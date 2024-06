Top 5 des meilleures plateformes pour acheter des abonnés TikTok

Internet et les réseaux sociaux ont donné la possibilité à tout le monde de devenir célèbre et d’être connu par tous. Parmi ces nombreux médias, le réseau social TikTok est devenu la plateforme ultime pour accéder au succès. Pour les débutants, cela ne se fait pas sans mal. L’achat de followers TikTok peut toutefois être une alternative pour se démarquer du lot. Découvrez ici le top 5 des meilleurs sites internet qui permettent d’acheter des abonnés TikTok de qualité.

Pourquoi est-il important d’avoir un grand nombre de followers TikTok sur son compte ?

Près d’un milliard de personnes utilisent TikTok dans le monde. Beaucoup d’entre elles trouvent la visualisation de vidéos plus distrayantes, ce qui rend la plateforme plus intéressante et plus appréciée. Ainsi, avec ces 170 millions de vues par minutes, de nombreux utilisateurs affluent dans l’espoir d’y gagner en popularité.

L’un des paramètres qui dénotent de cette popularité est le nombre de followers que le créateur de contenu détient. Il faut noter qu’il n’est pas du tout aisé de faire grandir ce nombre. C’est pour cela qu’il est possible d’acheter abonnés TikTok pas cher.

Le nombre de followers TikTok sur un compte n’est pas seulement un chiffre qui fait la fierté d’un créateur de contenu. C’est le signe que les utilisateurs s’intéressent à ces contenus et que ces derniers ont de la valeur pour les internautes. En cliquant sur le bouton « suivre », l’internaute montre qu’il veut rester en contact avec le compte et apprendre davantage sur lui.

La première raison qui prouve l’importance des followers TikTok est l’audience qu’il apporte. En effet, une audience active et importante confirme non seulement la légitimité de celui qui est derrière le profil, mais aussi celle de sa création et de tout ce qui s’y fait.

Cela est d’autant plus primordial pour les marques ou les entreprises qui se trouvent sur la plateforme. Avec ce nombre de followers, la portée et l’engagement évolueront également. Plus il y a de followers, plus les contenus publiés pourront parvenir aux autres utilisateurs qui ne se sont pas encore abonnés. TikTok met lui-même en avant les comptes concernés grâce aux différentes fonctionnalités et à l’algorithme qu’il possède.

Une autre raison qui montre l’importance d’avoir une grande communauté de followers est la crédibilité qu’elle fournit. Les abonnés attirent d’autres abonnés puisque ces derniers s’intéresseront au profil en voyant tous ces utilisateurs qui le suivent déjà. Cela les met plus vite en confiance quant à la qualité des informations qui se trouveront dans les contenus vidéo ou les stories qui seront publiées.

Par ailleurs, avoir beaucoup de followers a un impact sur le revenu des créateurs de contenu. Pour être payé sur TikTok, un influenceur doit avoir au moins 10 000 abonnés sur son compte. Avec ce nombre, il y aura des opportunités de collaboration ou d’affiliation avec des sponsors ou une marque donnée dont le souhait est d’étendre leur marché cible.

Les marques ou les entreprises dont les objectifs ne sont pas focalisés sur les réseaux sociaux peuvent toutefois gagner de potentiels prospects par ce biais. En effet, les utilisateurs de TikTok sont plus susceptibles d’acheter un produit qu’ils ont découvert sur ce média.

Avoir cette grande communauté de followers est donc un atout inestimable puisqu’il donne la preuve que le compte promeut des contenus sûrs et de confiance.

VOIR AUSSI : Pourquoi TikTok Ads devient incontournable pour les marques ?

Sélection des meilleurs sites où il est possible d’acheter des followers sur TikTok en 2024

De nombreuses personnes accèdent à leur compte TikTok au quotidien pour suivre ou créer des vidéos. Cela rend la quête de followers encore plus difficile pour les créateurs de contenu qui doivent chaque fois redoubler d’efforts et trouver des tactiques pour ne pas se noyer dans cette énorme masse de concurrents.

Acheter des followers TikTok, des likes ou des vues est l’une des stratégies marketing auxquelles beaucoup ont recours. L’objectif principal est de booster rapidement l’activité d’un profil Tiktok et de lui permettre une bonne croissance. Par conséquent, la page gagnera plus de visibilité avec une audience importante et plus active.

Il existe de nombreux sites où les utilisateurs peuvent procéder à l’achat de followers TikTok, de vues ou autres à de différents tarifs. Toutefois, l’essentiel est de choisir des sites qui vendent des services sûrs et de qualité. Cela permet d’éviter les arnaques et les followers provenant de faux comptes.

