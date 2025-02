SCI familiale : quels avantages fiscaux ?

Créer une SCI familiale est une solution prisée pour gérer un patrimoine immobilier en famille. Ce type de société permet de faciliter la transmission des biens, d’optimiser la fiscalité et d’éviter l’indivision. Mais quels sont exactement les avantages fiscaux d’une SCI familiale ? Voici un tour d’horizon complet.

Qu’est-ce qu’une SCI familiale ?

Une SCI familiale (Société Civile Immobilière familiale) est une structure juridique permettant à des membres d’une même famille de détenir et de gérer ensemble un ou plusieurs biens immobiliers. Elle est créée par au moins deux associés, souvent des parents et leurs enfants, qui détiennent des parts sociales en fonction de leurs apports respectifs. Cette société facilite la gestion du patrimoine immobilier, la transmission des biens et offre plusieurs avantages fiscaux.

Créer une SCI familiale est une solution prisée pour gérer un patrimoine immobilier en famille. Ce type de société permet de faciliter la transmission des biens, d’optimiser la fiscalité et d’éviter l’indivision. Découvrez les 5 avantages fiscaux d’une SCI familiale.

1. Une gestion optimisée des droits de succession

L’un des principaux atouts d’une SCI familiale réside dans la facilité de transmission du patrimoine immobilier. Grâce à la division du capital en parts sociales, il est possible de transmettre progressivement le bien aux héritiers en bénéficiant d’exonérations fiscales.

Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 15 ans sans payer de droits de donation.

Une donation en nue-propriété permet de limiter les frais de succession tout en gardant l'usufruit du bien.

L'abattement fiscal est renouvelable, permettant une transmission progressive du patrimoine sans imposition excessive.

2. La possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS)

Par défaut, une SCI familiale est soumise à l’impôt sur le revenu (IR), ce qui signifie que les associés sont imposés personnellement sur leur quote-part des bénéfices. Cependant, la SCI peut opter pour l’impôt sur les sociétés (IS), une alternative qui peut s’avérer avantageuse selon les cas :

Amortissement du bien : à l'IS, la SCI peut amortir l'immobilier, ce qui réduit le bénéfice imposable.

Taux d'imposition réduit : l'impôt sur les sociétés est de 15% sur les premiers 42 500 € de bénéfice, contre un taux progressif à l'IR.

Moins de fiscalité sur les revenus locatifs si les bénéfices restent dans la société.

3. Une fiscalité plus souple sur la location

Une SCI familiale permet d’optimiser la fiscalité sur les revenus locatifs. Lorsque la SCI est soumise à l’IR, les associés sont imposés selon le régime des revenus fonciers, avec la possibilité de déduire de nombreuses charges :

Les intérêts d’emprunt

Les travaux d’entretien et d’amélioration

Les taxes foncières et autres frais de gestion

Cela permet de réduire l’assiette imposable et d’atténuer l’impact fiscal des loyers perçus.

4. Une exonération possible de l’IFI

Si les biens détenus par la SCI familiale sont loués et que la société est fiscalement transparente, les associés peuvent éviter d’être redevables de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) sur ces biens, à condition que l’activité ne soit pas purement patrimoniale.

5. Une flexibilité pour l’optimisation fiscale

La SCI familiale permet également de choisir la meilleure stratégie fiscale en fonction des objectifs patrimoniaux de la famille. Il est possible de :

Détenir un bien à plusieurs sans entrer en indivision.

sans entrer en indivision. Optimiser la fiscalité des transmissions grâce aux donations successives.

grâce aux donations successives. Bénéficier d’une exonération de plus-value après 30 ans de détention (dans le cadre d’une SCI à l’IR).

À retenir : les avantages fiscaux de la SCI familial

Avantage fiscal Explication Transmission facilitée Donation en nue-propriété avec abattement de 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans Option IS Possibilité d’amortir l’immobilier et bénéficier d’un taux réduit de 15 % sur les premiers 42 500 € de bénéfices Charges déductibles Intérêts d’emprunt, travaux, taxes foncières et autres frais Exonération IFI Possible si la SCI est transparente et loue ses biens Plus-value Exonération après 30 ans de détention dans le cadre d’une SCI à l’IR

Opter pour une SCI familiale offre donc de nombreux avantages fiscaux, à condition de bien anticiper la gestion et les choix fiscaux de la société. Que ce soit pour alléger la transmission du patrimoine, réduire l’impôt sur les revenus locatifs ou encore bénéficier d’un régime plus favorable sur la plus-value, cette structure permet une véritable optimisation fiscale. Toutefois, il est recommandé de se faire accompagner par un expert (notaire ou fiscaliste) pour en tirer le meilleur parti.

