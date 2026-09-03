Pourquoi le prix d'un iPhone change-t-il selon les pays ?

Vous avez sûrement déjà fait le calcul. Le même iPhone, affiché 799 dollars sur le site américain d’Apple et 969 euros sur le site français. Au taux de change du jour, l’écart paraît absurde.

Il ne l’est pas. Il s’explique presque entièrement par des mécanismes qui n’ont rien à voir avec la marge d’Apple.

La keynote Apple du 9 septembre 2026 remet le sujet sur la table, avec des iPhone 18 Pro dont les tarifs sont annoncés en hausse. Voici ce qui compose réellement le prix que vous payez, où que vous soyez.

Pourquoi le prix américain n’est-il jamais le vrai prix ?

C’est le malentendu le plus répandu, et il représente à lui seul la moitié de l’écart perçu.

Aux États-Unis, les prix affichés sont hors taxes. La sales tax s’ajoute au moment du passage en caisse et varie selon l’État, parfois selon la ville. Elle est nulle dans le Delaware, l’Oregon, le Montana et le New Hampshire. Elle dépasse 9 % dans plusieurs autres.

En France, le prix affiché inclut déjà 20 % de TVA. Vous comparez donc un montant hors taxes à un montant toutes taxes comprises.

Reprenez l’exemple. Sur 799 dollars, ajoutez une taxe locale moyenne autour de 7 %, vous approchez les 855 dollars réellement débités. Convertissez, ajoutez la TVA française. L’écart initial fond de moitié. Ce qui reste s’explique par les cinq mécanismes qui suivent.

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Que se passe-t-il quand on sort de la zone Apple Store ?

Apple n’exploite de boutiques en propre que dans une trentaine de pays. Partout ailleurs, la distribution passe par des revendeurs agréés et par des importateurs, avec une chaîne de coûts entièrement différente.

Le premier poste est douanier. Un pays qui n’a pas signé l’accord de l’OMC sur les technologies de l’information applique des droits d’importation sur les smartphones, là où l’Union européenne les fait entrer sans droits. La Tunisie taxe ainsi les produits électroniques importés à hauteur d’environ 20 %, auxquels s’ajoutent 19 % de TVA locale, un prélèvement au profit du Fodec et une redevance de prestation douanière. Pour un particulier qui importerait lui-même son téléphone, la charge cumulée approche les 35 % de la valeur déclarée.

Ces montants ne disparaissent pas, ils sont simplement intégrés en amont par le distributeur. C’est ce qui explique qu’un revendeur local comme Spacenet référence l’iphone 17 disponible en Tunisie à un tarif qui absorbe déjà droits de douane, TVA et garantie assurée sur place, quand un appareil rapporté d’Europe dans une valise arrive sans aucune de ces protections.

L’Inde et le Brésil ont suivi une autre logique. Plutôt que de subir des droits d’importation prohibitifs, Apple y a implanté ou sous-traité une partie de l’assemblage. Le prix local a baissé mécaniquement.

La TVA varie aussi à l’intérieur de l’Europe

On imagine souvent le marché unique comme une zone tarifaire homogène. Ce n’est pas le cas.

La TVA reste une compétence nationale. Elle s’établit à 20 % en France, 19 % en Allemagne, 22 % en Italie et grimpe à 27 % en Hongrie, le taux le plus élevé de l’Union. Sur un appareil à 1 300 euros hors taxes, sept points d’écart représentent une centaine d’euros.

Hors Union, l’effet joue en sens inverse. La Suisse applique 8,1 %, le Japon 10 %. Ce sont deux des marchés où l’iPhone reste structurellement le moins cher au monde, sans qu’Apple y pratique la moindre remise.

À l’opposé, la Turquie empile taxe de consommation spéciale et TVA sur les téléphones, ce qui en fait régulièrement le pays où le même modèle coûte le plus cher de la planète.

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Le taux de change, ce que vous payez sans le voir

Apple fixe ses prix par zone monétaire, en général pour la durée d’une génération. Douze mois, parfois plus.

Cette stabilité a un coût. Si l’euro se déprécie face au dollar en cours d’année, Apple ne remonte pas ses prix en Europe du jour au lendemain. La perte est absorbée. En contrepartie, le tarif de départ intègre dès l’origine un coussin de sécurité contre cette éventualité.

Vous ne payez donc pas le taux de change du jour de votre achat. Vous payez la couverture d’un risque calculée un an plus tôt, ce qui explique qu’un prix européen puisse paraître décorrélé du marché des devises pendant de longs mois.

Les taxes que personne ne remarque

Deux prélèvements franco-français passent totalement inaperçus alors qu’ils figurent bien dans le prix.

La rémunération pour copie privée d’abord. Ce prélèvement finance les ayants droit et s’applique à tout appareil doté d’une capacité de stockage. Son montant grimpe avec les gigaoctets, ce qui pénalise mécaniquement les versions haut de gamme. Sur un téléphone très capacitaire, il représente plusieurs dizaines d’euros.

L’éco-participation ensuite, destinée au financement de la collecte et du recyclage des équipements électroniques. Elle reste modeste sur un smartphone, mais elle existe.

Aucun de ces deux prélèvements n’a d’équivalent direct aux États-Unis. Ils creusent l’écart sans que personne ne les identifie.

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La garantie n’a pas la même valeur partout

Voilà le paramètre le plus sous-estimé de toute la comparaison.

Dans l’Union européenne, la garantie légale de conformité couvre l’acheteur pendant deux ans. Ce n’est pas une option commerciale, c’est une obligation. Elle a un coût que le vendeur provisionne dans son prix. Aux États-Unis, la garantie constructeur standard court sur un an.

Vous ne payez donc pas exactement le même produit. Vous payez le même appareil assorti d’un niveau de protection différent.

S’y ajoute la question du service après-vente. Un iPhone acheté hors du pays où vous résidez reste couvert par la garantie internationale d’Apple pour les défauts matériels. L’accès au service peut toutefois se compliquer selon les modèles et les composants concernés. Sur un marché sans Apple Store, un appareil acheté chez un revendeur agréé local vous donne un interlocuteur physique. Le même appareil rapporté d’ailleurs vous laisse gérer seul.

Faut-il en profiter et acheter à l’étranger ?

L’arbitrage est rarement aussi favorable qu’il en a l’air.

Le calcul honnête additionne quatre lignes. Le prix affiché sur place, la taxe locale ajoutée en caisse, la TVA à l’importation dans votre pays de résidence si vous dépassez la franchise du voyageur, puis la valeur de la garantie que vous acceptez de perdre en support de proximité.

Pour un ressortissant français revenant des États-Unis, la franchise douanière plafonne à 430 euros par voie aérienne. Au-delà, la déclaration est obligatoire. Un iPhone récent la dépasse largement. Non déclaré, l’appareil expose son propriétaire à un redressement.

Reste un point de vigilance technique. Certains modèles régionaux diffèrent, notamment sur la gestion de la carte SIM et sur les bandes de fréquences supportées. Vérifiez la référence exacte avant d’acheter, pas après.

Dans la plupart des cas, l’écart réellement récupérable se compte en dizaines d’euros, pas en centaines. Et il disparaît complètement le jour où l’appareil tombe en panne.

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