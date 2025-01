Une réunion familiale est un de ces moments où les générations se retrouvent autour d’un repas copieux. Elles sont souvent synonymes de rires et de souvenirs partagés. Mais durant cet évènement, certaines personnes ne peuvent s’en empêcher de faire des remarques pouvant faire grincer des dents. Il y aura toujours un membre de la famille qui va poser une question sur votre situation amoureuse, professionnelle et même vos choix de vie. Ces phrases, même si elles sont bien intentionnées, peuvent devenir gênantes. Mais quels sont ces propos qu’on entend toujours ? Comment y répondre avec panache ? On vous répond.

10. Alors, tu es encore célibataire ?

Cette question revient constamment. Dans la majorité des familles, le couple est encore perçu comme une norme sociale. Les générations anciennes associent généralement le bonheur ou la réussite à la vie à deux. Pourtant, chacun avance à son rythme. Être célibataire n’est ni un défaut ni un échec.

Pour répondre à cette question avec tact, soyez sincère. Vous pouvez par exemple dire que vous prenez le temps de vous concentrer sur vous en ce moment. Pour ajouter un peu d’humour à votre réponse, n’hésitez pas à dire que vous préférez laisser une chance aux autres. Le plus important est de rester à l’aise et d’affirmer vos choix sans culpabilité.

9. C’est pour quand le mariage ?

Ce propos est souvent posé à ceux qui sont en couple depuis longtemps. Ils n’ont cependant pas encore officialisé leur union. En effet, pour les personnes âgées, le mariage est très important. Il est synonyme de stabilité dans un couple. Cependant, chaque couple vit à son propre rythme. Et de nos jours, chacun a ses propres priorités.

Pour répondre à cette question, adaptez votre ton à la situation dans laquelle vous vivez. Si vous n’êtes pas à fond pour le mariage, répondez que vous préférez attendre le bon moment, sans précipitation. Vous pouvez aussi transformer votre réponse en blague en disant que vous êtes encore en train de chercher la salle qui impressionnera tout le monde. Ici, le but est de faire comprendre aux autres, avec légèreté et franchise, que cette décision vous appartient avant tout.

8. Pas encore d’enfants ?

Cette question peut être ressentie comme très intrusive, surtout pour ceux qui font face à des difficultés de fertilité. Elle peut aussi être délicate pour ceux qui ont fait le choix de ne pas avoir d’enfants. Elle est pourtant douloureuse pour les personnes qui viennent de perdre un enfant.

Pour y répondre, faites-le avec bienveillance. Vous pouvez par exemple rediriger la conversation en changeant de discussion. Si la personne est très proche de vous, vous pouvez aussi lui exprimer vos sentiments, sans étaler vos vies personnelles. Et si vous souhaitez pousser vos limites, n’hésitez pas à souligner que ce n’est pas une question appropriée.

7. Tu fais quoi dans la vie maintenant ?

Cette question est posée par curiosité et peut être perçue comme un jugement. Cela se renforce pour ceux dont le parcours ne répond pas aux attentes familiales.

Pour répondre avec intelligence, misez sur ce qui vous passionne en disant que vous êtes en train de travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Pour relativiser, choisissez une réponse légère. Dites par exemple que vous prenez le temps de réfléchir à vos prochains projets, tout en rassurant la personne. Cependant, n’oubliez jamais d’être confiant et positif dans vos réponses. Et cela, quelle que soit votre situation.

6. Toujours au chômage ?

Certaines personnes pensent que si vous êtes au chômage, votre vie est un échec. Pourtant, ce n’est pas forcément le cas. Il se peut que vous soyez dans une période de réflexion ou de transition. Mais peu importe votre situation, dans vos réponses, essayez toujours de rassurer avec sérénité. Vous pouvez aussi mettre en avant vos projets en cours, si c’est le cas.

Dans tous les cas, faites savoir à la personne qu’il s’agit d’une situation temporaire, tout en lui montrant que vous êtes toujours proactif et optimiste.

5. Tu as pris/perdu du poids, non ?

Les remarques sur le physique d’une personne peuvent être maladroites, voire blessantes. Les personnes qui font ce propos ont souvent une obsession pour l’apparence. Ce genre de remarque peut être perçu comme une critique, surtout si la personne a des problèmes d’image corporelle. Pour y répondre, nous vous conseillons de :

changer de sujet ;

minimiser l’importance ;

reformuler la remarque en une simple question.

4. Quand est-ce que tu t’achètes une maison ?

C’est l’une des questions qui mettent le plus la pression, surtout si la personne traverse des difficultés financières. Pour y répondre, n’hésitez pas à expliquer votre situation actuelle. Vous pouvez par exemple dire que vous souhaitez acheter une maison. Mais que pour l’instant, vous préférez mettre de l’argent de côté pour un tel projet. Aussi, vous pouvez évoquer d’autres priorités en parlant du projet qui vous concentre en ce moment.

3. Moi, à ton âge, j’avais déjà…

Ce genre de comparaison peut être dévalorisant. Il peut créer une distance entre les générations. Pour y répondre, nous vous conseillons de reconnaître les différences en expliquant que les choses ont changé depuis. Pour éviter les longs débats, n’hésitez pas à changer de sujet.

2. Tu passes encore trop de temps sur ton téléphone

Cette remarque cible souvent les jeunes générations. Elle est généralement laissée par une personne qui ne comprend pas les usages modernes. Pour y répondre, dédramatisez avec légèreté en disant par exemple : « Je suis en train de répondre à des messages importants… et je vérifie les photos de famille ! » Vous pouvez aussi expliquer que le téléphone est un outil pratique, même pour rester connecté avec toute la famille.

1. On ne te voit jamais, tu devrais venir un peu plus souvent !

Cette remarque, même si elle est innocente, exprime souvent un sentiment de manque ou de frustration de la part de la personne qui la fait. Elle indique qu’elle aurait aimé passer plus de temps avec vous. Elle peut aussi être un moyen d’exprimer un besoin d’attention ou de lien familial.

Pour répondre à ce propos, expliquez votre situation en disant par exemple que votre emploi du temps est chargé. Vous pouvez aussi proposer une alternative en organisant une sortie après la réunion de famille, par exemple. Vous pouvez également proposer un compromis.

Bref, les réunions familiales sont des moments précieux, mais parfois source de propos qui peuvent être intimidants. Cependant, sachez que la plupart du temps, ces remarques sont bien intentionnées, même si elles viennent toucher des sujets sensibles. Savoir y répondre avec humour, bienveillance ou sincérité est très important. Vous allez ainsi maintenir l’harmonie et préserver les relations familiales.

