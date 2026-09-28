Lunettes connectées IA : sommes-nous prêts à être filmés partout ?

Les lunettes connectées équipées d’une caméra et d’une intelligence artificielle s’apprêtent à banaliser un geste qui, jusqu’ici, restait relativement visible : filmer son environnement. Plus besoin de sortir un smartphone ou de pointer ostensiblement un objectif vers quelqu’un. Une paire de lunettes suffit désormais pour prendre une photo, enregistrer une vidéo ou demander à une IA d’analyser ce que l’on regarde.

Cette discrétion constitue à la fois l’un des principaux intérêts de ces appareils et leur plus grande faiblesse. Selon Reuters, les préoccupations liées à la vie privée représentent désormais un véritable frein pour les fabricants qui misent sur les lunettes intelligentes et les nouveaux appareils portables intégrant l’IA.

Car une question très concrète se pose : comment savoir qu’une personne portant des lunettes connectées est en train de nous filmer ? Et, surtout, que peut-elle ensuite faire de ces images ?

Les lunettes IA rendent la caméra presque invisible

Les lunettes équipées d’une caméra ne datent pas d’hier. Ce qui change, c’est leur apparence, leur simplicité d’utilisation et surtout leur association avec des systèmes d’IA multimodale.

Des modèles récents ressemblent désormais à des lunettes classiques. Meta, avec ses Ray-Ban développées avec EssilorLuxottica, constitue l’exemple le plus médiatisé, mais le marché ne se résume plus à cette gamme. De nombreux acteurs technologiques travaillent sur des appareils capables de voir, d’écouter et d’interagir avec l’environnement immédiat de leur propriétaire.

Le principe change profondément notre rapport à la caméra. Avec un smartphone, le geste d’enregistrement reste généralement identifiable. La personne sort son téléphone, le positionne et le dirige vers une scène. Avec des lunettes connectées, la caméra se trouve naturellement orientée vers ce que regarde leur propriétaire.

Il devient alors beaucoup plus difficile pour les personnes présentes de distinguer quelqu’un qui regarde simplement dans leur direction de quelqu’un qui les enregistre.

Certains fabricants ajoutent bien un voyant lumineux destiné à signaler le fonctionnement de la caméra. Cette solution apporte une première indication, mais elle ne règle pas tout. Il faut encore remarquer le voyant, comprendre sa signification et être suffisamment proche pour le voir.

Dans une rue fréquentée, un magasin, un train ou une soirée, cette distinction peut rapidement devenir compliquée.

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Peut-on savoir si quelqu’un nous filme avec des lunettes connectées ?

C’est précisément l’un des problèmes soulevés par la généralisation de ces appareils : il n’existe pas de signal universel permettant d’identifier immédiatement un enregistrement.

Le fonctionnement varie selon les modèles. Un voyant peut s’allumer sur certaines lunettes, tandis que d’autres dispositifs adoptent des indicateurs différents. Et rien ne garantit que les futurs appareils reprendront tous les mêmes conventions.

La question dépasse donc largement les seules Ray-Ban Meta. À mesure que les caméras miniatures s’intègrent dans des montures ordinaires, identifier visuellement un appareil connecté pourrait devenir de plus en plus difficile.

Cette évolution crée une asymétrie assez inhabituelle. Le propriétaire sait que ses lunettes possèdent une caméra et connaît leurs capacités. Les personnes qui l’entourent, elles, peuvent ignorer aussi bien la présence du dispositif que son utilisation.

Or, avec l’IA, l’enjeu ne concerne plus uniquement l’enregistrement d’une vidéo.

Quand l’intelligence artificielle analyse ce que voient les lunettes

Une caméra classique capture des images. Des lunettes avec IA peuvent potentiellement aller beaucoup plus loin en combinant caméra, microphones, connexion à Internet et modèles capables d’interpréter une scène.

L’utilisateur peut, selon les fonctions proposées par son appareil, demander ce qu’il a devant lui, obtenir des informations sur un objet, traduire un texte ou recevoir une assistance contextuelle.

Ces usages peuvent se révéler très pratiques. Ils ouvrent notamment des perspectives intéressantes en matière d’accessibilité, de navigation ou d’assistance quotidienne. Cependant, la puissance de ces fonctions soulève une nouvelle question : quelles informations concernant les personnes présentes peuvent être extraites des images ?

Le problème devient particulièrement sensible lorsque l’on évoque la reconnaissance faciale. Photographier un visage et identifier automatiquement la personne ne constituent pas la même opération. Une IA peut également croiser une image avec des informations accessibles en ligne, ce qui augmente considérablement les possibilités d’identification.

Autrement dit, le débat ne porte plus seulement sur « quelqu’un m’a-t-il filmé ? », mais potentiellement sur « que peut-on apprendre sur moi à partir de cette image ? ».

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Que dit la loi française sur les personnes filmées à leur insu ?

En France, porter des lunettes équipées d’une caméra n’autorise évidemment pas leur propriétaire à enregistrer n’importe qui dans n’importe quelles circonstances.

