Où trouver des producteurs locaux proches de chez soi ?

Actuellement, il devient important de changer la façon dont nous nous nourrissons et comment nous consommons. Surproduction, surconsommation, hyper-alimentation, importation excessive et concurrence déloyale envers les agriculteurs… L’humain a perdu le sens de l’essentiel, le nourrissage de la terre à l’assiette. Si cette valeur vous parle et que vous désirez consommer local, voici comment trouver des producteurs locaux près de chez vous.

Pourquoi acheter ses produits chez des producteurs locaux ?

Même si les produits locaux sont souvent plus chers (même si ce n’est pas systématique), il y a de très nombreuses raisons de sauter le pas, et ce même si vous avez un petit budget. Le prix est souvent le seul bémol, parfois largement rentabilisé par d’autres aspects.

Selon nous, consommer local et changer sa manière de faire ses courses est le premier pas vers une démarche à la fois écoresponsable, plus éthique, plus économique pour le pays, mais aussi vers une meilleure gestion de votre budget.

Saviez-vous que la plupart des ménages français achètent trop de nourriture ? Tellement que les foyers représentent le premier poste de gaspillage alimentaire du pays.

Consommer directement chez le producteur, c’est aussi éviter cette course à l’achat impulsif et au stockage excessif. On va chez le producteur, on prend ce dont on a besoin, ou en achète en fonction de ce qu’il y a.

Il y a moins de choix, et donc moins de tentations, ce qui par effet domino va forcément vous faire dépenser moins.

Dans le même temps, acheter local, c’est aussi (très souvent), éviter les frais supplémentaires comme les marges faites par les magasins. C’est aussi souvent acheter de saison et éviter d’alourdir son empreinte carbone (moins de transport, moins de pollution).

Et c’est aussi soutenir l’économie française et locale en évitant les produits moins chers importés d’autres pays, une concurrence déloyale pour les producteurs français.

Même si ce n’est pas toujours le cas, acheter le local est également souvent un gage de qualité (bien qu’il faille se renseigner pour en être certain). Vous avez plus de chances de manger une viande de qualité en achetant un poulet fermier élevé dehors qu’un poulet en aiguillettes élevé en cage.

Comment trouver des producteurs locaux proches de chez moi ?

Maintenant, nous savons que trouver des producteurs locaux proches de chez soi n’est pas aisé. C’est même le parcours du combattant. Souvent, les productions ont du mal à communiquer sur la possibilité d’acheter direct à la ferme.

Mais, pas de panique, voici quelques pistes pour trouver des producteurs locaux. Et, comme d’habitude, si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à les laisser en commentaires pour aider davantage nos lecteurs.

1. Les groupes Facebook localisés (mais aussi les pages)

On n’y pense pas assez mais Facebook a un gros avantage, malgré ses nombreux désavantages : les groupes. En réalité, pour trouver des producteurs locaux, vous pouvez recherche (et demander) sur des groupes Facebook dédiés à votre ville, votre département, votre région.

Par exemple, si vous habitez Paris, on peut chercher ce type de groupes : « entraide paris », « agriculteurs paris », « je vis à paris », « producteurs paris », « vente producteurs paris »…

N’hésitez pas non plus à écrire ce genre de mots clés dans la barre de recherche Facebook, vous allez peut-être tomber sur un profil ou une page de producteur local qui fait de la vente directe au particulier. Par exemple, en écrivant « producteur lot-et-garonne », vous avez des chances de tomber sur des pages de producteurs qui vendent en Lot-et-Garonne.

2. Avec une recherche Google intelligente

Dans la même idée, vous pouvez totalement faire une recherche sur Google pour trouver des producteurs locaux. En tapant les bons mots dans la barre de recherche, vous pouvez aisément trouver des établissements / fermes / professionnels proposant de la vente de produits locaux.

Et vous pouvez aussi trouver des sites internet qui répertorie les producteurs dans la zone recherchée (par exemple, vous pouvez tomber sur les pages jaunes).

Quelques exemples de recherches à taper en utilisant comme zone « Paris », remplacez par votre zone de recherche : « producteur paris », « poulet fermier paris », « vente direct producteur paris », « ferme paris », « produits locaux paris », « agriculteur paris », « maraicher paris », « magasin vente producteur paris », producteur (nom du produit recherché, par exemple « bœuf ») paris ».

3. Leboncoin pour trouver des ventes directes producteurs

On n’en parle vraiment pas assez mais les sites de petites annonces comme Leboncoin regorgent d’annonces de producteurs ou de particuliers qui vendent des fruits et des légumes du jardin, de la viande, les œufs plein air, des plantes, etc. Certains proposent même du troc : des produits locaux contre d’autres produits, contre un service, etc.

Pour les trouver, cela fonctionne un peu comme avec la recherche Facebook ou Google. Mais, c’est moins intuitif. Ici, les mots sont très importants pour trouver les bons résultats.

Comment faire ? Pour commencer, mettez la zone recherchée et pas de catégorie. Dans la barre de recherche, entrez les produits cherchés, par exemple : « fraises », « légumes », « œufs », ou encore « direct producteur », « producteur ».

4. Sites internet et applications qui recensent les producteurs (non exhaustif, merci de compléter en commentaires)

L’application mobile « La Tournée des Producteurs ».

Le site web « Frais et local ».

Commande en ligne via ce site : https://www.pourdebon.com/

L’application mobile « CrowdFarming ».

Ce site : https://www.producteurs.fr/

L’application mobile « locavor.fr ».

Ce site : https://www.chez-nos-producteurs.fr/

L’application mobile « Mon Producteur ».

Le site « cagette.net ».

Il y a aussi ce site : https://mon-panier-de-campagne.fr/

L’application mobile « Too Good To Go ». C’est rare, mais vous pouvez parfois sauver des paniers de producteurs.

Ce site web : https://www.local.direct/

Il y a aussi ce site : https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/

L’application mobile « Courses U vos courses en ligne ». Il y a un onglet « local ». Par contre, ce n’est donc pas direct producteur.

Ce site web : https://lecourtcircuit.fr/index.php

5. Le bouche-à-oreille, il n’y a rien de mieux

Le mieux, en général, c’est d’en parler autour de vous. « Tu ne connaitrais pas un petit producteur qui vend des légumes ? », pouvez-vous demander à un ami, un proche ou un inconnu au détour d’une conversation.

Le bouche-à-oreille est ce qui fonctionne le mieux pour trouver des producteurs locaux là où vous habitez. Notez les adresses, les contacts et faites-vous un petit carnet d’adresses pour vos courses !

6. Magasins locaux, panneaux et les marchés

En général, il arrive fréquemment que des magasins comme Gamm Vert proposent de la vente de produits locaux dans leur rayon épicerie. Certains magasins du genre proposent même de la viande, du poisson, des légumes, etc. Pensez donc à vérifier ! C’est évidemment aussi le cas chez Biocoop, ou dans les supermarchés classiques, mais il faut bien chercher (et ce n’est pas direct producteur).

Vous pouvez également, en vous baladant ou sur le trajet en voiture, regarder autour de vous pour voir si vous voyez un panneau ou une enseigne qui semble proposer des produits « locaux », « maraichers », « direct producteur ». Cela peut vous mener à une ferme, ou un magasin de produits exclusivement locaux.

Notez que les producteurs locaux font très souvent les marchés au sein de plusieurs communes. Ainsi, renseignez-vous sur les jours de marché et rendez-vous aux divers stands pour faire vos emplettes.

