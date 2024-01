Facebook a été pendant de nombreuses années le réseau social le plus populaire, avec plus de 2,8 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Malheureusement, de plus en plus de personnes choisissent de se désabonner de cette plateforme. Ce désintéressement est dû à diverses raisons, mais la plus mentionnée est sans doute la violation de la vie privée de ses utilisateurs. De plus, Facebook vieillit en termes de contenu, devenant ainsi une « plateforme pour les vieux » selon la génération actuelle. Si vous faites partie de ceux qui souhaitent quitter ce réseau social, ce guide est pour vous. Il vous fournira des instructions détaillées sur deux options : désactiver temporairement votre compte Facebook ou le supprimer définitivement.

Prenez une décision réfléchie

Avant de sauter le pas, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à votre décision. Considérez les raisons pour lesquelles vous souhaitez supprimer votre compte Facebook et évaluez si une désactivation temporaire pourrait être une alternative plus adaptée. Prenez également en compte le fait que la suppression de votre compte entraînera la perte permanente de vos données, photos et contacts.

La différence entre désactiver et supprimer un compte Facebook

Si vous souhaitez vous défaire de Facebook, vous avez deux options. Si vous voulez supprimer votre compte Facebook, mais qu’un jour, vous voulez revenir, le désactiver temporairement est la meilleure décision à prendre. En désactivant votre compte, Messenger restera quand même actif. Vous pouvez donc échanger avec vos contacts par le biais de la messagerie. Bien sûr, si vous voulez aussi désactiver Messenger, vous pouvez le faire à partir de l’application.

En revanche, si vous voulez effacer définitivement toute trace de vos activités sur Facebook, vous pouvez supprimer votre compte. En procédant ainsi, vous effacez votre compte et tout le contenu des serveurs Meta (le propriétaire de Facebook). Vous ne serez plus ni disponible, ni joignable que ce soit sur votre profil ni sur Messenger. La suppression de votre compte est une action permanente, sans aucune possibilité de revenir.

VOIR AUSSI : Comment télécharger des vidéos sur Facebook ?

Sauvegardez vos données

Ça y est : vous avez pris la décision de supprimer définitivement votre compte. Mais avant de le faire, commencez par sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Facebook offre des outils pour télécharger une archive de vos informations, y compris vos photos, messages, liste d’amis ainsi que d’autres contenus. Assurez-vous donc de sauvegarder ces données sur votre ordinateur avant de procéder à la suppression.

Voici comment procéder :

Connectez-vous à votre compte Facebook sur un ordinateur (PC ou Mac)

Cliquez sur votre profil en haut à droite de Facebook, et dans le menu déroulant, cliquez sur Paramètres et confidentialité , puis sur Paramètres .

, puis sur . Faites défiler le volet gauche des paramètres jusqu’à la section Vos informations , puis cliquez sur Télécharger vos informations .

, puis cliquez sur . Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, cliquez sur Demander un téléchargement .

. Cliquez sur Copie complète dans la partie Sélectionner les informations.

dans la partie Maintenant, c’est à vous de personnaliser les options selon vos besoins : la période d’activité à télécharger, l’adresse mail sur laquelle Facebook vous avertira que le téléchargement est disponible, et le format de votre demande de téléchargement. Pour notre part, nous vous conseillons de mettre simplement le format en HTML. Le reste, à vous de voir.

Cliquez sur Envoyer la demande une fois que vous avez tout paramétré.

C’est tout ! Une fois que vous avez effectué la demande de téléchargement, vous devez attendre quelques jours, le temps que Facebook prépare les données. Dès qu’elles seront disponibles, le réseau vous avertira par email et vous pourrez revenir sur cette page pour télécharger vos informations.

Comment désactiver temporairement un compte Facebook ?

Si vous n’êtes pas encore sûr de vouloir supprimer définitivement votre compte, Facebook propose l’option de désactivation temporaire. Cela désactivera votre compte, le rendant invisible pour les autres utilisateurs, mais vous pourrez le réactiver à tout moment en vous reconnectant. Cette option peut être utile si vous envisagez de revenir sur la plateforme à l’avenir.

Voici comment faire :

Cliquez sur votre profil.

Dans le menu déroulant, cliquez sur Paramètres et confidentialité > Paramètres .

. Dans le menu des Paramètres, cliquez sur Confidentialité > Vos informations Facebook > Désactivation et suppression .

. Sélectionnez l’option Désactiver le compte, puis cliquez sur Poursuivre la désactivation du compte.

Facebook vous demandera alors pourquoi vous voulez désactiver votre compte. Cochez les options que vous voulez parmi celles disponibles, puis cliquez sur Désactiver > Désactiver Facebook.

VOIR AUSSI : Comment optimiser son profil LinkedIn ? Nos conseils et astuces

Comment supprimer définitivement un compte Facebook ?

Si vous êtes sûr de votre décision, et que vos informations Facebook sont déjà téléchargées sur votre ordinateur, il est temps de supprimer définitivement votre compte.

Nous vous montrons comment procéder :

Connectez-vous à votre compte Facebook sur votre ordinateur.

Cliquez sur votre profil sur le coin supérieur droit de Facebook, puis sélectionnez Paramètres et confidentialité > Paramètres dans le menu déroulant.

Dans le volet gauche des Paramètres, cliquez sur Vos informations Facebook.

Cliquez sur Désactivation et suppression.

Cochez l’option Supprimer le compte et cliquez sur Poursuivre la suppression du compte.

Vu que Facebook ne veut pas perdre un de ses abonnés, la plateforme vous proposera de désactiver simplement votre compte à la place. Ce n’est pas notre cas : cliquez donc sur Supprimer le compte.

Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Continuer.

Et c’est tout !

Après avoir initié le processus de suppression, Facebook instaure une période de réflexion de 30 jours avant que votre compte ne soit définitivement supprimé. Pendant cette période, si vous changez d’avis, vous pouvez annuler la suppression en vous reconnectant à votre compte.

Voici comment réactiver votre compte Facebook :

Dans les 30 jours suivant la suppression de votre compte Facebook, connectez-vous à votre compte en utilisant votre dernier identifiant et mot de passe.

Cliquez ensuite sur Annuler la suppression.

Et voilà, vous aurez à nouveau accès à votre compte et à l’intégralité de son contenu

Conseil bonus : supprimer les applications liées à Facebook

N’oubliez pas de supprimer l’application Facebook de tous vos appareils pour éviter toute tentation de revenir à la plateforme. Cela inclut également l’autorisation de connexion via d’autres applications tierces liées à Facebook.

Découvrez également comment désactiver ou supprimer un compte Facebook dans la vidéo suivante :

Notez cet article