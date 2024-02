Chacun de nous possède ses secrets bien cachés, des pensées ou des actes que nous n’osons pas révéler aux autres. Pourquoi sommes-nous tant enclins à couvrir certaines vérités ? Est-ce par peur d’être mal jugé ? Pour nous protéger, ou tout simplement pour manipuler ceux qui nous entourent ? Cet article explore les raisons psychologiques et sociales qui nous poussent à garder nos secrets.

Les raisons personnelles qui nous poussent à garder nos secrets

Si une personne garde un secret, c’est souvent pour protéger ce qui est personnel. Nous avons tous au fond de nous un jardin secret. Un endroit intime où nous cachons nos pensées et nos émotions les plus profondes. Ainsi, les autres ne pourront les découvrir ni les juger. C’est tout simplement une façon de conserver une partie de nous-mêmes rien que pour nous.

La crainte du jugement est d’ailleurs un autre facteur déterminant, comme le suggère une étude menée par l’Université du Texas à Austin. Beaucoup redoutent que révéler une confidence puisse tenir l’image que les gens se font de nous. Nous préférons ainsi nous taire plutôt que d’affronter les regards d’autrui.

Les secrets servent aussi de bouclier, nous aidant à nous protéger quand nous sommes une personne très sensible. Révéler une information confidentielle, ne serait-ce qu'à un proche, peut être source de stress et d'angoisse. Nous craignons surtout que notre confident trahisse notre confiance en divulguant notre aveu, sans avoir notre accord. Résultat : tout le monde serait au courant de notre plus grand secret et nous regarderait autrement.

Nous aurions toujours l'impression d'être mal jugés, même par ceux qui ne nous connaissent pas. Finalement, nous perdons le contrôle sur qui sait quoi à notre sujet. Voilà pourquoi garder certains secrets rien que pour nous est une protection. Comme le souligne Michael Slepian, nous préservons ainsi notre autonomie et la maîtrise de notre vie privée.

Vous voyez, il existe de multiples bonnes raisons justifiant le fait de garder des secrets. De même, tout dire à tout le monde, ce n’est pas forcément une bonne idée, non plus.

Les raisons sociales qui font que nous devons garder des secrets

Il se peut aussi que nous gardions des secrets pour protéger les gens que nous aimons : amis, famille, ou collègue. Certaines informations personnelles peuvent être mal interprétées ou mal utilisées. C’est le cas d’une liaison extra-conjugale d’un ami, d’un diagnostic de maladie d’un parent, ou d’un projet professionnel… Ainsi, ne pas les répéter est une façon de respecter leur vie privée.

Lorsqu’une personne nous livre une confidence, c’est une marque de confiance. Elle espère surtout que nous la gardions pour nous. Raconter cette information à d’autres gens est un signe de trahison. En conséquence, le révélateur risque de ne plus nous faire confiance à l’avenir, qu’il n’est pas le seul. En effet, notre entourage pourrait aussi nous percevoir comme un être à qui l’on ne peut pas confier un secret.

La loyauté envers notre famille et nos proches est aussi une raison de garder des secrets. Partager leurs secrets, c’est comme les trahir. Au contraire, placer leurs confidences là où ils devront être aidé à maintenir la paix et le respect dans nos relations. Cela montre aussi que nous tenons à eux.

Parfois, savoir des secrets nous donne un avantage. Cela peut nous donner du pouvoir dans notre travail ou dans nos relations. Toutefois, nous devons faire attention sur la manière dont nous utilisons ce pouvoir. Il convient de ne pas manipuler ou influencer les autres de manière injuste.

Quelles sont les conséquences de garder ses secrets pour soi ?

Garder un secret est tout, sauf facile. Cela s’accompagne de ses bons et mauvais côtés. D’un côté, cela soulage de cacher des choses sur nous que l’on ne veut pas dire. Tenir des informations pour soi nous protège et nous garde dans notre zone de confort.

D’un autre côté, cela peut nous rendre tristes ou seuls. Des études montrent que ne pas parler de choses importantes affecte notre moral, et peut nous donner l’impression d’être isolés. Garder les secrets peut aussi nous mettre mal à l’aise, surtout si nous tenons à être transparents et honnêtes.

Sur le plan relationnel, les secrets peuvent créer des problèmes. Mentir ou cacher des choses risque d’abîmer la confiance et la sincérité. Cela peut mener à des malentendus et des complications, et détériorer la qualité de nos interactions.

Garder des secrets peut toucher notre estime de nous-mêmes. Cela peut nous donner un sentiment de honte ou de peur d’être découverts. Cette crainte d’être démasqué nous rend anxieux, nous pousse à nous surveiller sans cesse. En fin de compte, cela finit par dégrader notre image personnelle. Toutes ces émotions négatives sapent notre confiance en nous.

Parler ou se taire ?

Décider de garder un secret ou non est un choix personnel qui a aussi un impact sur nos relations. Certains secrets nous donnent un sentiment de contrôle et protègent notre vie privée. Mais d’autres peuvent nous peser et détruire nos liens avec les autres.

Alors, vaut-il mieux tout dire ou accepter le secret comme une partie de nous-mêmes ? Il n’y a pas de réponse unique. Vous pouvez décider de les partager, avec une personne de confiance, si cela vous soulage. Ou les garder pour vous si vous pensez que c’est mieux. Faites-vous confiance et soyez bienveillant envers vous-même.

Souvenez-vous que chaque option, parler ou se taire, porte en elle une part de notre humanité et de notre quête d’authenticité.

