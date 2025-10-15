Reconnaitre une personne toxique : 5 signes à fuir absolument

Il y a beaucoup de signes différents qui peuvent trahir une personne à la personnalité toxique pour vous. Mais, qu’il s’agisse d’un membre de votre famille, d’une relation amoureuse, d’une amitié ou d’un collègue de travail, voici 5 signes qui reviennent systématiquement chez les personnes toxiques et mauvaises pour votre santé mentale.

1. Cette personne s’assure de devenir le centre de votre monde

Une personne toxique n’est pas nécessairement un pervers narcissique. Mais, c’est pourtant très souvent le cas. Dans la plupart des cas, face à une personne toxique, cette personne vise à devenir indispensable, être le centre de votre univers, par pur égoïsme et narcissisme.

Et, au fil du temps, vous finissez par vous dire que vous ne pourrez jamais quitter cette personne, que vous ne pouvez pas vivre sans elle. La personne va alors chercher à se rendre indispensable, par exemple en vous créant des problèmes puis en les résolvant pour vous.

Elle va aussi participer activement à votre bonheur et à votre vie (trop) : gérer les finances du couple, vous offrir des cadeaux (mais toujours en attendant quelque chose en retour, par exemple votre silence). Souvent, elle va aussi vous isoler : dire du mal de vos amis, votre famille, vous empêcher de sortir, de voir vos proches, etc.

VOIR AUSSI : Prowling : ce nouveau comportement toxique en amour qui inquiète

2. Une personne toxique va chercher à alterner bienveillance et contrôle

Souvent, une personne toxique aura tendance à créer un paradoxe dans votre esprit : à la fois de l’amour, de la sympathie, ce qui fait que vous vous dites « heureusement que je l’ai avec moi ». Puis, un sentiment de ne plus avoir le contrôle sur sa vie : vous vous dites que cette personne conditionne vos choix.

Donc, par moments, la personne va venir renforcer la confiance que vous avez en elle, en passant de beaux moments, en vous complimentant, etc. Mais, dans d’autres moments, elle va vous faire des remarques, que vous aurez le sentiment ne pas pouvoir refuser car la personne est « gentille » avec vous.

Finalement, vous finissez par ne plus rien lui refuser, car elle crée un sentiment que vous lui devez quelque chose. Alors, elle peut vous contrôler, vous allez commencer à faire des choix uniquement en fonction de cette personne, y compris pour éviter de la blesser, de la décevoir, etc.

VOIR AUSSI : Comment gérer une relation professionnelle avec un patron toxique ? Le guide !

3. Elle cherche constamment à vous faire culpabiliser

Une personne toxique va avoir tendance à vous faire sentir comme une personne nulle, qui n’est bien que grâce à elle. Ça va un peu avec le point précédent : la personne va chercher à se rendre indispensable et va montrer de très bonnes facettes de sa personnalité, du moins dans un premier temps.

Exemples : votre compagnon vous complimente, vous offre des cadeaux ; votre patron vous donne une augmentation et complimente votre travail ; votre mère vous brosse dans le sens du poil constamment…

Puis, la personne va venir vous faire culpabiliser lorsque vous avez un comportement qui ne lui plait pas, elle aura l’air de dire « moi, je fais tout pour toi et, toi, tu ne fais pas d’efforts ». Alors, vous allez culpabiliser.

4. Vous avez peur des réactions de cette personne

Généralement, si vous avez peur des réactions d’une personne, il y a deux possibilités (cumulables) : soit vous souffrez d’un vrai manque de confiance en vous qui fait que vous pensez toujours que vous faites quelque chose de mal ; soit la personne toxique a des réactions qui vous mettent mal à l’aise et qui sont abusives.

Si vous avez peur des réactions d’une personne, il y a donc de fortes chances que cette personne exerce une pression mentale sur vous, de part son imprévisibilité (tantôt bienveillante, tantôt culpabilisante), mais aussi sa tendance à vous rabaisser, vous faire manquer de confiance en vous et à vous culpabiliser.

VOIR AUSSI : Ghosting, breadcrumbing, benching : ces comportements toxiques à repérer avant qu’il/elle te zappe

5. Une personne toxique ne vous laissera pas partir

Enfin, une personne toxique ne voudra pas que vous la quittiez. Le plus flagrant, c’est quand la personne toxique est dans la famille (père, mère, fratrie…). Globalement, comme la personne veut être le centre de votre monde, probablement par manque ou excès de confiance en soi, elle va vouloir vous garder près d’elle car vous êtes soit son faire-valoir, soit la personne qui l’idolâtre (c’est du moins ce que veut la personne).

C’est pour ça qu’il est difficile de quitter une personne toxique, car elle va tout mettre en œuvre pour que vous ne puissiez pas la quitter : vous faire culpabiliser (exemple : si tu pars, que vais-je devenir ?), vous faire du chantage (exemple, si tu pars, je vais me tuer), ou bien elle va juste vous obliger à rester en vous isolant, en vous empêchant d’avoir accès à vos finances, en vous faisant sentir nulle sauf quand vous êtes avec cette personne, etc.

Notez cet article