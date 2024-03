L’amour est souvent là où on l’attend le moins. Pour les célibataires du nord-Isère, il se pourrait bien que l’amour soit juste à côté, dans la ville voisine. Selon les données de l’application de rencontres Happn, certaines villes du nord-Isère se distinguent comme étant des lieux privilégiés pour les rencontres amoureuses. Voici un aperçu des villes où les célibataires ont le plus de chances de trouver l’amour.

Les villes du nord-Isère où l’amour est à portée de main

Bourgoin-Jallieu arrive en tête de liste. Cette ville est suivie de près par L’Isle-d’Abeau et Villefontaine. Ces trois communes sont géographiquement très proches, ce qui pourrait expliquer le nombre élevé de “crushs” entre célibataires. Ces villes sont connues pour leur dynamisme et leur attractivité, ce qui en fait des lieux de prédilection pour les rencontres.

Le reste du classement

Dans la suite du classement, on retrouve Vienne, La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, Roussillon, Heyrieux, La Tour-du-Pin et Saint-Jean-de-Bournay. Beaurepaire et La Côte-Saint-André se distinguent également, bien qu’elles soient juste en dehors du top 10. Ces villes donnent une variété d’opportunités pour les célibataires, allant des activités culturelles aux événements sportifs, en passant par les festivals et les marchés locaux.

L’heure idéale pour faire des rencontres

Selon Happn, l’heure la plus propice pour faire de nouvelles rencontres se situe autour de 16h30. Les jours environnants le week-end sont également une période optimale pour organiser des rendez-vous. C’est le moment où les gens ont généralement du temps libre et sont plus susceptibles de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes.

Si vous êtes célibataire et que vous vivez dans le nord-Isère, ces informations pourraient vous aider à trouver l’amour. Alors, pourquoi ne pas tenter votre chance dans l’une de ces villes ? Qui sait, vous pourriez bien y faire une rencontre qui changera votre vie. N’oubliez pas, l’amour peut se trouver au coin de la rue, il suffit parfois de lever les yeux de son téléphone et d’ouvrir son cœur à de nouvelles rencontres. Bonne chance dans votre quête de l’amour !

