Le marché immobilier est un secteur économique crucial, souvent influencé par divers facteurs économiques et sociaux. Les notaires, comme les courtiers, en tant qu’acteurs clés de ce marché, ont une perspective unique sur son évolution. Dans un contexte de fluctuations économiques et de changements sociaux, les notaires prévoient un possible rebond du marché immobilier en fin d’année. Découvrez les raisons qui sous-tendent cette prévision.

Une chute du volume de transaction

Sur une période de douze mois, le marché immobilier français a subi une baisse significative qui a atteint 23%. Cette régression marque un événement sans précédent dans l’histoire récente du marché immobilier. Remontons jusqu’à novembre 2016 pour trouver des volumes de transactions aussi bas, soulignent les notaires.

Une attitude optimiste de la part des notaires

Malgré ce contexte difficile, les notaires, ainsi que d’autres professionnels comme les courtiers et les agents immobiliers, adoptent une attitude optimiste pour les prochains mois. Bien que le ciel ne soit pas encore totalement dégagé, quelques signes d’amélioration commencent à se dessiner. En effet, selon les dernières observations des notaires, le volume des transactions de logements anciens sur l’année a atteint 835 000 fin février.

Cependant, les notaires restent prudents, mais espèrent voir émerger un début de reprise. Ils indiquent que bien que le nombre de transactions devrait continuer à diminuer dans les mois à venir, la baisse annuelle pourrait aussi se réduire. Selon eux, le marché immobilier semble toucher le fond et amorcer un atterrissage progressif. Ils remarquent également quelques signes d’activité accrue dans certaines régions, précurseurs d’une éventuelle reprise. En plus, il y a les perspectives de la Banque centrale européenne qui consiste à assouplir les contraintes sur le marché immobilier en réduisant les taux directeurs. Cette mesure pourrait débuter dès juin.

La baisse des prix pour un avenir plus dégagé

En plus des taux d’intérêt, la diminution des prix contribuera à stimuler la reprise du marché immobilier. Au quatrième trimestre 2023, les prix ont enregistré une baisse de 3,9%. Cette tendance devrait se poursuivre avec une chute de 5,5% sur un an à fin mai 2024. Dans les régions, où la baisse des prix a commencé plus tardivement, les projections jusqu’à fin mai 2024 anticipent des diminutions annuelles légèrement moins importantes. En Île-de-France, sur une période d’un an, de juin 2023 à juin 2024, les prix des appartements devraient baisser de 7,3%. Les notaires prévoient une baisse de 7,5% en petite couronne et de 6,1% en grande couronne.

Concernant les maisons, une baisse de 7,7% est attendue de juin 2023 à juin 2024. Cette baisse va s’accompagner de chiffres plus marqués en petite couronne (-9,6%) qu’en grande couronne (-6,7%). À Paris, selon les indicateurs avancés sur les avant-contrats, le prix au m² des appartements anciens devrait être de 9 360 euros en juin 2024. Cela représenterait une baisse annuelle de 7,6%.