Plusieurs règles peuvent entrer en jeu selon le lieu, les conditions de l’enregistrement, l’utilisation des images et leur éventuelle diffusion. Le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, les règles pénales et celles relatives à la protection des données peuvent notamment s’appliquer.

Le contexte compte énormément.

Dans un espace public, le simple fait qu’une personne apparaisse dans une image ne signifie pas automatiquement que toute captation est interdite. En revanche, filmer une personne puis publier son image, l’exploiter ou la soumettre à certains traitements pose d’autres questions juridiques.

La situation devient encore plus sensible dans un lieu privé.

L’article 226-1 du Code pénal protège notamment l’intimité de la vie privée et sanctionne, dans certaines circonstances, la fixation ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement.

Une paire de lunettes ne bénéficie donc d’aucune exception particulière simplement parce que sa caméra est intégrée à un objet porté sur le visage.

Reconnaissance faciale et données personnelles : l’IA change la donne

Dès que des images permettent d’identifier une personne et font l’objet d’un traitement, les questions liées aux données personnelles deviennent centrales. La situation est encore plus encadrée lorsque des données biométriques servent à identifier une personne de manière unique.

Le RGPD accorde en effet une protection particulière aux données biométriques utilisées à cette fin.

Cela ne signifie pas que chaque vidéo prise avec des lunettes intelligentes relève automatiquement des mêmes obligations. Le droit européen prévoit notamment une exception pour certaines activités strictement personnelles ou domestiques. Tout dépend donc du traitement réellement effectué, de sa finalité et du contexte.

C’est justement ce qui rend les lunettes IA complexes à appréhender. Un même appareil peut servir à filmer ses vacances, demander à une IA de traduire une affiche ou capturer discrètement une conversation dans un espace privé. Techniquement, quelques secondes peuvent séparer ces usages. Juridiquement et socialement, ils n’ont pourtant rien d’équivalent.

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Restaurants, transports, entreprises : peut-on filmer partout ?

Un lieu accessible au public n’est pas nécessairement un espace dans lequel chacun peut enregistrer librement tout ce qui l’entoure.

Un restaurant, une salle de sport, un magasin, un cinéma ou une entreprise peuvent appliquer des règles spécifiques. Le propriétaire ou l’exploitant des lieux peut également encadrer certains comportements sur sa propriété, tandis que des règles particulières peuvent protéger la confidentialité, les salariés ou certaines informations.

Au travail, la situation devient particulièrement délicate. Imaginez une réunion pendant laquelle un participant porte des lunettes capables d’enregistrer continuellement son environnement. Les autres personnes peuvent-elles savoir quand la caméra fonctionne ? Où part l’enregistrement ? Est-il conservé ? Une IA analyse-t-elle la conversation ?

Ces interrogations risquent de devenir beaucoup plus fréquentes à mesure que les appareils se diffusent.

Les lieux particulièrement sensibles pourraient être parmi les premiers à renforcer leurs règles : établissements scolaires, hôpitaux, vestiaires, administrations, sites industriels ou entreprises manipulant des informations confidentielles.

Le vrai problème pourrait être moins la caméra que l’incertitude

Les smartphones ont déjà placé des milliards de caméras dans les poches. Pourtant, les lunettes connectées introduisent une différence essentielle : la caméra accompagne en permanence le regard.

Cela pourrait modifier progressivement nos comportements.

Lorsqu’une personne pointe son téléphone dans notre direction, nous pouvons adapter notre attitude ou lui demander si elle filme. Face à quelqu’un portant des lunettes ordinaires en apparence, le doute devient permanent : regarde-t-il simplement la scène ou est-il en train de l’enregistrer ?

Cette incertitude pourrait peser davantage que la technologie elle-même.

Les fabricants ont donc intérêt à rendre le fonctionnement de leurs appareils immédiatement compréhensible pour les personnes qui se trouvent autour de l’utilisateur. Un voyant discret répond aux attentes esthétiques du propriétaire, mais un indicateur trop discret perd précisément son utilité auprès des autres.

Des standards communs pourraient progressivement émerger : signal lumineux facilement reconnaissable, impossibilité de le masquer pendant l’enregistrement, notification sonore dans certaines situations ou restrictions logicielles concernant les usages les plus sensibles. Reste à déterminer jusqu’où ces protections peuvent aller sans rendre les lunettes pénibles à utiliser.

Les lunettes IA nous obligent à redéfinir le consentement numérique

La question des lunettes connectées et de la vie privée ne disparaîtra probablement pas avec une nouvelle génération de produits. Au contraire, elle pourrait devenir plus pressante si ces appareils se banalisent.

Nous avons appris à vivre avec les smartphones et leurs caméras. Nous savons généralement reconnaître le geste de quelqu’un qui photographie ou filme. Les lunettes intelligentes font disparaître une partie de ces codes sociaux.

L’enjeu dépasse donc Meta, Google ou n’importe quel constructeur susceptible de dominer demain ce marché. Il concerne la façon dont nous souhaitons cohabiter avec des appareils capables de voir, enregistrer et interpréter notre environnement.

La technologie pourrait devenir suffisamment discrète pour se faire oublier par celui qui la porte. Mais pour celui qui se trouve devant la caméra, cette discrétion constitue précisément le problème.

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