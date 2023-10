Peu importe son âge, son sexe ou le nombre de relations qu’on a vécu, le processus de deuil amoureux est toujours un moment douloureux. Du déni à l’acceptation, faire le deuil de son ex petit ami ou petite amie passe par plusieurs étapes.

La rupture est un sentiment pouvant être traumatisant. Il s’accompagne généralement d’un petit goût d’échec, voire de rejet. Avec elle, l’individu doit en plus appréhender l’absence de l’autre et accepter de perdre tous ses repères du jour au lendemain. Il faudra alors se réinventer seul et trouver un moyen de regagner confiance en soi et en l’avenir.

Ce processus est certes vertigineux, mais salutaire. Le plus important, c’est de bien respecter chaque étape du deuil amoureux.

Comment se caractérise le deuil de son ex ?

Le deuil de son ex est un cheminement propre à chaque individu. En effet, chacun possède sa manière à elle de vivre cet événement. Il est donc important de noter que chaque deuil amoureux a ses spécificités. Certains processus ne pourraient pas s’adapter à votre cas. Avant de suivre un « guide sur le deuil amoureux », vous devrez alors vous assurer qu’il s’applique bien à votre situation.

Le deuil de votre ex-amoureux ou amoureuse n’est en aucun cas un moyen de vous venger. Cela ne sert pas à montrer qu’il ou elle a perdu lors de la rupture. Le processus va surtout vous servir à vous recentrer sur vous et de vous reconstruire. Vous devrez uniquement penser à vous-même durant toute la durée de cet événement. Cela va vous aider à relever la tête et passer à autre chose au plus vite.

On utilise le terme de « deuil », car pour beaucoup de personnes, la séparation s’apparente, dans les réactions, au décès d’une personne. De plus, les étapes du deuil de son ex sont parfois aussi longues que celles du décès d’un proche. Il ne faut donc pas culpabiliser si vous vous retrouvez dans cette situation. Faire le deuil amoureux, c’est oublier le passé et construire un avenir plus radieux. C’est l’occasion de vous donner une véritable chance d’aller de l’avant et de retrouver du bonheur au quotidien.

Les différentes étapes du deuil de son ex

Suite à une rupture amoureuse, vous allez généralement passer par différentes phases.

Le choc et le déni

Au terme de la relation, l’individu se retrouve souvent en état de choc. Vous pourrez refuser de croire que la relation est finie. Il arrivera même que vous espériez le retour de votre ex.

Vous allez probablement vous obstiner à refuser de voir la vérité en face. Cela peut même conduire à l’adoption d’une attitude néfaste auprès de son entourage. Il est également possible que vous fassiez savoir votre frustration directement à votre ex-partenaire. Vous allez même refuser son départ, et évoquer vos sentiments de manière explicite.

On peut aussi trouver certaines personnes qui sont dans le déni, mais de manière plus discrète. Ces individus vont continuer de croire qu’ils sont toujours en couple, et vont alors agir en fonction.

La colère

Après avoir pris conscience que la relation est bien terminée, il est fort possible que vous alliez en vouloir à votre ex-partenaire. Vous risquez d’ailleurs de vous remémorer les moments négatifs et développer une véritable haine pour l’autre.

Cette haine ne sera toutefois pas seulement dirigée vers votre ancien partenaire. Malgré l’existence de la rancœur, vous allez aussi vous rendre compte de votre part de responsabilité dans la fin de la relation. Cela dit, vous aurez du mal à accepter votre situation et développerez des regrets.

Lorsque la colère est omniprésente et prend des proportions trop grandes, elle peut se transformer en une forme de culpabilisation. Cela peut déboucher sur la dépression amoureuse. Il faut donc apprendre à canaliser ce sentiment et mieux gérer votre déception. Les personnes se retrouvant dans cette situation suivent généralement une thérapie avec un professionnel pour s’en sortir.

L’abattement

Tout ce qu’il y avait de positif dans votre couple va revenir dans votre esprit. Vous allez alors commencer à ressasser les souvenirs. Cela déclenchera généralement beaucoup de pleurs. Vous allez vous replier sur vous-même et perdrez goût à tout.

Il s’agit d’une étape intermédiaire où le concerné va vouloir essayer de récupérer son ex. Vous allez souvent vous remettre en question, et chercher à entamer des discussions avec votre ex.

Une fois votre colère redescendue, cette étape a pour avantage d’éclaircir vos pensées.

La reconstruction

Après plusieurs jours passés à pleurer, le deuil de votre ex va vous pousser à vous reprendre en main et à passer à autre chose. Cette étape se traduit généralement par un changement d’apparence, que ce soit vestimentaire ou coiffure. Le goût à la vie revient. Dans la plupart des cas, l’individu endeuillé va envisager de nouvelles rencontres.

Quelques conseils pour faire le deuil de son ex

Se confier à quelqu’un

Parler à quelqu’un est parfois utile pour externaliser ce qui vous pèse. Il s’agit d’une manière de prendre de la distance sur la relation passée et les émotions qui en résultent. La parole permet de se libérer de sa souffrance et de se construire un espace psychique. En vous exprimant sur le sujet, vous empruntez alors le chemin de l’acceptation de la rupture, afin de mieux avancer à l’avenir.

Vous pouvez vous confier à un ami ou un proche de confiance. Cependant, s’il vous est difficile de parler de ce sujet à un proche, vous pouvez envisager de vous rapprocher d’un professionnel : thérapeute, psychologue, coach de vie, etc. Les experts sont divers et variés, et sauront accueillir la parole de leurs patients afin de les accompagner vers l’acceptation et la résilience.

Accepter les sentiments qui naissent après la rupture et laisser exploser sa colère

Le premier pas vers la guérison consiste à accepter ce que l’on ressent réellement après la séparation. Faire le deuil de votre ex s’accompagne généralement d’un véritable tourbillon émotionnel. Vous allez passer par différents états comme la tristesse, la colère, le dégoût ou le regret.

Si la tristesse est trop grande, l’individu concerné va certainement vouloir ignorer ce sentiment pour ne pas souffrir. Par réflexe, il va alors chercher à se protéger émotionnellement en repoussant les émotions négatives. Or, ce sentiment de tristesse et de rejet cache en réalité un véritable besoin de réconfort. Vous ne devriez pas nier votre douleur, mais plutôt accepter ses larmes et vous autoriser à être malheureux pendant une certaine période.

Ensuite, il est tout à fait normal que la colère survienne. Face à la réalité de la perte, de nombreuses personnes sombrent dans cet état à cause d’une blessure de l’ego. Elle peut cependant engendrer des idées récurrentes négatives qui peuvent virer à l’obsession. Il faut alors prendre conscience de ce que ces sentiments expriment et laisser ces idées venir. Plus l’individu aura conscience de ses pensées, plus il saura comment les écarter.

Éviter tout contact avec l’autre

Si vous souhaitez guérir rapidement d’une rupture, le moyen le plus efficace est de couper les ponts avec votre ex. Continuer de vous voir, de vous parler ou d’échanger avec cette personne est dangereux pour votre mental.

Cette étape est très difficile, mais elle est nécessaire afin d’envisager la guérison totale. Pour cela, il faudra alors :

Supprimer son numéro de téléphone ;

Le supprimer de ses amis en ligne ;

S’imposer une règle de messagerie ;

Ne pas demander de ses nouvelles.

Bien sûr, rien n’empêche les deux de se renouer par la suite, mais pour le moment, il est préférable de garder une certaine distance. Il est possible de garder quelque part un contact pour joindre votre ex, mais cela peut attendre jusqu’à ce les plaies soient pansées.