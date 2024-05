La marche rapide pour rester plus jeune ? Une étude le dit

La marche est un sport avec de multiples bienfaits. Anti-stress, anti-douleurs, marcher est un sport à la fois très naturel pour l’homme, mais aussi très sain pour tous les types de corps. Et selon une étude, il aurait même pour effet de ralentir le vieillissement des tissus.

La marche est un sport aux multiples bienfaits

La marche sportive a beaucoup de bénéfices, c’est l’un des sports les plus complets pour chacun de nous. Ce sport permet de faire travailler son souffle, travailler son cœur (cardio) et la marche permet de muscler le bas du corps, ainsi que les abdos et le dos. Les bras peuvent même être musclés en utilisant des bâtons nordiques.

Sans impact, c’est également une bonne activité physique pour les personnes en surpoids, obèses ou pour les personnes malades et les personnes âgées.

D’ailleurs, que vous fassiez de petites balades, de la marche nordique ou encore de la randonnée, marcher permettrait, en plus de cela, de rester jeune plus longtemps. Un anti-ride naturel, en somme.

Ralentir le vieillissement avec le sport doux

En 2022, des chercheurs britanniques ont mené une enquête et ont découvert que la marche pouvait avoir un effet très bénéfique sur les tissus musculaires et sur les cellules du corps. Notamment, elle permettrait de ralentir le vieillissement et donc éviter le vieillissement prématuré. Et cela serait particulièrement vrai avec la marche dynamique, rapide, et régulière.

Selon les chercheurs de l’Université de Leicester, « la marche rapide permettrait à un homme de 56 ans d’avoir des artères proches de celles d’une personne de 40 ans, soit un gain de seize années », explique Ouest-France.

Les chercheurs se sont appuyés sur les données de 405 981 personnes. Leurs données génétiques ont été analysées et, avec la pratique de la marche, il semble que les sujets aient observé un ralentissement du vieillissement biologique de leur corps. Du moins, lorsque la marche était rapide et régulière.

Les chercheurs se sont concentré sur « l’âge biologique« , qui se mesure essentiellement à la longueur des télomères, ce sont les extrémités des chromosomes. Plus ces télomètres sont courts, plus votre corps est âgé biologiquement.

Combien de temps marcher pour que ce soit efficace ?

« Chaque fois qu’une cellule se divise, ces télomères raccourcissent. Jusqu’au point où ils deviennent si courts que la cellule ne peut plus se diviser », explique le Dr Paddy Dempsey. Les cellules qui ne se divisent plus contribuent au vieillissement et à la dégénérescence ces cellules.

Et la longueur de vos télomètres ne dépendant pas de votre date de naissance, mais plus de l’âge de votre corps en fonction de vos expériences, de vos actions, de l’environnement dans lequel vous vivez, de votre hygiène de vie. Et la marche permet de limiter le raccourcissement des télomètres.

Pour que cela soit efficace, il faudrait donc marcher entre 5 et 7 km/h sur plusieurs jours. Exemple : faire 6 km en une heure sur 5 jours par semaine semble un bon rythme. Et cela peut même vous permettre de perdre du poids et/ou de vous affiner.