Le tableau ci-dessous donne un classement des 5 meilleurs sites qui fournissent des packs de vrais followers et de bonne qualité en 2024.

Numéro de classement Sites web Note 🥇 Followerest 9.9 / 10 ⭐️ 🥈 AcheterLikeetFollow 9.5 / 10 ⭐️ 🥉 InfluLife 9 / 10 ⭐️ 4️⃣ AchatLikes 8.5 / 10 ⭐️ 5️⃣ Top4smm 8 / 10 ⭐️

🥇 – Followerest : pour s’offrir de vrais followers TikTok pas cher et de bonne qualité

Un achat de followers permet à un créateur de contenu de donner un coup de pouce à son compte. Pour cela, le site Followerest peut être d’une grande aide. Il est mondialement connu comme une plateforme de référence pour faire des achats de followers TikTok pas cher, de qualité et tout à fait actifs pour des résultats satisfaisants.

Les différentes gammes de services proposés par le site.

Followerest fournit à sa clientèle un large éventail de services en ligne. Pour le réseau social TikTok, plusieurs produits ou services sont disponibles. Il y a entre autres les :

abonnés ;

vues;

likes ;

commentaires ;

live vues ;

partages.

Par ailleurs, en plus des achats pour TikTok, il est possible de bénéficier des services sur d’autres médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et bien d’autres. Il existe aussi une gamme spécialement conçue pour les acheteurs français ainsi que tous ceux qui cherchent à atteindre un public purement français.

Les tarifs pour acheter des followers sur Followerest

Les prix sur Followerest dépendent du package des abonnés à vendre. Ils augmentent avec ce dernier. De plus, la plateforme s’efforce de fixer des prix qui soient abordables à tous les budgets.

Les packs varient de 50 à 100 000 abonnés TikTok avec des tarifs qui vont de 1.79 euro à 1 266.99 euros.

Les packs de 100, 200, 250 et 500 followers TikTok sont vendus respectivement à 2.29 euros, 4.09 euros, 4.89 euros et 9.59 euros.

Les packs de 1000 (la demande la plus fréquente), 2000, 2 500 et 5 000 followers TikTok sont respectivement disponibles à 17.99 euros, 33.99 euros, 41.69 euros et 81.99 euros ;

Les packs de 7 000, 7 500 et 10 000 followers TikTok sont vendus à 113.49 euros, 119.99 euros, 159.99 euros ;

Les packs de 15 000, 20 000 et 50 000 followers TikTok sont vendus à 238.99 euros, 286.99 euros et 673.99 euros.

Quelques bénéfices liés à l’utilisation de Followerest

Pour éviter d’éventuels désagréments sur sa page suite à un achat de followers TikTok, il est important d’opter pour des sites, comme Followerest, qui donnent des résultats avérés. Choisir cette plateforme pour bénéficier de ces services virtuels apporte quelques bénéfices qui font qu’elle vaut le détour.

L’acquéreur peut être sûr d’avoir une certaine confidentialité et une sécurité quant à l’achat qui a été effectué. Aucun mot de passe n’est requis et le site ne garde aucune trace d’un quelconque type d’achat d’abonnés TikTok.

Les commandes sont simples à faire. Il faut juste choisir le pack à acheter, fournir un e mail et le lien sur lequel il doit être ajouté et passer au paiement. Pour faire ces paiements, plusieurs moyens sont disponibles (Visa, MasterCard, Maestro, Apple Pay, Google Pay). Le paiement par PayPal n’est toutefois pas encore possible.

Par ailleurs, un service client est mis en place par l’entreprise pour répondre aux préoccupations des clients et les accompagner pendant l’achat, et même après la transaction.

VOIR AUSSI : TikTok : comment créer des vidéos virales ?

🥈 – AcheterLikeetFollow

AcheterLikeetFollow est le deuxième dans cette sélection des meilleurs sites web pour acheter de vrais followers TikTok. Sur Trustpilot, cette entreprise a obtenu une excellente note des clients pour l’achat de followers TikTok (note de 4.7/5 par les clients). Elle propose des forfaits de followers TikTok français et internationaux de bonne qualité.

Pourquoi opter pour AcheterLikeetFollow pour ces services ou produits en ligne ?

Le site AcheterLikeetFollow est connu de ses clients pour ses prix abordables. La livraison des packs se fait dans les plus brefs délais et un service client est disponible 24h/24 pour répondre à la moindre préoccupation de la clientèle, même pour savoir comment acheter des followers TikTok.

