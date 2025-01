Les mathématiques et les Français font-ils deux ? Cette discipline occupe une place centrale dans notre quotidien, des calculs simples aux algorithmes complexes qui façonnent le monde numérique. Pourtant, en France, elles sont souvent perçues comme un obstacle insurmontable. Ce paradoxe est d’autant plus étonnant pour une nation qui a vu naître des génies comme René Descartes, Joseph Fourier ou encore Évariste Galois.

Selon de nombreuses études, les performances des élèves français en mathématiques déclinent régulièrement. Par conséquent, la France se place en retrait dans les classements internationaux tels que l’enquête PISA. Cette situation soulève une question fondamentale : pourquoi les Français semblent-ils si « nuls » en maths ? Au-delà des résultats scolaires, ce constat a bien des répercussions. Explorez d’abord les origines historiques et culturelles de cette relation compliquée.

Origines culturelles et historiques du rapport des Français aux mathématiques

Alors que des penseurs comme Pascal et Lagrange ont marqué l’histoire, cette discipline est souvent perçue comme abstraite et réservée à une élite. Durant le Siècle des Lumières, les mathématiques étaient un outil de compréhension du monde, mais aussi un marqueur social. Savoir les maîtriser signifiait appartenir à une classe éduquée. Cependant, cet héritage a également contribué à la rendre intimidante pour le reste de la population.

La France a également privilégié une approche théorique des mathématiques, parfois déconnectée des applications concrètes. Les autres cultures prônent l’apprentissage par la pratique et les jeux éducatifs. L’enseignement français, quant à lui, insiste souvent sur la rigueur formelle, ce qui peut décourager les élèves dès le plus jeune âge.

Nous pouvons prendre l’exemple des pays comme le Japon ou la Corée du Sud. Les mathématiques y sont valorisées comme un outil pratique et indispensable pour résoudre des problèmes quotidiens. Cette perspective pragmatique favorise l’intérêt et la persévérance des élèves, en contraste avec l’approche plus élitiste de la France.

La représentation médiatique des mathématiques joue également un rôle. Dans les médias français, les mathématiques sont souvent dépeintes comme une discipline austère, réservée à une élite intellectuelle. Les génies des maths, comme Cédric Villani ou d’autres médaillés Fields, sont largement valorisés, mais l’effort quotidien des enseignants ou la progression des élèves ordinaires sont rarement mis en lumière. Cette représentation contribue à renforcer l’idée que la réussite en mathématiques est hors de portée pour la plupart des individus, ce qui peut décourager les jeunes générations.

Cette vidéo d’Europe 1 date d’il y a 4 ans :

VOIR AUSSI : Test : faites-vous partie des personnes les plus intelligentes ?

Les récents classements internationaux : une alerte persistante

Les résultats des élèves français en mathématiques sont régulièrement examinés dans les enquêtes internationales. Le dernier rapport de l’étude TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), publié en décembre 2024, confirme une tendance préoccupante :

La France est classée dernière de l’Union européenne pour les élèves de CM1 en mathématiques et avant-dernière pour les élèves de 4 ᵉ.

et avant-dernière pour les élèves de 4 ᵉ. Les élèves français de CM1 affichent un score de 484 points en mathématiques , bien en dessous de la moyenne des pays de l’Union européenne (524).

, bien en dessous de la moyenne des pays de l’Union européenne (524). En sciences, les résultats sont similaires : 488 points pour les CM1 en France, contre une moyenne européenne de 518 ;

Les garçons sont meilleurs aux maths comparé aux filles. Ce n’est désormais plus un mythe ni une idée reçue, malheureusement.

Il est à noter que depuis 1995, cette étude évalue tous les quatre ans les compétences des élèves de CM1 et de 4 ᵉ. Le sujet de l’enquête porte notamment sur les pays membres de l’Union européenne et de l’OCDE.

La vidéo suivante, de l’Université de Sorbonne, explique que les français ne sont pas si nuls que ça (malgré le classement) :

VOIR AUSSI : Les sorcières étaient-elles finalement des scientifiques ?

Le rôle des parents et des figures publiques

Comme vous vous en doutez, l’éducation aux mathématiques ne repose pas uniquement sur les épaules des enseignants. Les parents et les figures publiques jouent également un rôle central dans la manière dont cette discipline est perçue et valorisée. Leur influence peut soit renforcer les stéréotypes négatifs, soit motiver les élèves à persévérer, même face aux difficultés.

Les croyances parentales jouent ainsi un levier puissant. Vous occupez une place de choix dans la construction des attitudes des enfants envers les mathématiques. Si les parents considèrent que « les maths sont difficiles » ou déclarent être eux-mêmes « nuls en maths », ces croyances peuvent se transmettre à leurs enfants. Ces messages, souvent inconscients, créent un climat où les maths sont perçues comme inaccessibles.

À l’inverse, les parents qui valorisent l’effort et encouragent leurs enfants à persévérer participent à développer un état d’esprit de croissance (growth mindset). Cette attitude aide les élèves à voir les échecs comme des étapes normales de l’apprentissage, plutôt que comme une preuve d’incapacité.

