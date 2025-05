Des destinations pour les fans de films, cela existe vraiment ? En effet, vous y avez déjà pensé, mais vous avez un peu peur du ridicule. Rassurez-vous, vous êtes loin d’être le seul à couver ce désir en tant que cinéphile qui se respecte. C’est même devenu une nouvelle forme de tourisme en plein essor. Toutefois, vous ne savez pas où se trouvent exactement ces décors magnifiques dans Harry Potter, dans Star Wars ou encore Game of Thrones. Et bien, vous êtes au bon endroit. Il existe des lieux bien réels qui donnent vie à vos œuvres préférées. Ce phénomène, appelé set-jetting ou ciné tourisme, permet de suivre les traces de vos personnages favoris dans des décors authentiques. Voici notre sélection des 10 lieux incontournables pour tout cinéphile qui rêve de mêler voyage et cinéma.

Londres et l’Angleterre : immersion dans l’univers d’Harry Potter

Parmi les destinations pour les fans de films, Londres est sans conteste un passage obligé. La saga Harry Potter y a en effet laissé une empreinte indélébile. On peut y visiter le quai 9 ¾ à la gare de King’s Cross, ou encore plonger dans les coulisses des studios Warner Bros à Leavesden.

Le Royaume-Uni offre bien d’autres joyaux aux fans du sorcier. À ne citer que le château d’Alnwick (Poudlard dans les premiers films), la bibliothèque Bodléienne à Oxford ou encore la cathédrale de Durham. Plus au nord, le Jacobite Steam Train en Écosse, alias le Poudlard Express, traverse les paysages spectaculaires des Highlands pour une expérience magique grandeur nature.

VOIR AUSSI : Les destinations parfaites pour les fans d’anime et de manga ! Notre sélection

Wadi Rum et Pétra, Jordanie : des dunes intergalactiques

La Jordanie s’est imposée comme un studio à ciel ouvert. Le désert rougeoyant du Wadi Rum a en effet servi de décor à des chefs-d’œuvre tels que Lawrence d’Arabie, Star Wars : L’Ascension de Skywalker, Seul sur Mars et plus récemment Dune. Ce paysage mystique transporte immédiatement ses visiteurs dans un monde hors du temps.

À proximité, la cité antique de Pétra, taillée dans la roche, ajoute également une touche d’histoire et de mystère. Ces deux lieux offrent ainsi une combinaison unique pour les fans de science-fiction, d’aventure et de films historiques. Ils sont aujourd’hui considérés comme des destinations pour les fans de films en quête d’évasion spectaculaire.

Lac de Côme, Italie : décor de romance et d’élégance

Lieu de tournage de nombreuses scènes iconiques, le lac de Côme est une destination de rêve pour les amateurs de films romantiques. On y retrouve la Villa Balbianello, où a été tournée la scène du mariage secret entre Anakin Skywalker et Padmé Amidala dans Star Wars : Episode II.

Des films comme La Dolce Vita de Fellini ou Grand Hôtel avec Greta Garbo ont également été tournés dans des établissements prestigieux. Vous y verrez la Villa d’Este ou le Grand Hotel Tremezzo. En été, les ferries permettent de relier Bellagio, Côme et Tremezzo. Tout cela en profitant d’un décor digne des plus belles scènes de cinéma.

Tokyo, Japon : entre poésie urbaine et action

Cap sur l’Asie avec Tokyo, qui a servi de toile de fond à des œuvres aussi diverses que Lost in Translation, Kill Bill, The Wolverine ou encore Fast and Furious : Tokyo Drift. Le Park Hyatt, avec son bar panoramique immortalisé par Scarlett Johansson et Bill Murray, est un passage obligé.

Le temple Zojoji et les rues animées de Shibuya apportent une ambiance unique aux scènes d’action et aux moments contemplatifs. Tokyo est réellement une ville-cinéma. Un must pour les voyageurs en quête de destinations pour les fans de films contemporains et culturels.

VOIR AUSSI : Top destinations incontournables pour les fans de cosplay

Singapour : luxe et extravagance avec Crazy Rich Asians

Avec le succès planétaire de Crazy Rich Asians, Singapour est devenue un symbole de raffinement asiatique. Le film met en lumière des lieux somptueux comme l’hôtel Raffles, les Gardens by the Bay ou encore le Marina Bay Sands. Ce dernier abrite d’ailleurs un centre commercial, un hôtel de luxe et une piscine à débordement suspendue. Un bel avantage pour allier évasion personnelle et cinématographique.

En effet, cette destination combine cinéma, shopping et modernité dans un décor flamboyant. Un paradis pour les fans de comédies romantiques contemporaines, en quête de glamour et de modernité.

Palm Springs, USA: le rétro-chic de Don’t Worry Darling

La ville californienne de Palm Springs a été le décor principal du film Don’t Worry Darling. Avec ses maisons modernistes, ses palmiers et ses lignes géométriques, la ville recrée l’atmosphère de la ville fictive de Victory.

Des lieux comme le quartier de Canyon View Estates ou la Kaufmann Desert House rappellent l’esthétique des années 1950, à la croisée du rêve américain et de la dystopie. Palm Springs s’impose comme l’une des destinations pour les fans de films d’auteur à l’univers visuel marqué.

Écosse : le souffle historique d’Outlander et plus encore

L’Écosse n’est pas seulement le terrain de jeu d’Harry Potter. C’est surtout la terre natale de Outlander, série à succès qui magnifie ses paysages sauvages. Glen Coe, Fort William, le château de Doune ou Blackness attirent des visiteurs du monde entier.

Les amateurs de drames historiques et d’épopées celtiques trouveront leur bonheur dans ces paysages grandioses. Des visites guidées permettent de retracer les lieux exacts du tournage, tout en découvrant l’histoire réelle qui les sous-tend.

