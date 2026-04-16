L’opération menée par Max-Hervé George avec Polarise illustre la bataille européenne autour de l’IA

L’intelligence artificielle ne se joue plus seulement dans les laboratoires ou dans les modèles logiciels. Elle dépend désormais d’une ressource devenue stratégique : la puissance de calcul. C’est dans ce contexte que Max‑Hervé George, à la tête du groupe d’investissement SWI Stoneweg Icona Group, a annoncé la prise de participation majoritaire dans Polarise.

Cette opération valorise Polarise à environ 500 millions d’euros et s’accompagne d’un engagement financier supplémentaire pouvant atteindre 1 milliard d’euros afin d’accélérer le développement d’infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle en Europe. Derrière cette annonce se dessine une tendance plus large : la montée en puissance des investissements dans les data centers, les GPU et les plateformes de calcul qui alimentent la révolution de l’IA.

L’infrastructure, nouveau nerf de la guerre de l’intelligence artificielle

Si l’IA fait souvent parler d’elle à travers les modèles génératifs ou les assistants numériques, son fonctionnement repose en réalité sur une infrastructure technique lourde. Les algorithmes nécessitent d’immenses capacités de calcul, généralement fournies par des GPU, ces processeurs spécialisés capables de traiter des volumes massifs de données en parallèle.

C’est précisément sur ce segment que Polarise s’est positionnée. L’entreprise développe des solutions de GPU-as-a-Service et de AI-as-a-Service, qui permettent aux entreprises d’accéder à des ressources de calcul avancées sans devoir construire leurs propres centres de données.

Ce modèle attire un nombre croissant d’acteurs économiques : startups de l’IA, grandes entreprises industrielles ou encore institutions publiques qui souhaitent exploiter les technologies d’intelligence artificielle tout en maîtrisant leurs coûts d’infrastructure.

Polarise bénéficie par ailleurs d’un partenariat avec Nvidia en tant que Nvidia Cloud Partner, ce qui lui permet d’intégrer les technologies GPU les plus avancées disponibles sur le marché.

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Une AI Factory européenne en Allemagne

Parmi les projets emblématiques de l’entreprise figure la création d’une AI Factory en Allemagne, développée en collaboration avec Deutsche Telekom et Nvidia.

Ces « usines à intelligence artificielle » sont des infrastructures de calcul de nouvelle génération destinées à entraîner et exploiter des modèles d’IA à grande échelle. Elles combinent data centers spécialisés, supercalculateurs et plateformes cloud capables de fournir de la puissance de calcul à la demande.

Ce type d’infrastructure devient progressivement indispensable pour les économies numériques. Sans elles, impossible de développer des applications d’IA avancées dans des domaines aussi variés que la santé, la finance, l’industrie ou la recherche scientifique.

L’Europe tente justement de renforcer sa capacité dans ce domaine afin de réduire sa dépendance aux grandes plateformes technologiques internationales.

Le pari stratégique de Max-Hervé George

Avec cette acquisition, Max-Hervé George poursuit une stratégie visant à bâtir une plateforme européenne intégrée autour des infrastructures numériques.

Le groupe SWI développe déjà une plateforme de data centers baptisée AiOnX, représentant plusieurs gigawatts de capacité énergétique répartis sur différents projets en Europe. Ces sites sont conçus pour accueillir des infrastructures de calcul destinées aux hyperscalers et aux entreprises utilisant massivement l’IA.

L’intégration de Polarise permet d’ajouter une couche technologique à cet écosystème : les services de calcul et les solutions cloud dédiées à l’intelligence artificielle.

L’objectif est de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis l’infrastructure physique (énergie, terrain, centres de données) jusqu’aux plateformes permettant aux entreprises d’utiliser directement des ressources de calcul pour leurs projets d’IA.

Dans un secteur où la demande de puissance informatique explose, cette approche intégrée pourrait constituer un avantage stratégique.

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Un milliard d’euros pour accélérer le déploiement

Pour soutenir cette ambition, SWI prévoit d’investir jusqu’à un milliard d’euros supplémentaires dans le développement de Polarise et de ses infrastructures.

Ces investissements devraient notamment permettre d’étendre les capacités de calcul disponibles, de déployer de nouvelles plateformes cloud et d’accompagner la croissance de la demande européenne en intelligence artificielle.

Cette stratégie intervient à un moment où la compétition mondiale autour de l’IA s’intensifie. Les États-Unis dominent aujourd’hui largement le marché des infrastructures de calcul, tandis que la Chine investit massivement dans ses propres capacités technologiques.

Face à ces deux géants, l’Europe cherche à développer ses propres acteurs capables de soutenir l’innovation et la souveraineté numérique du continent.

L’IA devient une industrie d’infrastructure

L’opération menée autour de Polarise illustre une évolution profonde du secteur technologique. L’intelligence artificielle ne relève plus uniquement du développement logiciel : elle devient progressivement une industrie d’infrastructure, comparable à l’énergie ou aux télécommunications.

Data centers spécialisés, réseaux électriques capables d’alimenter des supercalculateurs, plateformes cloud dédiées aux GPU : ces éléments constituent désormais la base matérielle sur laquelle reposent les avancées de l’IA.

Dans ce contexte, les investissements massifs dans les infrastructures numériques devraient continuer à se multiplier dans les années à venir.

Avec la prise de contrôle de Polarise et l’engagement financier associé, Max-Hervé George et SWI se positionnent clairement dans cette nouvelle phase de l’économie numérique européenne, où la maîtrise de la puissance de calcul devient un levier stratégique pour l’innovation et la compétitivité.

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