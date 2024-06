En 2024, le marché du crédit immobilier est en pleine mutation, car impacté par des fluctuations économiques et des régulations bancaires plus strictes. Une question récurrente parmi les potentiels emprunteurs est de savoir s’il est encore possible d’obtenir un crédit immobilier après 50 ans. Cette tranche d’âge est souvent perçue comme un seuil critique. Mais quelles sont les raisons qui sous-tendent la réticence des banques à prêter après 50 ans ?

Quelles sont les raisons qui rendent les banques réticentes à prêter aux quinquagénaires ?

Après 50 ans, les institutions financières limitent souvent la durée maximale d’un crédit immobilier à 10 ans. De plus, les prêts doivent généralement être remboursés avant l’âge de 75 ans. Cette restriction entraîne une période de remboursement plus courte et des mensualités potentiellement plus élevées.

Un autre défi majeur est l’assurance emprunteur, dont les coûts augmentent avec l’âge. Par exemple, à 50 ans, le taux d’assurance peut être de 0,40 % du capital emprunté. Tandis qu’à 65 ans, il peut s’élever à 0,75 %, voire 1 % au-delà de 60 ans chez certaines compagnies. Les seniors se doivent de considérer ces dépenses supplémentaires lorsqu’ils planifient un crédit immobilier.

Y a-t-il des solutions pour emprunter après 50 ans ?

Malgré les difficultés d’accès au crédit après 50 ans, certaines options restent toujours accessibles pour eux.

La délégation d’assurance

La délégation d’assurance permet de choisir une assurance individuelle sur mesure. Elle est souvent avantageuse pour ceux ayant des problèmes de santé, car elle personnalise les garanties.

De plus, grâce à la loi Lemoine de février 2022, vous pouvez souscrire une assurance emprunteur sans questionnaire de santé. Cette possibilité vous est offerte si le montant du prêt est inférieur à 200 000 € par emprunteur et remboursé avant 60 ans. Cette option est particulièrement intéressante pour les cinquantenaires à risque aggravé de santé.

Limitation des garanties

Dès 50 ans, l’assurance devient plus coûteuse en raison des risques accrus de santé et de décès. Cependant, vous pouvez réduire ces coûts en ne couvrant que ces risques. Vous pouvez aussi procéder à une réduction avec l’exclusion par exemple de l’incapacité temporaire de travail, moins pertinente en cas d’inactivité.

Adaptation des mensualités du crédit aux revenus

Emprunter après 50 ans fournit certains avantages :

la possibilité d’adopter des mensualités dégressives pour aligner le remboursement sur vos revenus ;

la possibilité d’anticiper la baisse lors de la retraite.

De plus, si vous empruntez à deux, vous pouvez choisir une quotité de 50 % par personne, sous réserve de l’accord de la banque.

