pour s’en sortir

En couple ou dans une relation d’amitié, il est important de bien communiquer pour gérer au mieux les conflits, car ces derniers peuvent arriver, et ce n’est pas anormal.

Toutefois, il arrive dans certaines relations que les conflits et les discordes soient plus nombreuses et même qu’il y ait des tensions malsaines et subtiles. C’est souvent ce qui arrive avec une relation toxique ou lorsqu’on a affaire à un pervers narcissique.

Dans une relation toxique, la personne perd son énergie vitale à force d’être rabaissée, maltraitée, abusée, trahie, par son ou sa partenaire ou son ami(e). Le pervers narcissique, par exemple, essaie tout le temps de rendre sa victime mal à l’aise, de l’isoler de ses proches, ou encore de lui faire perdre confiance en elle.

Nous vous avions déjà expliqué comment reconnaître une relation toxique. Mais, nous ne vous avions pas évoqué une facette de la toxicité relationnelle : le spider-webbing, un anglicisme qui reflète un comportement toxique en amour ou en amitié.

Qu’est-ce que la technique de manipulation « spider webbing » ?

Qu’est-ce que c’est ? Comme son nom l’indique, cela désigne le fait de tomber dans la toile de l’araignée. Une toile dans laquelle la victime peut se débattre comme elle veut, elle ne pourra pas s’échapper, piégée.

Concrètement, il s’agit d’une technique de manipulation par les sentiments qui consiste à justifier des comportements toxiques par trop d’affection. Exemple : « mais non, je ne dis pas que t’es grosse, mais je t’aime, je ne veux pas que tu aies des problèmes de santé » (alors que la personne n’est pas en surpoids).

Autre exemple : « Tu vas vraiment aller voir tes copines alors que je fais tout pour notre relation ? ». Voilà, en gros, c’est une sorte de chantage affectif, la personne toxique a un comportement ou des mots méchants / isolants, mais vous ne pouvez pas lui reprocher car elle vous aime trop. C’est en tout cas ce qu’elle veut.

Comment en finir avec une personne malsaine pour vous ?

Finalement, la victime se retrouve souvent bloquée dans la relation et ne peut pas en sortir. Heureusement, nous avons quelques conseils pratiques sur le sujet.

Premièrement, nous vous conseillons de faire l’ultime test de l’oiseau pour savoir si votre partenaire vous écoute vraiment. C’est un bon indicateur en plus des autres présentés dans notre article sur les relations toxiques.

Et si effectivement, vous vous sentez mal dans votre relation et que vous pensez que votre partenaire est toxique, n’hésitez pas à appliquer ces conseils pour sortir d’une relation malsaine.

