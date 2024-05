Le mois de mai est souvent synonyme de renouveau et cette année ne fait pas exception sur le marché du crédit immobilier. Alors que le soleil tarde à percer à travers les nuages, une lueur d’espoir brille pour les emprunteurs. On observe une tendance à la baisse des taux immobiliers qui persiste depuis le début de l’année. Cette évolution pourrait-elle rendre le dicton « en mai, achète ce qu’il te plaît » plus pertinent que jamais ?

Une embellie qui se confirme

Si l’on en croit les tendances récentes, il semble que nous assistions à une lente, mais certaine sortie de crise sur le marché immobilier. Depuis plusieurs mois, les acteurs du secteur ainsi que les particuliers peuvent témoigner : les signaux passent au vert du côté du crédit.

Finie la flambée des taux observée l’année précédente et les refus de prêts bancaires qui ont découragé de nombreux candidats. Depuis la rentrée 2024, les taux sont à la baisse et offrent un souffle d’air frais aux acheteurs potentiels.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Cette tendance a été anticipée dès janvier et elle ne semble pas prête de s’arrêter. En ce mois de mai, les taux moyens pour toutes les situations se situent à :

3,54 % sur 15 ans ;

3,64 % sur 20 ans ;

3,75 % sur 25 ans.

En tout, c’est une baisse générale de -0,13 point. Mais que représente réellement cette baisse pour le pouvoir d’achat des emprunteurs ?

Un impact concret sur le pouvoir d’achat

La baisse des taux se traduit directement par une amélioration de la capacité d’emprunt des acheteurs. Cela se matérialise par des mètres carrés supplémentaires accessibles. Dans la plupart des villes françaises, il est désormais envisageable d’acquérir des biens plus spacieux ou mieux situés, sans sacrifier le confort ou la localisation.

L’exception est faite pour celles où les prix de l’immobilier continuent de grimper. Les concessions sur le nombre de chambres ou la superficie font place à un sentiment d’optimisme retrouvé.

Savoir saisir l’opportunité

Faut-il attendre que les taux baissent encore davantage avant de se lancer dans un projet d’achat immobilier ? Cette question mérite réflexion. La baisse des taux améliore la capacité d’achat des emprunteurs et stimule les transactions.

Elle pourrait également entraîner une hausse des prix immobiliers dans certaines villes où la demande reste forte. Dans ce contexte, la négociation pourrait devenir moins aisée. Certes, le marché n’est pas en pleine effervescence, mais si votre projet immobilier est pressant, vous devez commencer vos recherches dès maintenant.

Il suffira alors de renégocier votre taux si nécessaire dans les mois à venir. Si vous ne savez pas comment obtenir un crédit pou financer votre projet, prenez le soin de vous renseigner sur le sujet au préalable.

Bien s’entourer pour réussir

Dans ce contexte de marché en mutation, il est plus que jamais recommandé de bénéficier des conseils d’un professionnel. Les courtiers sont là pour vous accompagner et vous aider à trouver les offres de prêts les plus avantageuses en fonction de votre projet. N’hésitez pas à solliciter leur expertise pour naviguer au mieux dans cette période propice à l’investissement immobilier.

La dynamique positive entamée en début d’année se poursuit et la baisse des taux directeurs de la BCE semble désormais imminente pour juin. Mai pourrait bien être le moment idéal pour concrétiser vos projets immobiliers dans les meilleures conditions possibles. N’oubliez pas qu’il est toujours possible de négocier pour obtenir un crédit à taux avantageux.

Notez cet article