Pour inverser cette tendance, des initiatives visant à impliquer davantage les parents pourraient être bénéfiques :

Ateliers parent-enfant pour montrer des applications concrètes des maths dans la vie quotidienne (budget, cuisine, bricolage).

pour montrer des applications concrètes des maths dans la vie quotidienne (budget, cuisine, bricolage). Campagnes de sensibilisation pour changer le discours familial autour des mathématiques, en valorisant l’effort plutôt que le « talent naturel ».

Les figures publiques peuvent jouer un rôle clé en donnant un visage humain et accessible aux mathématiques. Il peut s’agir de scientifiques, d’artistes, d’entrepreneurs ou même d’influenceurs. Si vous figurez parmi ceux-là, sachez que vous avez peut-être un devoir envers l’audience française. Actuellement, en France, les maths restent souvent associées à des figures élitistes comme les médaillés Fields (ex. : Cédric Villani). Bien que ces personnalités soient importantes, elles ne suffisent pas à rendre les maths attractives pour le grand public.

Comment vous pouvez procéder ?

Un élargissement des modèles est nécessaire. Les figures publiques pourraient :

Partager votre propre parcour s : des célébrités ou sportifs populaires pourraient expliquer comment les mathématiques les ont aidés dans leur carrière (gestion financière, stratégie).

s : des célébrités ou sportifs populaires pourraient expliquer comment les mathématiques les ont aidés dans leur carrière (gestion financière, stratégie). Participer à des campagnes de vulgarisation : organiser des événements ou des conférences pour illustrer comment les maths se retrouvent dans des domaines inattendus.

: organiser des événements ou des conférences pour illustrer comment les maths se retrouvent dans des domaines inattendus. Investir les réseaux sociaux : créez des contenus engageants et ludiques sur TikTok, Instagram ou YouTube pour présenter les maths sous un jour nouveau. Des vulgarisateurs comme Mickaël Launay (auteur de Le Grand Roman des Maths) ou la chaîne YouTube « Scilabus » ont déjà prouvé l’efficacité de ce format.

Les figures publiques peuvent contribuer à rompre avec la perception négative des maths en les montrant sous un jour moderne, utile et même amusant. En Corée du Sud, des campagnes télévisées mettent en avant les maths comme un outil pour résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. En Angleterre, des scientifiques célèbres participent régulièrement à des émissions populaires pour démocratiser leurs savoirs.

Les politiques peuvent financer des événements tels que des olympiades nationales ou des festivals des sciences. Les entreprises pourraient également promouvoir l’importance des maths en sponsorisant des initiatives locales ou en attribuant des prix pour l’innovation scientifique.

Conséquences et défis pour l’avenir

Les résultats décevants des élèves français en mathématiques ne se limitent pas à des statistiques scolaires. Ils ont également des répercussions profondes sur le plan économique, scientifique et sociétal. À l’heure où les compétences en mathématiques deviennent cruciales pour relever les défis du XXIᵉ siècle, cette faiblesse constitue un enjeu majeur pour la France.

Dans une économie mondiale de plus en plus dépendante des technologies, les mathématiques sont au cœur de nombreux secteurs clés :

Intelligence artificielle ;

Cybersécurité ;

Économie verte ;

Industrie 4.0 (un ensemble de technologies comprenant les réseaux IoT industriels, l’IA, le Big Data, la robotique et l’automatisation).

Un faible niveau en mathématiques limite la capacité du pays à produire des ingénieurs, des chercheurs et des entrepreneurs capables d’innover dans ces domaines. Selon les estimations, la France connaît un déficit chronique de talents dans les disciplines STEM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques). Ce manque de main-d’œuvre qualifiée pénalise la compétitivité des entreprises et freine la croissance économique.

Par ailleurs,la maîtrise des mathématiques influence aussi les trajectoires individuelles. Les personnes en difficulté dans cette discipline peuvent avoir du mal à accéder à des métiers bien rémunérés et à haute valeur ajoutée. En revanche, une solide base en mathématiques ouvre des opportunités dans des secteurs d’avenir comme la finance, les data sciences ou l’énergie renouvelable.

Les inégalités éducatives, particulièrement marquées en France, amplifient ces écarts. Les élèves issus de milieux défavorisés sont les plus touchés par les faiblesses du système éducatif, ce qui limite leur ascension sociale.

Des signes d’amélioration, mais des efforts à poursuivre

Les résultats stabilisés des dernières enquêtes, comme l’étude TIMSS de 2024, offrent un espoir. Les réformes amorcées dans les années récentes commencent à produire des effets. En effet, la chute observée depuis les années 1990 semble s’arrêter. Les scores de 2023 sont stables par rapport à ceux de 2019. Cela indique que des efforts commencent peut-être à porter leurs fruits. Néanmoins, l’écart reste significatif avec les pays leaders comme Singapour, Taïwan et la Corée du Sud.

Pour inverser durablement la tendance, un effort collectif est nécessaire : enseignants, parents, décideurs politiques et entreprises doivent travailler ensemble. Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de revaloriser les mathématiques dans la société française.

Notez cet article