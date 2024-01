Intelligence artificielle et assurance emprunteur : personnalisation et efficacité

Au cours de ces derniers mois, l’intelligence artificielle a provoqué des changements non négligeables dans divers domaines d’activité. Cet outil simplifie le quotidien des utilisateurs, et évite désormais les pertes de temps dans l’exécution des tâches. Le secteur des assurances est également concerné par ces mutations. En effet, l’IA permet aux compagnies de personnaliser les offres relatives à la mutuelle emprunteur. Qu’en est-il de l’efficacité de cette innovation technologique dans le secteur de l’assurance ?

Les impacts de l’IA sur les assurances

Les compagnies d’assurance ont désormais la possibilité d’ajouter une touche plus personnelle concernant les offres proposées aux emprunteurs. Elle prend en compte leurs divers profils, mais aussi les besoins qui y sont liés. Voici un tour d’horizon de quelques-uns des atouts que tire maaf.fr de l’utilisation de l’IA :

Prévenir plus efficacement les risques

Les compagnies d’assurance qui adoptent l’intelligence artificielle ont une meilleure capacité d’anticipation des risques. En effet, elles peuvent utiliser divers outils pour calculer avec une grande précision les possibilités de sinistres. L’IA se base sur le machine learning afin de :

Passer en revue les données historiques ;

Comparer les schémas qui pourraient signaler des évènements futurs.

C’est notamment le cas des informations météorologiques qui peuvent être traitées par l’IA, afin de déterminer les probabilités relatives aux intempéries. Ainsi, il est plus facile d’uniformiser les primes d’assurance. L’IA peut aussi être employée pour repérer les fraudes, en se basant sur des schémas inhabituels. Certains outils sont capables de passer au peigne fin les différentes attitudes des assurés. Des méthodes liées à la science des données sont très utilisées pour obtenir de tels résultats.

Au regard de tous ces éléments, l’intelligence artificielle permet aux compagnies d’assurance d’être plus performantes. Leurs différentes offres destinées aux emprunteurs gagnent en transparence, car les souscripteurs comprennent mieux comment elles sont conçues.

Bénéficier d’une personnalisation plus poussée

Les services relatifs à l’assurance emprunteur bénéficient aussi de leur lot d’améliorations grâce à l’IA. Ils sont personnalisables, et les assureurs tiennent désormais compte des besoins liés à chaque profil d’assuré. L’outil technologique étudie de nombreuses informations concernant les souscripteurs. Ce sont notamment :

L’âge ;

Le sexe ;

Les habitudes de conduite ;

Les antécédents médicaux.

L’intelligence artificielle est ainsi en mesure de suggérer aux assurés, des services qui correspondent parfaitement à leurs besoins. C’est le cas des seniors, à qui il sera proposé une mutuelle santé incluant les prestations relatives à leur âge. Les conducteurs ayant plus d’expérience par contre jouiront d’une assurance auto avec une prime plus faible. Les attentes des différents souscripteurs peuvent aisément être comblées grâce à l’utilisation de cette technologie dans les assurances.

Améliorer l’expérience client

Les chatbots font également partie des applications qui découlent de l’intelligence artificielle. Ils sont très utilisés par les compagnies d’assurance, ce qui permet d’améliorer significativement l’expérience client. De manière concrète, le service client gagne en efficacité dans le traitement des requêtes reçues. Par ailleurs, la clientèle n’a plus besoin d’être mise en contact avec des conseillers humains pour avoir des explications à certaines questions.

Des assistants virtuels sont programmés pour fournir des réponses appropriées à ces différentes interrogations. Ils vont plus loin encore, car certains sont capables :

D’apporter des éclaircissements par rapport à des contrats ;

De fournir une orientation dans l’exécution de certaines démarches ;

Etc.

Par conséquent, l’expérience client des compagnies d’assurance gagne en réactivité et fluidité. Les robots conversationnels alimentés par l’IA sont également en mesure d’enregistrer les échanges avec les clients. Leurs performances sont donc accrues au fil du temps, et ces chatbots peuvent donner des renseignements plus précis. Les clients bénéficient alors d’une expérience 100% personnalisée en fonction de leurs exigences. Ils n’ont plus besoin d’être aidés par des agents humains dans le cadre de certaines formalités.

Accélérer et simplifier les procédures d’indemnisation

Avec l’intelligence artificielle, il n’est plus nécessaire d’attendre pendant de longs mois pour être indemnisé. En plus d’être plus fluide, le processus prend désormais moins de temps grâce à l’utilisation des algorithmes. Ces derniers sont axés sur le machine learning, et traitent de nombreuses données pour fournir le meilleur accompagnement. Les demandes de remboursement sont analysées en un temps record, en se basant sur les justificatifs produits par les souscripteurs.

Quels sont les faits concrets qui illustrent cet avantage de l’IA ? Concernant une assurance auto, l’outil est en mesure de déterminer les réparations à effectuer sur la voiture endommagée. Pour cela, il lui suffit d’analyser les photos prises après l’accident. Les délais nécessaires pour une telle procédure sont désormais raccourcis, ce qui permet aux clients de jouir d’une meilleure expérience.

Les challenges qui en découlent

Comme vous l’aurez compris, l’utilisation de l’intelligence artificielle permet de personnaliser l’assurance emprunteur. Les différentes procédures liées gagnent aussi en efficacité, et cela renforce la qualité du parcours client. Cependant, n’allez surtout pas penser que tout est au beau fixe avec l’introduction de cette technologie dans le secteur des assurances. Au contraire, elle soulève de nouveaux défis que doivent relever les compagnies. Cet article met parfaitement en lumière ces challenges.

Le premier est relatif à la collecte et l’usage des données. En effet, cette technologie doit accéder à une impressionnante quantité d’informations pour que son fonctionnement soit optimal. Les assureurs ont donc l’obligation de dénicher ces sources comportant des données exactes. Elles ne doivent surtout pas porter atteinte à la vie privée des souscripteurs. Cela risque d’engendrer des complications.

De nombreuses compagnies d’assurance s’attèlent alors à sécuriser et garantir le secret concernant les données privées de leurs emprunteurs. Être en mesure d’interpréter les données constitue un autre obstacle à surmonter. Cette étape est assez délicate, car des erreurs peuvent s’y glisser par inattention. Cela souligne l’importance d’adopter des méthodes d’analyse assez fiables concernant les divers profils de souscripteurs. L’apparition de biais est également possible, surtout si les données fournies à l’IA sont incorrectes. La vigilance doit donc être de mise de la part des assureurs, pour ne pas discriminer leurs assurés.

Les mises à jour de l’IA sont constantes, et cela nécessite une grande capacité d’adaptation de la part des usagers. Quant aux assureurs, ils devront rester au courant des évolutions de l’outil et les intégrer dans le quotidien des compagnies d’assurance. Des ressources doivent donc être allouées à la formation des employés, afin de garantir une bonne utilisation de l’intelligence artificielle par les entreprises.