De plus, plusieurs autres médias sociaux comme Facebook ou Instagram sont desservis par le site.

Grille tarifaire des services offerts par le site

Les packs vont de 100 à 10 000 abonnés TikTok. Les prix dépendent également du pack. Ils varient de 1.80 à 326.06 euros.

🥉 – InfluLife

Le site InfluLife figure également dans cette liste des meilleurs sites pour acheter des abonnés TikTok. Plusieurs personnes l’utilisent pour avoir une bonne audience sur leur profil TikTok et leur contenu le plus rapidement possible.

Pourquoi faut-il choisir InfluLife ?

Sur InfluLife, l’achat de followers se fait selon la qualité (basique ou premium). Le client peut donc faire son choix selon l’objectif qu’il souhaite atteindre sur son compte. De plus, l’entreprise est à l’écoute de l’acheteur en cas de problème. Plusieurs moyens de paiement sont également disponibles tels que PayPal, MasterCard, etc.

Les prix des différents services

À partir de 6.99 euros, il est déjà possible d’acheter des abonnés sur TikTok sur ce site web. Les forfaits vont de 100 à 50 000 abonnés TikTok.

VOIR AUSSI : TikTok : comment utiliser les hashtags ?

4️⃣ – AchatLikes

AchatLikes est également une plateforme sûre où l’on peut faire un achat d’abonnés TikTok.

Pourquoi opter pour ce site ?

Cette entreprise française est connue de beaucoup de ses clients pour ses services ou produits actifs et de bonne qualité. Les followers achetés seront ajoutés aux comptes de manière progressive pour permettre une croissance organique. C’est d’ailleurs un détail qui est apprécié par les prospects.

Prix des différents services

Les différentes options vont de 100 à 100 000 followers TikTok. Le prix, quant à lui, varie de 4.99 à 789.99 euros.

5️⃣ – Top4smm

Il est le dernier sur cette liste des meilleurs sites pour acheter des abonnés pour TikTok, mais il n’en demeure pas moins important.

Pourquoi choisir Top4smm ?

Ce site promet à sa clientèle des achats avec garantie, sûrs et selon la progression de son choix. Les followers TikTok vendus sont de qualité et actifs. De plus, une équipe d’assistance est disponible pour apporter son aide en cas de problème pendant l’achat de followers. Pour le paiement, il peut être effectué par carte bancaire ou par PayPal.

Tarif des services offerts

Les packs sur ce site web vont de 50 à 1 000 avec une fourchette de prix allant de 0.5 à 9.9 dollars. Par ailleurs, il est possible de faire des commandes personnalisées selon les besoins.

VOIR AUSSI : TikTok : avantages et inconvénients de l’application

Quelques avantages d’un achat d’abonnés TikTok

Contrairement aux idées reçues de plusieurs personnes, l’achat de followers TikTok n’est pas un acte foncièrement mauvais. Au contraire, acheter des followers TikTok constitue une approche numérique moderne qui permet de booster la cote de popularité et la visibilité du compte.

Ainsi, acheter des followers TikTok peut apporter plusieurs avantages comme une meilleure visibilité du profil. Cet ajout aura un effet boule de neige sur le compte qui peine à se faire connaître ou celui qui a perdu un nombre important de followers sur TikTok.

De plus, cet achat de fans permettra de booster sa rémunération sur TikTok et d’attirer des marques ou des entreprises pour d’éventuelles collaborations.

VOIR AUSSI : Combien rapporte 1 million de vues sur TikTok ?

Questions fréquemment posées (FAQ)

Acheter des abonnés TikTok comporte-t-il des risques ? Lorsque l’achat se fait dans les conditions qu’il faut, cela ne devrait pas poser de problème. C’est la raison pour laquelle il est important de choisir un site sûr, de qualité irréprochable et ayant déjà une bonne expérience dans le domaine. Faut-il acheter des followers TikTok spécialement ciblés ou plutôt des followers internationaux ? Ce choix dépend du besoin du client. Si l’objectif est d’atteindre un public spécifique, le choix du type de l’achat de followers TikTok est alors vite fait. Si, par contre, l’objectif est d’atteindre un public plus large, il faudra alors choisir d’acheter des followers TikTok internationaux.

L’essentiel à retenir

TikTok est l’un des médias sociaux les plus concurrentiels du monde digital. Une marque ou une entreprise qui se veut émergente a tout intérêt à y faire ses preuves. Cependant, se faire un nom sur ces types de réseaux sociaux est un travail acharné. Pour rapidement faire bouger les choses et gagner en visibilité, il est donc possible d’acheter des followers TikTok.

Notez cet article