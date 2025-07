Prowling : ce nouveau comportement toxique en amour qui inquiète

Le monde des relations amoureuses n’en finit plus d’inventer de nouveaux termes pour décrire des comportements souvent toxiques. Après le ghosting, le breadcrumbing ou encore le benching, voici le prowling. Moins connu pour le moment, mais de plus en plus observé dans les applications de rencontres et sur les réseaux sociaux, ce phénomène soulève des questions sur les nouvelles formes de manipulation émotionnelle.

Qu’est-ce que le prowling ?

Le prowling (de l’anglais to prowl, qui signifie « rôder ») désigne un comportement où une personne réapparaît ponctuellement dans la vie d’un ex ou d’une ancienne conquête, sans intention réelle de renouer une relation sérieuse. Elle ne prend jamais totalement ses distances, mais ne s’engage jamais non plus.

L’objectif n’est pas de revenir sincèrement vers l’autre, mais de maintenir une forme de présence, entretenir une ambiguïté et conserver une sorte de « porte ouverte ».

Quelques exemples typiques de prowling :

liker des stories Instagram ou des publications de temps en temps

Instagram ou des publications de temps en temps envoyer un petit message « coucou, comment tu vas ? » après plusieurs semaines ou mois de silence

« coucou, comment tu vas ? » après plusieurs semaines ou mois de silence répondre brièvement à une story sans réelle discussion derrière

sans réelle discussion derrière revenir régulièrement sur les réseaux pour rappeler subtilement son existence

Contrairement au ghosting (disparition soudaine), le prowler reste dans les parages, donnant juste assez de signes de vie pour relancer une curiosité ou une attente.

Pourquoi certaines personnes pratiquent-elles le prowling ?

Les motivations du prowling sont multiples et rarement très saines :

Narcissisme : le besoin d’être désiré ou de savoir qu’on a encore une emprise émotionnelle sur l’autre.

: le besoin d’être désiré ou de savoir qu’on a encore une emprise émotionnelle sur l’autre. Manque d’assurance : garder des « options » au cas où d’autres relations ne fonctionneraient pas.

: garder des « options » au cas où d’autres relations ne fonctionneraient pas. Peur de l’engagement : vouloir maintenir un lien sans s’investir pleinement.

: vouloir maintenir un lien sans s’investir pleinement. Contrôle émotionnel : jouer avec les attentes de l’autre pour se rassurer sur sa propre valeur.

Comme l’explique la psychologue américaine Stephanie Sarkis : « Ces comportements créent un ascenseur émotionnel frustrant pour celui qui les subit, renforçant la dépendance affective et la confusion. »

Les effets du prowling sur la personne ciblée

Pour la personne qui subit le prowling, les conséquences peuvent être lourdes :

difficulté à tourner la page

sentiment d’être manipulé

faux espoirs régulièrement ravivés

usure émotionnelle

perte de confiance en soi

Le prowling est souvent pernicieux, car il s’installe dans la durée et s’appuie sur de petits gestes apparemment anodins. Au fil du temps, il peut créer une forte confusion affective.

Comment réagir face au prowling ?

Reconnaître qu’on est victime de prowling est déjà une première étape. Voici quelques pistes pour se protéger :

Clarifier ses attentes : oser poser des questions directes quand l’autre revient : « Pourquoi tu reviens vers moi aujourd’hui ? »

: oser poser des questions directes quand l’autre revient : « Pourquoi tu reviens vers moi aujourd’hui ? » Prendre de la distance : ne plus répondre aux sollicitations superficielles.

: ne plus répondre aux sollicitations superficielles. Bloquer ou limiter les contacts sur les réseaux sociaux si cela vous aide à tourner la page.

sur les réseaux sociaux si cela vous aide à tourner la page. Travailler sur l’estime de soi : renforcer sa propre valeur en dehors du regard de l’autre.

La thérapeute Hannah King souligne : « Le prowling nourrit l’illusion d’une possible réconciliation, mais dans la grande majorité des cas, il ne s’agit que de maintenir une emprise psychologique. »

Un phénomène symptomatique des rencontres modernes

Le prowling est facilité par les réseaux sociaux et les applis de rencontre qui permettent de rester indirectement présent sans véritable engagement. Un simple like ou une réponse à une story peuvent suffire à relancer une spirale émotionnelle.

Dans une société où l’engagement devient parfois effrayant, ces comportements reflètent aussi une difficulté grandissante à assumer des choix clairs en matière de relations affectives.

Le prowling peut sembler anodin, mais il révèle en réalité une forme de manipulation émotionnelle bien réelle. Ce comportement, typique de l’ère des réseaux sociaux et des relations jetables, entretient l’ambiguïté et empêche souvent de tourner la page. Pour préserver sa santé mentale et émotionnelle, il est essentiel d’apprendre à repérer ces signaux flous et à poser des limites claires. Car mériter une relation sincère, sans jeux ni rôderies, n’a rien d’un luxe : c’est la base.