VOIR AUSSI : Top 10 des destinations les plus dangereuses en 2025 : des zones rouges à éviter à tout prix

Dubrovnik, Croatie : sur les traces de Game of Thrones

La ville de Dubrovnik a littéralement vu son tourisme exploser depuis son apparition dans Game of Thrones. Elle y incarne la fameuse capitale Port-Réal. Ses murailles médiévales, son port et ses ruelles pavées sont immédiatement reconnaissables par les fans de la série.

La ville propose aujourd’hui de nombreux tours thématiques, parfois animés par des figurants ou guides costumés. Un pèlerinage obligatoire pour tout fan de fantasy en quête d’expériences de voyage immersives.

Hawaï : jungle, dinosaures et romantisme

Les îles d’Hawaï offrent un décor aussi riche que varié pour les productions hollywoodiennes. Le Kualoa Ranch, sur Oahu, est mondialement connu pour avoir accueilli Jurassic Park. D’autres films comme Sans Sarah, rien ne va ou King Kong y ont également été tournés.

Des cascades vertigineuses aux plages de rêve, Hawaï est un cocktail de nature, de mystère et de spectacle. La meilleure période pour visiter reste le printemps ou l’automne, pour profiter pleinement des circuits sans la foule.

Buenos Aires, Argentine : passion et grands classiques

C’est dans la Casa Rosada que Madonna a chanté Don’t Cry for Me Argentina dans le film Evita. Buenos Aires a aussi servi de décor à Diversion avec Will Smith, notamment dans les quartiers bohèmes de San Telmo et colorés de La Boca.

Outre son patrimoine culturel riche, la ville séduit par sa capacité à mêler réel et fiction. Elle s’adresse aux fans de films engagés, musicaux ou à forte valeur historique. Si vous souhaitez découvrir une autre facette de l’Amérique du Sud, vous serez servi.

Bonus : d’autres destinations à ne pas manquer

Si les 10 lieux précédemment cités sont des incontournables, d’autres destinations pour les fans de films méritent également le détour. Parfois moins connues, ces perles du cinéma offrent des expériences tout aussi fascinantes pour les voyageurs curieux. Voici quelques exemples de lieux qui continuent de faire rêver petits et grands à travers les âges et les genres :

Tataouine, Tunisie : d ans le Sud tunisien, les décors naturels de Tataouine et du Chott el-Jérid ont servi à incarner la planète Tatooine . Le berceau d’Anakin et Luke Skywalker dans la saga Star Wars. Aujourd’hui encore, les fans affluent pour explorer les maisons troglodytes de Matmata, les anciennes kasbahs et les paysages désertiques qui ont inspiré George Lucas. Plusieurs structures du tournage sont toujours debout. Vous pourrez revivre l’ambiance galactique des premiers épisodes

ans le Sud tunisien, les décors naturels de et du ont servi à incarner la planète . Le berceau d’Anakin et Luke Skywalker dans la saga Star Wars. Aujourd’hui encore, les fans affluent pour explorer les maisons troglodytes de Matmata, les anciennes kasbahs et les paysages désertiques qui ont inspiré George Lucas. Plusieurs structures du tournage sont toujours debout. Vous pourrez revivre l’ambiance galactique des premiers épisodes Salzbourg, Autriche : rendue célèbre grâce à La Mélodie du bonheur, Salzbourg propose des circuits touristiques chantants à travers les lieux emblématiques du film

rendue célèbre grâce à La Mélodie du bonheur, propose des circuits touristiques chantants à travers les lieux emblématiques du film Casablanca, Maroc : même si le film Casablanca n’a pas été entièrement tourné dans la ville du même nom, son aura cinématographique reste immense. Le célèbre Rick’s Café , inspiré du décor original, accueille aujourd’hui les visiteurs dans une ambiance feutrée et nostalgique. De plus, la mosquée Hassan II , l’une des plus grandes du monde, a été aperçue dans Mission Impossible : Rogue Nation

même si le film Casablanca n’a pas été entièrement tourné dans la ville du même nom, son aura cinématographique reste immense. Le célèbre , inspiré du décor original, accueille aujourd’hui les visiteurs dans une ambiance feutrée et nostalgique. De plus, la , l’une des plus grandes du monde, a été aperçue dans Mission Impossible : Rogue Nation Bangkok, Thaïlande : un décor de cinéma à ciel ouvert. Il a notamment été utilisé pour Good Morning Vietnam, Bridget Jones : L’âge de raison, et bien sûr Very Bad Trip 2. Le Sky Bar du Lebua at State Tower, immortalisé dans ce dernier film, offre une vue imprenable sur la ville.

En élargissant son horizon au-delà des blockbusters hollywoodiens, on découvre que le monde entier est un immense plateau de tournage.

Pourquoi les fans voyagent pour le cinéma ?

Le ciné tourisme est bien plus qu’un simple effet de mode. Il s’agit d’un moyen de prolonger l’expérience cinématographique au-delà de l’écran. En visitant un lieu filmé, le spectateur devient acteur de sa propre aventure.

Ce type de tourisme favorise une connexion émotionnelle avec les films, tout en encourageant une nouvelle forme de découverte culturelle. Plus qu’un cliché Instagram, c’est une expérience sensorielle complète. Du Japon aux États-Unis, de la Croatie à l’Argentine, les destinations pour les fans de films offrent une nouvelle manière de voyager. Amateur de fantasy, de romance ou de thrillers psychologiques ? Ces lieux sont autant d’invitations à faire de votre passion cinématographique une aventure réelle.

Prêt à boucler vos valises pour vivre vos scènes préférées grandeur nature ?

Notez cet article