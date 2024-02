Apple Vision Pro : le futur juste devant nos yeux ?

Très peu de temps après l’annonce de la nouvelle IA de Google, un vrai Boom dans le milieu technologique, le géant à la pomme vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau produit : l’Apple Vision Pro. Il s’agit d’un casque de réalité augmentée grâce auquel vous pouvez avoir des informations / des écrans virtuels devant vos yeux. Oui, c’est l’avant-goût de Black Mirror et des lentilles connectées. Regardez.

Apple Vision Pro : le géant à la pomme révèle son nouveau produit d’avenir

Ce 2 février 2024, Apple a annoncé l’arrivée d’un nouveau produit inédit à son catalogue : l’Apple Vision Pro. Mis en avant de manière internationale, comme ce fut le cas avec le premier iPhone, ce casque de réalité augmentée semble déjà annoncer l’avenir de la technologie et de nos smartphones.

Voir nos informations, utiliser des écrans, directement devant nos yeux, avec des écrans virtuels qui se superposent à la vie réelle… C’est ce que promet Apple. Pas encore en vente en France, le casque est déjà disponible aux USA pour la somme de 3 500 dollars.

Et d’après le géant américain, ce casque permet maintenant de « s’étendre au-delà des frontières d’un écran classique ».

Cette technologie vous permet de lire, de voir des informations, d’aller sur les réseaux sans efforts, de sélectionner des éléments avec vos simples yeux et de cliquer simplement avec vos doigts. This is Future. Avec visionOS, système d’exploitation spatial, l’interaction avec le contenu numérique semble infini. Tim Cook, CEO d’Apple, parle de « nouvelle ère ».

« Tout comme le Mac nous a fait découvrir l’informatique personnelle et l’iPhone l’informatique mobile, Apple Vision Pro nous fait découvrir l’informatique spatiale. Conçu en s’appuyant sur des décennies d’innovation Apple, Vision Pro a des années d’avance et est différent de tout ce qui a été créé jusqu’à présent, inaugurant un nouveau mode d’interaction révolutionnaire et des milliers d’innovations de pointe », explique-t-il.

Mike Rockwell, vice-président du groupe de développement technologique d’Apple, ajoute : « Pour créer notre premier ordinateur spatial, nous avons dû faire preuve d’une capacité à inventer, couvrant pratiquement chaque aspect du système. Via une étroite intégration entre le matériel et le logiciel, nous avons conçu un ordinateur spatial indépendant dans un format compact portable. Il s’agit de l’appareil électronique personnel le plus avancé à ce jour ».

Le problème avec Apple Vision Pro

Un bel avenir ? Pour le moment, de nombreux influenceurs et clients ont déjà testé le casque et il semble plutôt utile pour divers aspects. Par exemple, il permet d’avoir de nombreux onglets d’ouvert devant ses yeux, sans limites d’espace. Avec les PC actuels, plusieurs écrans sont nécessaires pour créer cela. Ici, vous pouvez voir votre série sur le mur, vos mails sur la cafetière et travailler sur la porte.

Néanmoins, de nombreux problèmes ont aussi été pointés. Par exemple, dans les trailers, nous voyons des utilisateurs utiliser le casque en voiture, au volant. Le téléphone au volant est déjà dangereux, alors un casque… Mais, plus largement, l’utiliser dans la rue et donc ne pas voir complètement son environnement peut envisager des accidents.

C’était le cas avec Pokémon GO qui était uniquement un jeu de réalité augmentée sur téléphone. Ici, la réalité augmentée n’est pas dans la main, mais devant les yeux. Les risques sont encore plus grands alors qu’il y a déjà eu de nombreux accidents, certains très graves, avec l’utilisation non raisonnée de Pokémon GO.

On peut aussi parler d’un autre problème : l’enfermement. N’y a-t-il pas un risque d’enfermer encore plus les utilisateurs dans une bulle numérique avec ce genre de casque, utilisé dans le quotidien et pas seulement pour du jeu ?

Aujourd’hui, le numérique est une évidence, une réalité. Mais, à l’image des questions que soulève le Metavers de Facebook (Meta), c’est-à-dire la déconnexion à la réalité, le fait de vivre par procuration, est-ce que cela ne va pas trop loin ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires.

Une nouvelle technologie proche du flop ?

En parlant de Metavers, est-ce vraiment le bon moment pour dévoiler Apple Vision Pro ? Vous nous direz que le premier iPhone est arrivé comme un alien, un cheveu sur la soupe, il y a des années. Et regardez maintenant, tout le monde a un smartphone. Apple avait vu juste.

Le casque de réalité augmentée, le PC virtuel et spatial, sera-t-il pareil ? Actuellement, on se rend compte que le public n’est pas forcément prêt pour ces innovations un peu trop intrusives.

C’est en tout cas ce que nous observons avec le Metavers qui a fait un vrai flop peu de temps après son arrivée. Peut-être est-ce le mauvais moment pour arriver au stade de la sur-virtualisation de nos vies ? Là aussi, mettez vos avis en commentaires. Le débat est ouvert.

